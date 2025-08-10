Đồng hồ đầu tiên chính thức có tên 'Pepsi'

Nếu không phải fan của đồng hồ toàn đen hoặc muốn một thiết kế bớt “trực diện” hơn, Seiko 5 SRPL99 là lựa chọn khác dành cho tín đồ. Cũng sử dụng bộ vỏ SKX-series 42 mm với núm chỉnh giờ ở vị trí 4 giờ, mẫu này mang diện mạo thép không gỉ sáng bóng, gợi nhớ đến lon Pepsi cổ điển những năm 90. Vòng bezel xoay của dòng đồng hồ lặn được tô điểm bởi hai màu đỏ-xanh, kết hợp cùng các cọc số bạc nổi bật. Dòng chữ “Pepsi Automatic” xuất hiện trên mặt số, thể hiện mối quan hệ hợp tác đặc biệt này. Đồng hồ được trang bị bộ máy tự động 4R34, có khả năng kháng nước đến 100 m và đi kèm dây đeo kim loại đa mắt nối. Tương tự mẫu GMT, phiên bản này cũng giới hạn ở 7.000 chiếc và được đóng gói trong hộp đựng hình lon Pepsi bạc.