Bạn gái Timothée Chalamet lăng xê áo ngực 'tấn công'

Kylie Jenner tái hiện biểu tượng thời trang của Madonna khi diện áo ngực mũi khoan, bổ sung chi tiết cut-out màu đen của nhà mốt Jean Paul Gaultier. Cô kết hợp thiết kế huyền thoại này với chân váy bút chì đồng bộ trong buổi chụp ảnh quảng bá chương trình Keeping Up with the Kardashians. Cô hoàn thiện set đồ nổi bật bằng đôi giày cao gót Saint Laurent đen bóng mũi nhọn với quai ngang cổ chân, có giá bán lẻ 845 USD. Jenner tự tin đăng loạt ảnh tạo dáng trong trang phục táo bạo lên Instagram, để lại chú thích: “Tôi trông thật ấn tượng”. Ảnh: @kyliejenner.
Trong buổi chụp hình quảng bá chương trình, cả gia đình Kardashian đều diện trang phục đen sang trọng. Khloé Kardashian chia sẻ đoạn video vui nhộn cùng các chị em Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner và Kylie Jenner hát nhép câu: “Ôi Chúa ơi, tôi đang biến thành mẹ mình”. Máy quay sau đó chuyển sang Kris Jenner với nụ cười rạng rỡ, hát nhép đáp lại: “Tốt”, rồi cùng các con nhập cuộc. Ảnh: @kyliejenner.
Áo ngực mũi khoan hay chóp nón do Gaultier thiết kế, gắn liền với hình ảnh Madonna trong tour diễn Blond Ambition năm 1990. Khi đó, nữ ca sĩ chọn phiên bản áo nịt ngực hồng nhạt, chiết eo bằng đai bản lớn. Mặc chiếc corset này trên sân khấu Blonde Ambition tại Nhật Bản, Madonna nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thiết kế của Gaultier bị đánh giá là phản cảm, gợi dục. Đây là món đồ từng xuất hiện trên sàn diễn năm 1987 của nhà thiết kế người Pháp. Theo yêu cầu của Madonna, Gaultier tự tay biến tấu, điều chỉnh, giúp chiếc áo ngực trở nên phù hợp với phong cách của nữ hoàng nhạc Pop. Ảnh: @madonnaoutfits.
Thiết kế nguyên bản của Gaultier có đường may xoắn ốc, khóa kéo lộ, lấy cảm hứng từ “bullet bra” (áo ngực hình viên đạn) thập niên 1950. Năm 2021, nhà sử học thời trang Natalie Nudell chia sẻ với Page Six rằng corset truyền thống vốn được xem là trang phục bó chặt, định hình và kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, phiên bản của Gaultier biến nó từ đồ lót thành trang phục mặc ngoài, đưa áo nịt ngực từ phạm trù gò bó sang biểu tượng của sự tự do, giải phóng ở nữ giới. Ảnh: Jean Paul Gaultier.
“Kiểu dáng phóng đại vòng một này mang lại hình ảnh đầy quyền lực”, Nudell nhận định. Theo bà, những ngôi sao như Kylie Jenner, Cardi B hay Megan Thee Stallion đều thể hiện bản thân như những người phụ nữ tự tin, sử dụng cơ thể và sự gợi cảm như một công cụ khẳng định sức mạnh khi diện áo ngực hình nón. Ảnh: Jean Paul Gaultier.
Tại Lễ trao giải Grammy 2023, Lourdes Leon, con gái của Madonna, cũng tái hiện hình ảnh mẹ khi diện một chiếc váy đỏ với phần ngực nhọn hoắt. Trước khi Lourdes Leon diện lại áo ngực hình viên đạn lấy cảm hứng từ trang phục biểu diễn của mẹ tại Grammy 2023, thiết kế độc đáo này liên tục xuất hiện trên sàn diễn của thương hiệu Balmain và Schiaparelli. Ảnh: @lourdesleon.
Năm 2022, Giám đốc sáng tạo Olivier Rousteing của nhãn hàng Balmain trình làng loạt váy áo ấn tượng trong bộ sưu tập thời trang cao cấp Thu/Đông. Trong đó, chiếc áo ngực hình viên đạn trở thành điểm sáng của show thời trang này. Corset với phần ngực nhô cao được làm bằng chất liệu kim loại như thiếc, vàng… Các vòng xoáy được sắp xếp cân đối, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gợi nhớ về chiếc áo ngực 2 dây màu trắng của Madonna. Ảnh: Balmain.
Trong bộ sưu tập An Age of Discipline của thương hiệu Schiaparelli, Roseberry cũng giới thiệu đến giới mộ điệu một thiết kế tương tự. Người mẫu Dilone tự tin sải bước trên đường băng với chiếc váy đen - vàng cúp ngực. Chi tiết mũi khoan ở phần thân trên gây ấn tượng với các tín đồ thời trang. Chất liệu ánh vàng, ánh bạc bắt sáng thu hút sự chú ý của công chúng, giúp người mặc lập tức nổi bật giữa đám đông. Ảnh: Schiaparelli.
