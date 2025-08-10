Bạn gái Timothée Chalamet lăng xê áo ngực 'tấn công'

Áo ngực mũi khoan hay chóp nón do Gaultier thiết kế, gắn liền với hình ảnh Madonna trong tour diễn Blond Ambition năm 1990. Khi đó, nữ ca sĩ chọn phiên bản áo nịt ngực hồng nhạt, chiết eo bằng đai bản lớn. Mặc chiếc corset này trên sân khấu Blonde Ambition tại Nhật Bản, Madonna nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thiết kế của Gaultier bị đánh giá là phản cảm, gợi dục. Đây là món đồ từng xuất hiện trên sàn diễn năm 1987 của nhà thiết kế người Pháp. Theo yêu cầu của Madonna, Gaultier tự tay biến tấu, điều chỉnh, giúp chiếc áo ngực trở nên phù hợp với phong cách của nữ hoàng nhạc Pop. Ảnh: @madonnaoutfits.