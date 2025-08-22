Cửa hàng Onitsuka Tiger ở Saigon Centre phản hồi sau bão '1 sao'

Sau phản ánh về thái độ phục vụ tại cửa hàng Saigon Centre (TP.HCM), hãng Onitsuka Tiger cho biết đang xem xét sự việc.

Khách hàng nữ cho biết cô đã gặp phải trải nghiệm thiếu chuyên nghiệp khi đến mua giày tại hãng thời trang nổi tiếng Nhật Bản. Ảnh: @onitsukatigervn.

Đại diện Onitsuka Tiger Việt Nam đã chính thức phản hồi sau khi thương hiệu này đối mặt với làn sóng chỉ trích về chất lượng phục vụ tại cửa hàng ở trung tâm thương mại Saigon Centre (phường Sài Gòn, TP.HCM).

“Onitsuka Tiger Việt Nam đang xem xét sự việc một cách cẩn trọng. Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ khách hàng chu đáo, đồng thời tạo ra môi trường làm việc an toàn và tôn trọng cho nhân viên. Chúng tôi khuyến khích các ý kiến đóng góp qua các kênh chính thức và sẽ cung cấp thêm thông tin khi cần thiết”, đại diện thương hiệu chia sẻ trong email gửi đến Tri Thức - Znews.

Trước đó, ngày 15/8, một khách hàng đã đăng tải trên mạng xã hội trải nghiệm không hài lòng khi đến thử giày tại cửa hàng Onitsuka Tiger ở Saigon Centre. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 5.600 lượt thích và hơn 1.000 bình luận, đa số đồng tình với nhận xét về thái độ phục vụ của nhân viên.

Khách hàng này kể lại khi yêu cầu thử size 39, một nhân viên nam chỉ “hất mặt” đáp trả và đưa hai hộp giày rồi bỏ đi. Khi ngồi xuống thử, cô mới phát hiện bên trong là hai size khác nhau, 39 và 39,5.

Ở lần thử tiếp theo, cô tiếp tục gặp phải cách phục vụ lạnh nhạt khi một nhân viên nữ mang hộp giày đến nhưng không nói lời nào, trong hộp lại chỉ có một chiếc giày.

Ở khâu thanh toán, chủ bài viết cho rằng trải nghiệm càng gây thất vọng. Nhân viên nam mang giày thẳng đến quầy tính tiền mà không xác nhận lại mẫu mã hay kích cỡ. “Bình thường mua món hàng vài chục nghìn đồng còn được kiểm tra, huống chi là đôi giày hơn 3 triệu đồng”, cô viết.

“Quản lý cửa hàng này có đào tạo nhân viên không? Nhân viên mà tưởng mình là chủ mall. Thương hiệu đắt tiền mà thái độ như vậy thì chịu. Không bao giờ quay lại”, chủ bài đăng bày tỏ.

Cửa hàng Onitsuka Tiger tại Saigon Centre. Ảnh: Như Phương.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ bài đăng cho biết cô vốn yêu thích các mẫu giày của Onitsuka Tiger nhưng không chọn mua qua các kênh không chính thức vì lo ngại hàng giả.

Cô tiết lộ đây không phải lần đầu gặp vấn đề tại đây, các lần ghé thăm từ năm ngoái đến nay đều để lại cảm giác khó chịu. Bài viết lần này, theo cô, xuất phát từ sự bức xúc dồn nén và bất ngờ nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng.

“Tôi mong thương hiệu sẽ ghi nhận và cải thiện dịch vụ sau sự việc này”, cô bày tỏ, hy vọng những phản ánh của mình và cộng đồng sẽ giúp Onitsuka Tiger điều chỉnh chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, tính đến ngày 22/8, cô vẫn chưa nhận được liên hệ trực tiếp nào từ phía hãng thời trang đến từ Nhật Bản.

Theo ghi nhận, cửa hàng Onitsuka Tiger tại Saigon Centre hiện chỉ đạt 2,2/5 sao trên Google. Phần lớn đánh giá tiêu cực đều xoay quanh thái độ phục vụ, cho rằng nhân viên thiếu chuyên nghiệp.