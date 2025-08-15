7 đồng hồ chronograph đột phá nhất thập kỷ qua

|
Từng là một biểu tượng quen thuộc trong thế giới đồng hồ, nhưng suốt 10 năm qua, chronograph đã chứng kiến làn sóng đổi mới cả về kỹ thuật lẫn tư duy thiết kế. Dưới đây là danh sách 7 mẫu chronograph nổi bật với những yếu tố như cách hiển thị sáng tạo, cơ chế đo thời gian độc lập hay công nghệ kiểm soát tần số tiên tiến. Theo Time and Watches, đây không phải danh sách những mẫu danh giá hay giàu tính lịch sử nhất thập kỷ, mà là những cỗ máy thực sự mang lại luồng gió mới cho chức năng chronograph, vẫn còn nhiều cái tên xứng đáng khác. Ảnh minh họa: Greubel Forsey.
Breguet Tradition Chronographe Indépendant 7077 (2017): Breguet tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với mẫu Tradition Chronographe Indépendant 7077, giải quyết bài toán kinh điển về việc đảm bảo độ chính xác của đồng hồ khi sử dụng chức năng chronograph. Bộ máy Calibre 580DR sử dụng hai hệ thống bánh răng độc lập, mỗi hệ thống được cung cấp năng lượng riêng, một cho chức năng giờ và một cho chronograph. Thiết kế này loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của chronograph đến độ chính xác, mang đến trải nghiệm hoàn hảo đúng chất Breguet. Ảnh: Monochrome Watches.
Cyrus Klepcys DICE (2021): Cyrus Klepcys DICE là kiệt tác với khả năng đo thời gian đồng thời hai sự kiện riêng biệt nhờ hai kim giây trung tâm được mã hóa màu sắc. Mỗi kim hoạt động độc lập với hệ thống bánh răng và bánh xe cột riêng, được điều khiển bởi một bộ máy duy nhất. Thiết kế này lý tưởng cho các sự kiện yêu cầu đo thời gian liên tiếp hoặc chồng chéo, mang lại sự linh hoạt chưa từng có trong dòng đồng hồ chronograph. Ảnh: A Blog to Watch.
Greubel Forsey Nano Foudroyante EWT (2024): Thuộc chương trình Experimental Watch Technology, Greubel Forsey Nano Foudroyante EWT giới thiệu hệ thống Nano Foudroyante cho phép hiển thị thời gian chính xác đến 1/8 giây với kim quay 960 vòng/phút. Điểm nhấn là cơ chế lực không đổi độc lập, sử dụng năng lượng ít hơn 1.800 lần và giảm kích thước linh kiện tới 90%. Đây là bước đột phá mở ra tiềm năng tích hợp các hiển thị tần số cao trong đồng hồ cơ học. Ảnh: Greubel Forsey.
Louis Vuitton × Akrivia LVRR-01 (2024): Sự hợp tác giữa Louis Vuitton và Rexhep Rexhepi của Akrivia đã tạo nên LVRR-01, cỗ máy kết hợp chronograph monopusher, cơ chế điểm chuông và tourbillon trong một bộ máy duy nhất. Mọi chi tiết được hoàn thiện thủ công theo tiêu chuẩn cao nhất, lộ ra qua mặt số và bộ máy mở, thể hiện sự hòa quyện giữa nghệ thuật chế tác và sáng tạo kỹ thuật. Ảnh: A Blog to Watch.
MB&F Legacy Machine Sequential EVO (2022): MB&F lần đầu tiên bước vào mảng chronograph với Legacy Machine Sequential EVO, tích hợp hai chronograph bánh xe cột và công tắc nhị phân “Twinverter”. Thiết kế này cho phép nhiều chế độ đo thời gian, bao gồm split-second và lap timer, lần đầu tiên xuất hiện trong một mẫu chronograph. Bố cục đối xứng dưới lớp kính vòm phô diễn cơ chế phức tạp vừa khớp với phong cách ba chiều đặc trưng của MB&F. Ảnh: Monochrome Watches.
Patek Philippe Ref. 5470P-001 (2022): Patek Philippe ghi dấu ấn với Ref. 5470P-001, mẫu chronograph monopusher đầu tiên đạt độ chính xác 1/10 giây nhờ bộ máy tần số cao với 7 sáng chế độc quyền. Hệ thống hiển thị sử dụng hai kim trung tâm, kim xám cho giây và kim đỏ Silinvar cho 1/10 giây. Công nghệ Oscillomax tiên tiến giúp bộ máy đạt độ ổn định ấn tượng ở tần số 36.000 dao động/giờ. Ảnh: Patek Philippe.
Singer Reimagined Track1 (2017): Được phát triển bởi Marco Borraccino và Jean-Marc Wiederrecht, Singer Reimagined Track1 tái định nghĩa cách hiển thị chronograph. Thay vì bố cục truyền thống, các chỉ số chronograph (giây, phút, giờ) được đặt ở trung tâm, trong khi giờ được hiển thị trên đĩa xoay ngoại vi. Bộ máy AgenGraphe tự động, với rotor ẩn, ly hợp đồng trục và bánh xe cột, mang đến khả năng chronograph kéo dài 60 tiếng, đánh dấu bước ngoặt trong kỹ thuật chronograph hiện đại. Ảnh: Watch Vault Australia.
