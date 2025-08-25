Louis Phạm mắc lỗi độn ngực

#2. MLee - 7,5/10 điểm: MLee theo đuổi thời trang linh hoạt giới, diện đồ menswear trong tuần qua. Cụ thể, cô lựa chọn set tuxedo 3 mảnh tông xám, bao gồm áo khoác độn vai, ghile và sơ mi trắng. Cô hoàn thiện bộ đồ với chiếc quần tây đứng dáng, tôn vinh chiều cao nổi bật. Trong khi phom dáng cứng cáp, đường nét góc cạnh gia tăng vẻ nam tính, chi tiết chiết eo lại khiến bộ đồ trở nên nữ tính hơn, tạo ra sự cân bằng cho tổng thể. Với outfit trung tính, MLee lựa chọn màu tóc cam san hô nổi bật, đeo bông tai kim loại bản lớn, ghi điểm với phương án phối đồ này. Ảnh: @mleetapiau.