7 đồng hồ chronograph đột phá nhất thập kỷ qua

Từng là một biểu tượng quen thuộc trong thế giới đồng hồ, nhưng suốt 10 năm qua, chronograph đã chứng kiến làn sóng đổi mới cả về kỹ thuật lẫn tư duy thiết kế. Dưới đây là danh sách 7 mẫu chronograph nổi bật với những yếu tố như cách hiển thị sáng tạo, cơ chế đo thời gian độc lập hay công nghệ kiểm soát tần số tiên tiến. Theo Time and Watches, đây không phải danh sách những mẫu danh giá hay giàu tính lịch sử nhất thập kỷ, mà là những cỗ máy thực sự mang lại luồng gió mới cho chức năng chronograph, vẫn còn nhiều cái tên xứng đáng khác. Ảnh minh họa: Greubel Forsey.