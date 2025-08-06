Người Việt chi hơn 510 tỷ cho pickleball, gấp đôi năm ngoái

Báo cáo cho thấy khách hàng trên các sàn thương mại điện tử mạnh tay chi trả cho giày, vợt và trang phục pickleball trong 6 tháng đầu năm nay.

Sản phẩm pickleball ngày càng bán chạy. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Theo Báo cáo Sản phẩm pickleball của nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn, doanh số từ các mặt hàng liên quan đến môn thể thao này trong nửa đầu năm nay lên đến 510,6 tỷ đồng , tăng trưởng 1.282% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo cũng chỉ ra 2,4 triệu sản phẩm được bán ra trên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki. Số liệu được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 1/1-30/6 năm nay.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng từ năm ngoái đến năm nay được thấy rõ trong ngành hàng này, khẳng định pickleball không phải môn thể thao "sớm nở tối tàn" như nhiều người nhận định.

Giày thể thao và vợt pickleball là những mặt hàng bán chạy trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Phân khúc giá, mặt hàng bán chạy

Nhìn chung, doanh số đến từ các sản phẩm pickleball tăng đều trong nửa đầu năm nay, vươn từ 10 tỷ đồng đến hơn 20 tỷ đồng /tuần. Đáng chú ý, doanh thu tuần đầu tháng 5 đạt mức đỉnh 25 tỷ đồng , cho thấy nhu cầu sắm sửa, tập luyện thể thao gia tăng trong mùa hè.

Phân khúc giá sản phẩm phổ biến nhất là từ 500.000-750.000 đồng. 75 tỷ đồng hàng hoá ở phân khúc giá này đã được bán ra trong nửa đầu năm nay.

Các mặt hàng ở tầm giá 200.000-350.000 đồng được ưa chuộng thứ 2, tạo ra khoảng hơn 60 tỷ đồng cho các sàn thương mại điện tử. Sản phẩm có giá từ 350.000-500.000 đồng xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng bán chạy.

Nhìn chung, mức sẵn sàng chi trả của khách hàng thương mại điện tử cho sản phẩm pickleball vẫn ở dưới 1 triệu đồng/mặt hàng. Số lượng người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn mức này hiện không nhiều.

Phần lớn sản phẩm bán chạy là giày tập chuyên dụng và vợt pickleball. Đây là những sản phẩm phù hợp với người chơi nam và nữ, ghi nhận nhu cầu sử dụng từ cả 2 giới, dễ có khả năng đem lại doanh số cao.

Mức độ tăng trưởng đáng chú ý của các sản phẩm liên quan đến pickleball được ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Phương Lâm.

Tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái

Cũng theo dữ liệu từ Metric.vn, tổng doanh số đến từ sản phẩm pickleball trên sàn thương mại điện tử cả năm 2024 đạt 271,9 tỷ đồng , chỉ bằng khoảng 1/2 doanh thu nửa đầu năm nay. Phép so sánh này cho thấy sức mua các mặt hàng liên quan đến môn thể thao này tăng mạnh trong 6 tháng qua.

Chỉ xét riêng trong quý I năm nay, doanh số đã chạm mốc 228,7 tỷ đồng , gần bằng doanh thu của cả năm ngoái và cao hơn 1.890,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự tăng trưởng vượt bậc này phần nào chứng minh khả năng duy trì sức hút của pickleball theo thời gian. Sau hơn một năm thịnh hành tại Việt Nam, bộ môn trên vẫn tiếp tục hấp dẫn người chơi, tạo ra nhu cầu lớn về giày, vợt, bóng và trang phục luyện tập, thi đấu.

Thống kê từ phía Metric.vn cũng chỉ ra sản phẩm dưới 1 triệu đồng, đặc biệt là phân khúc giá từ 200.000-500.000 đồng, được ưa chuộng nhất hồi năm ngoái. Như vậy, giá thành sản phẩm không có sự thay đổi nhiều.

Mức tăng doanh thu vượt bậc vì thế có thể đến từ sự gia tăng về số lượng khách hàng và nhu cầu mua sắm sản phẩm pickleball theo thời gian. Các số liệu trên phần nào chứng minh tiềm năng của thị trường kinh doanh xoay quanh môn thể thao thịnh hành này.

Bên cạnh các sân bãi, dụng cụ và trang phục luyện tập cũng là sản phẩm được người chơi quan tâm đầu tư. Ngoài ra, pickleball được định vị là môn thể thao gắn liền với lối sống, phong cách sống, vì thế càng thu hút các tay vợt chi trả cho những món đồ liên quan.