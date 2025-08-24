Quảng cáo quần jeans bán khỏa thân của TikToker gây chú ý

Quảng cáo gợi cảm từ Lucky Brand với sự tham gia của Addison Rae thu hút sự chú ý, được so sánh với chiến dịch truyền thông gây tranh cãi của hãng American Eagle.

Addison Rae xuất hiện trong bộ hình quảng bá của Lucky Brand. Ảnh: Lucky Brand.

Addison Rae (24 tuổi), ca sĩ kiêm ngôi sao mạng xã hội, tạo dáng trong chiếc quần jeans cạp trễ Addison Ultra Low Rise Flare có giá 129 USD . Đây là sản phẩm mà cô hợp tác thiết kế cùng Lucky Brand.

Trong ảnh quảng cáo, Rae bán khỏa thân, diện duy nhất chiếc quần jeans, hoàn toàn loại bỏ áo. Bộ hình này nhanh chóng được so sánh với loạt chiến dịch truyền thông của các hãng thời trang denim gần đây.

Bộ hình quảng bá quần jeans của sao mạng

Trong bộ hình, một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Addison Rae kéo quần xuống mắt cá chân, mặc crop top trắng và nội y đồng màu thu hút sự chú ý. Ở một bức hình khác, cô diện sơ mi denim chỉ cài 2 cúc.

Theo thông cáo báo chí, sự hợp tác giữa Rae và Lucky Brand bắt đầu khi thương hiệu gửi tặng TikToker này mẫu quần Lil’ Maggie cổ điển. Sau đó, 2 bên quyết định bắt tay, phát triển sản phẩm lấy cảm hứng từ mẫu jeans đầu những năm 2000 trong kho lưu trữ của hãng.

Addison Rae xuất hiện gợi cảm trong quảng cáo quần jeans của thương hiệu Lucky Brand. Ảnh: Lucky Brand.

Addison Rae cho biết: “Được tham gia toàn bộ quá trình, từ xây dựng ý tưởng, tạo kiểu cho đến hoàn thiện sản phẩm, là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có dịp đóng góp sáng tạo ở mọi khâu, từ thiết kế đến tiếp thị.

Cơ hội này giúp tôi thể hiện bản thân, đặc biệt trong thời điểm phát triển và giới thiệu khía cạnh mới trong sự nghiệp nghệ thuật. Tôi hy vọng chiến dịch này góp phần khuyến khích mọi người tự tin xác định bản sắc riêng”.

Sau bước tiến này, Addison Rae không chỉ là TikToker, ca sĩ, mà còn bắt đầu sự nghiệp thiết kế thời trang.

Ồn ào quảng cáo trang phục denim

Quảng cáo của Addison Rae mở ra phép so sánh với loạt chiến dịch truyền thông trang phục denim khác.

Cuối tháng 7, nhà bán lẻ trang phục và phụ kiện American Eagle tung ra quảng cáo cho dòng thời trang denim, với gương mặt đại diện là diễn viên Sydney Sweeney. Trong đoạn quảng cáo, cô mặc quần jeans, xuất hiện với chiếc áo khoác cài không hết nút để lộ vòng một gợi cảm.

Tranh cãi nảy lửa bắt nguồn từ dòng slogan trong quảng cáo khi chơi chữ giữa “genes” (gen di truyền) và “jeans” (quần bò).

Câu gốc là “Sydney Sweeney has great genes” (tạm dịch: Sydney Sweeney có gen di truyền tuyệt vời). Tuy nhiên, chữ “genes” (gen di truyền) bị gạch bỏ và viết thêm chữ “jeans” bên dưới. Ý nghĩa chuyển thành: “Sydney Sweeney có quần jeans tuyệt vời”.

Một số người xem lập tức liên hệ câu nói về gen với đôi mắt xanh và mái tóc vàng đặc trưng của Sydney Sweeney. Nhất là khi chỉ mới tháng 10/2024, Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi khi cho rằng “gen xấu” là nguyên nhân gây ra tội phạm trong cộng đồng nhập cư.

Lời chỉ trích này nhanh chóng được tiếp nối bởi luồng dư luận thậm chí còn gay gắt hơn, cho rằng quảng cáo có yếu tố phân biệt chủng tộc.

Sydney Sweeney xuất hiện trong quảng cáo bị chỉ trích của American Eagle. Ảnh: American Eagle.

Trong khi American Eagle bị chỉ trích, thương hiệu thời trang Gap lại nhận về lời khen ngợi khi phát hành chiến dịch quảng cáo trang phục denim với sự góp mặt của nhóm nhạc nữ KATSEYE.

Các thành viên Megan Skiendiel, Daniela Avanzini, Lara Raj, Yoonchae Jeung, Sophia Laforteza và Manon Bannerman trình diễn những động tác vũ đạo cuốn hút trong các thiết kế jeans, từ quần cạp trễ đến chân váy xếp ly.

Trong thông cáo chung, KATSEYE chia sẻ: “Gap không yêu cầu chúng tôi hòa nhập. Nhãn hàng mời chúng tôi xuất hiện với vẻ đẹp riêng. Chất liệu denim chuyển động cùng cơ thể và mỗi thiết kế đều phục vụ cho phong cách cá nhân”.

Nhìn chung, cả chiến dịch của Gap và Lucky Brand đều đề cao tính cá nhân, thành công nhờ hưởng ứng vẻ đẹp đa dạng, thay vì mang yếu tố phân biệt chủng tộc như quảng cáo của American Eagle.