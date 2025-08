Vợ Đoàn Văn Hậu nóng bỏng với bikini

#3. Doãn Hải My - 7,5/10 điểm: Vợ Đoàn Văn Hậu gia nhập đường đua bikini hè này. Nàng WAG diện set đồ bơi 2 mảnh màu đỏ rực rỡ, theo đuổi trào lưu dopamine dressing (diện trang phục màu sắc sặc sỡ để cảm thấy phấn chấn hơn). Tông đỏ cũng giúp Doãn Hải My khoe làn da trắng sáng nổi bật. Bikini 2 mảnh cũng giúp vợ Đoàn Văn Hậu khoe khéo đường cong cơ thể quyến rũ, gợi cảm. Sau khi có con, đây là lần hiếm hoi nàng WAG này diện đồ bơi, phô diễn vẻ đẹp hình thể. Các chi tiết cut-out trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Hải My không đeo trang sức, buông xõa mái tóc đen dài tự nhiên, hướng sự chú ý vào vóc dáng đồng hồ cát. Ảnh: @_doanhaimy.