Kỷ nguyên đồng hồ 'siêu to khổng lồ' sắp quay trở lại?

Khi thị trường nghiêng về những chiếc đồng hồ mini, sự xuất hiện của các mẫu 49 mm hay 46 mm gợi nhớ đến kỷ nguyên đồng hồ cỡ khủng từng thống trị thập niên 1990-2000.

Mẫu GA-V01 “Cool Eyes” của G-Shock. Ảnh: GQ.

Bài viết là quan điểm của Cam Wolf (Mỹ), biên tập viên mảng đồng hồ của tạp chí GQ, chuyển viết nội dung về đấu giá kỷ lục, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành, các xu hướng và những mẫu đồng hồ độc lạ, ít được chú ý.

Trong lịch sử phát triển của Casio, câu chuyện về chiếc G-Shock đầu tiên đã trở thành giai thoại. Đầu thập niên 1980, kỹ sư Kikuo Ibe liên tục ném nguyên mẫu đồng hồ từ cửa sổ tầng ba văn phòng để kiểm tra độ bền, nhưng không có chiếc nào sống sót.

Mãi đến khi quan sát một quả bóng cao su nảy bật dưới sân, ông mới tìm ra giải pháp, đặt bộ máy đồng hồ vào trong lõi cao su để giảm chấn động. Ý tưởng này không chỉ khai sinh cho G-Shock mà còn truyền cảm hứng cho một trong những mẫu phát hành ấn tượng nhất năm 2025, GA-V01 “Cool Eyes”.

Chiếc đồng hồ mới có kích thước 49 x 58 mm, hoàn toàn đi ngược lại xu hướng thu nhỏ mặt số đang chiếm ưu thế trên thị trường. Trong khi những mẫu Tank mini của Cartier hay Royal Oak mini của Audemars Piguet được các ngôi sao như Timothée Chalamet hay Rihanna yêu thích, GA-V01 lại gợi nhắc đến kỷ nguyên “Big-Ass Watch” (BAW), đồng hồ cỡ khủng từng thịnh hành những năm 1990-2000.

Đây là thời kỳ các thương hiệu tung ra những phiên bản lớn như Omega Seamaster Planet Ocean hay Rolex Deepsea để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Sự hấp dẫn của BAW nằm ở cảm giác “ngang tàng” khi đeo trên tay. Một chiếc đồng hồ khổ lớn không thể ẩn mình như Cartier Tank mảnh mai, mà luôn khiến người đối diện phải thắc mắc: “Đây là cái gì?”.

Mẫu Intrepid 46 mm được tái phát hành kèm theo hình ảnh JFK Jr. từng đeo phiên bản gốc. Ảnh: GQ.

Những cỗ máy như IWC Big Pilot, Breitling Navitimer hay Panerai Luminor từng được xem là biểu tượng, gắn liền với hình ảnh cơ bắp, mạnh mẽ đến mức có thể xuất hiện trên tay Arnold Schwarzenegger trong các bộ phim hành động thập niên 1990.

Tuy nhiên, thị hiếu chung trong thập kỷ qua lại nghiêng hẳn về đồng hồ nhỏ. Dữ liệu từ nền tảng Chrono24 cho thấy thị phần đồng hồ từ 43 mm trở lên ở nhóm khách hàng 40-49 tuổi giảm từ 16,6% năm 2018 xuống còn 12,4% năm 2025. Ở nhóm 30-39 tuổi, mức giảm còn mạnh hơn, từ 14,6% xuống 7,8%. Với thế hệ dưới 30, dòng sản phẩm này chưa bao giờ tạo được chỗ đứng, hiện chỉ chiếm 5,6% giao dịch.

Dù vậy, các tín hiệu cho thấy sự trở lại âm ỉ của BAW. Tháng trước, Dimepiece và Foundwell hợp tác với Timex tái bản mẫu Intrepid 46 mm từng gắn với hình ảnh JFK Jr., và lập tức cháy hàng.

“Tôi yêu những chiếc đồng hồ siêu nhỏ trong vài năm qua nhưng sự trở lại của BAW thực sự khiến tôi phấn khích”, Brynn Wallner, nhà sáng lập Dimepiece, chia sẻ.

Tại Watches & Wonders 2025, Tudor Pelagos Ultra với kích thước 43 mm trở thành điểm nhấn hiếm hoi chống lại trào lưu thu nhỏ. Ngay cả nền tảng mua bán đồng hồ Bezel cũng ghi nhận tỷ lệ người dùng “đánh dấu quan tâm” với đồng hồ lớn tăng từ 6% lên 11% trong hai năm, dù lượng mua thực tế vẫn ổn định ở mức 14%.

Brynn Wallner cho rằng đây chính là chu kỳ thời trang quen thuộc, khi một xu hướng đạt đến đỉnh cao, nhu cầu tìm đến đối lập bắt đầu manh nha. Sau giai đoạn đồng hồ nhỏ trở thành “thần tượng” nhờ sự lăng xê của các thương hiệu lớn, BAW dần được nhìn nhận như lựa chọn mới mẻ, thậm chí táo bạo.

Pinterest cũng ghi nhận đồng hồ vintage, bao gồm cả các mẫu khổ lớn, đang tăng mạnh trong danh mục tìm kiếm của giới trẻ.