Louis Phạm mắc lỗi độn ngực

|
#1. Linh Trương - 8/10 điểm: Linh Trương gây ấn tượng với bộ đồ bơi cut-out liền thân. Set bikini đen tối giản trở nên nổi bật nhờ những đường cắt xẻ tinh tế, khéo léo ở trước ngực và 2 bên hông. Với bộ đồ bơi này, người mặc khoe khéo làn da trắng sáng và hình thể đồng hồ cát quyến rũ, gợi cảm. Chi tiết cổ yếm xẻ sâu hướng sự chú ý vào vòng một quyến rũ lấp ló. Linh Trương bổ sung dây chuyền vàng dáng dài, tạo điểm nhấn cho tổng thể outfit đi biển. Cô lựa chọn son đỏ cổ điển, nổi bật, buông xõa mái tóc dài, ghi điểm với tạo hình quyến rũ. Ảnh: @linhtruong.ld.
|
#2. MLee - 7,5/10 điểm: MLee theo đuổi thời trang linh hoạt giới, diện đồ menswear trong tuần qua. Cụ thể, cô lựa chọn set tuxedo 3 mảnh tông xám, bao gồm áo khoác độn vai, ghile và sơ mi trắng. Cô hoàn thiện bộ đồ với chiếc quần tây đứng dáng, tôn vinh chiều cao nổi bật. Trong khi phom dáng cứng cáp, đường nét góc cạnh gia tăng vẻ nam tính, chi tiết chiết eo lại khiến bộ đồ trở nên nữ tính hơn, tạo ra sự cân bằng cho tổng thể. Với outfit trung tính, MLee lựa chọn màu tóc cam san hô nổi bật, đeo bông tai kim loại bản lớn, ghi điểm với phương án phối đồ này. Ảnh: @mleetapiau.
|
#3. Joyce Phạm - 7/10 điểm: Joyce Phạm khoe vóc dáng lý tưởng sau thời gian ngắn sinh con. Cô xuất hiện trong một buổi tiệc với chiếc váy xuyên thấy cổ yếm màu hồng pastel. Chi tiết đường diềm xếp lớp trở thành điểm nhấn của thiết kế này, giúp tổng thể trở nên nổi bật. Đáng chú ý, chất vải trong suốt tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở, gia tăng sự quyến rũ. Lựa chọn váy cổ yếm, con gái đại gia Minh Nhựa khoe hàng loạt hình xăm nhỏ ở 2 bên cánh tay, hoàn thiện tạo hình vừa gợi cảm vừa cá tính. Cô cũng xách thêm chiếc túi Chanel đồng màu với váy, đeo bông tai dáng dài cùng thương hiệu. Ảnh: @joyce.pham1106.
|
#4. DJ Mie - 6/10 điểm: Mie diện bikini 2 mảnh màu đỏ nổi bật tại hồ bơi. Tông đỏ góp phần tôn nổi làn da trắng sáng của cô. Tuy nhiên, bộ đồ bơi được đáng giá là tương đối rườm rà, rối mắt. Dây đeo cổ bện thừng, chi tiết ngôi sao đính trên áo ngực và những lớp vải ren bồng xòe phía dưới khiến bộ đồ trở nên thừa chi tiết nhưng thiếu điểm nhấn. Thay vì góp phần tôn vinh hình thể người mặc, set bikini 2 mảnh này lại có phần dìm dáng Mie. Ngoài ra, layout makeup tông hồng của cô cũng bị đánh giá là lạc quẻ, khiến tổng thể trở nên thiếu ăn nhập. Ảnh: @djmie95.
|
#5. Louis Phạm - 5/10 điểm: Louis Phạm mắc lỗi khi độn ngực cao hơn cần thiết. Khi diện chiếc váy cúp ngực màu đỏ xếp lớp nổi bật, tín đồ thời trang này chú trọng nâng vòng một lên cao. Ở một số góc chụp, chi tiết trên khiến tổng thể trở nên bí bách, tạo cảm giác ngột ngạt, không góp phần tôn vinh trang phục. Hàng loạt ruy băng lớn trước ngực vốn được thêm thắt để tạo điểm nhấn, song trở nên thừa thãi khi xuất hiện trên người Louis Phạm. Lỗi độn ngực cao cũng từng khiến Thanh Thanh Huyền mất điểm khi diện một mẫu đầm trắng của NTK Lê Thanh Hòa. Ảnh: @louispham203.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm
Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.