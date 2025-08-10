Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng hồ đầu tiên chính thức có tên 'Pepsi'

  • Chủ nhật, 10/8/2025 07:06 (GMT+7)
Seiko ra mắt 2 mẫu đồng hồ thể thao hợp tác cùng Pepsi, lần đầu đưa tên thương hiệu nước giải khát này xuất hiện chính thức trên đồng hồ.

Biệt danh “Pepsi” từ lâu đã gắn liền với mẫu Rolex GMT-Master huyền thoại, nổi bật với vòng bezel đỏ-xanh đặc trưng, gợi liên tưởng đến màu sắc của lon Pepsi. Các biến thể khác như “Coke” (đỏ-đen), “Sprite” (xanh-đen) hay “Root Beer” (nâu-đen) cũng ra đời từ đó. Giờ đây, không còn chỉ là nickname, Seiko hợp tác trực tiếp với thương hiệu nước ngọt nổi tiếng để tạo ra hai phiên bản đồng hồ táo bạo và đầy hài hước của hãng.

Mẫu đầu tiên là một chiếc đồng hồ GMT hai múi giờ, được đặt trong bộ vỏ SKX-series đường kính 42 mm với núm chỉnh giờ đặt ở vị trí 4 giờ. Lấy cảm hứng từ lon Pepsi Zero Sugar, đồng hồ sở hữu lớp vỏ phủ đen mờ đầy nam tính, kết hợp với vòng bezel đỏ-xanh đặc trưng. Điểm nhấn nằm ở dòng chữ “Pepsi GMT” ngay phía trên cọc số 6 giờ, khẳng định mối liên kết với thương hiệu nước ngọt. Đi kèm là dây đeo silicone lần đầu tiên xuất hiện trong dòng SKX, cũng được trang trí logo Pepsi. Chỉ có 7.000 chiếc được sản xuất, mỗi chiếc đồng hồ được đặt trong hộp đựng hình lon Pepsi, mang lại trải nghiệm mở hộp thú vị cho người sở hữu.

Nếu không phải fan của đồng hồ toàn đen hoặc muốn một thiết kế bớt “trực diện” hơn, Seiko 5 SRPL99 là lựa chọn khác dành cho tín đồ. Cũng sử dụng bộ vỏ SKX-series 42 mm với núm chỉnh giờ ở vị trí 4 giờ, mẫu này mang diện mạo thép không gỉ sáng bóng, gợi nhớ đến lon Pepsi cổ điển những năm 90. Vòng bezel xoay của dòng đồng hồ lặn được tô điểm bởi hai màu đỏ-xanh, kết hợp cùng các cọc số bạc nổi bật. Dòng chữ “Pepsi Automatic” xuất hiện trên mặt số, thể hiện mối quan hệ hợp tác đặc biệt này. Đồng hồ được trang bị bộ máy tự động 4R34, có khả năng kháng nước đến 100 m và đi kèm dây đeo kim loại đa mắt nối. Tương tự mẫu GMT, phiên bản này cũng giới hạn ở 7.000 chiếc và được đóng gói trong hộp đựng hình lon Pepsi bạc.

Theo GQ, cả hai mẫu đồng hồ đều sở hữu thiết kế ấn tượng nhưng không phô trương. Việc sử dụng thương hiệu Pepsi được thực hiện một cách khéo léo, đủ để người đeo cảm thấy thú vị mà không quá lố.

Theo Monochrome Watches, sản phẩm sẽ mở bán từ tháng 9/2025, giá lần lượt 540 EUR (khoảng 629 USD) cho mẫu SSK047 và 380 EUR (khoảng 442 USD) cho mẫu SRPL99.

Như Phương

Ảnh: Seiko, Hodinkee

