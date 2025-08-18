Hãng đồng hồ Thụy Sĩ xin lỗi vì quảng cáo 'mắt xếch'

Làn sóng tẩy chay bùng lên tại Trung Quốc khi Swatch tung quảng cáo đồng hồ bị cho là xúc phạm người châu Á, khiến thương hiệu Thụy Sĩ vội vàng gỡ bỏ toàn bộ chiến dịch.

Hình ảnh quảng cáo có một người mẫu nam châu Á kéo khóe mắt lên và ra sau tạo dáng "mắt xếch". Ảnh: Swatch.

Hãng đồng hồ Thụy Sĩ Swatch vừa đưa ra lời xin lỗi chính thức và gỡ bỏ các quảng cáo thuộc bộ sưu tập Swatch Essentials sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội tại Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Vụ việc bùng nổ vào ngày 15/8 khi cư dân mạng Trung Quốc phát hiện một hình ảnh trên trang web chính thức của hãng đồng hồ, trong đó một người mẫu châu Á tạo dáng với cử chỉ “mắt xếch”. Hành động này bị coi là xúc phạm, tái hiện định kiến phân biệt chủng tộc lâu đời ở phương Tây nhằm chế giễu và hạ thấp cộng đồng người châu Á.

Theo SCMP, một influencer trên Weibo với 1,1 triệu người theo dõi đã gọi quảng cáo của thương hiệu là “hành vi phân biệt chủng tộc đối với người châu Á”.

Nie Hua Xiong, một người dùng khác với 1,23 triệu người theo dõi, bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng thật “tồi tệ khi làm phật lòng người châu Á và hạ thấp người Trung Quốc” trong bối cảnh “ngành công nghiệp đồng hồ đang đi xuống”.

Trên nền tảng RedNote (Xiaohongshu), nhiều bình luận chỉ trích cũng xuất hiện dày đặc.

“Một số người cho rằng những ai cảm thấy bị xúc phạm là quá nhạy cảm, nhưng đây là trường hợp khác. Cử chỉ mắt xếch là một hành động xúc phạm nhắm vào người châu Á từ phía người da trắng”, người dùng Dylan nhận định.

Trong khi đó, người dùng You Ren Ray kêu gọi: “Điều đầu tiên cần làm khi cảm thấy bị xúc phạm là tẩy chay thương hiệu, thay vì suy nghĩ liệu đối phương có cố ý hay không”.

Trước sức ép từ truyền thông Trung Quốc, Swatch lên tiếng thừa nhận vấn đề, khẳng định họ “coi trọng sự việc” và đã chuyển vụ việc đến các bộ phận liên quan để xử lý. Ảnh minh họa: Arnd Wiegmann/Reuters.

Chủ đề này cũng được bàn luận sôi nổi trên diễn đàn Reddit với chủ đề r/swatch.

“Với một thương hiệu toàn cầu vào năm 2025, thật đáng ngạc nhiên và thất vọng khi không ai nhận ra hình ảnh này có thể gây phản cảm về văn hóa trước khi công bố”, một người dùng bày tỏ sự thất vọng. Người này đặt câu hỏi liệu đây là sơ suất hay Swatch cần chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc nâng cao nhận thức văn hóa trong các chiến dịch quảng cáo.

Trong thông báo đăng tải bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh trên tài khoản Weibo chính thức vào ngày 16/8, Swatch cho biết đã "ghi nhận những quan ngại gần đây" và lập tức rút toàn bộ nội dung quảng cáo liên quan trên toàn cầu.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự khó chịu hay hiểu lầm nào mà sự việc này có thể gây ra”, tuyên bố nêu rõ. Lời xin lỗi tương tự cũng được đăng trên Instagram của hãng.

Là thương hiệu sở hữu các nhãn hiệu nổi tiếng như Omega, Longines và Tissot, Swatch có mức độ phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, thị trường chiếm khoảng 27% tổng doanh thu của tập đoàn trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, năm 2024, doanh thu của hãng đã sụt giảm mạnh 14,6%, chỉ đạt 6,74 CHF (khoảng 8,4 tỷ USD ), chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm nhu cầu tại Trung Quốc. Swatch cho biết hãng đang đối mặt với “điều kiện thị trường khó khăn kéo dài và nhu cầu yếu đối với các sản phẩm tiêu dùng nói chung” tại quốc gia này.