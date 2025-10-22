Túi hiệu hơn 800 triệu đồng của Đỗ Thị Hà

|
Sáng 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, chính thức về chung một nhà. Cả hai cử hành nghi thức rước dâu từ 6h30 tại Thanh Hóa. Trước khi lên xe hoa với chồng doanh nhân, Đỗ Thị Hà được biết đến với phong cách ăn mặc hàng ngày giản dị, song sở hữu bộ sưu tập túi hiệu có giá trị cao. Tủ đồ hiệu của cô bao gồm sản phẩm đến từ các thương hiệu danh tiếng trên thế giới như Hermès, Dior, Chanel hay Polène.
Gần đây, nàng hậu thường xuyên xuất hiện với chiếc Hermès Kelly Craie Epsom Sellier Kelly 25cm Gold Hardware. Mẫu túi trắng được Đỗ Thị Hà xách theo trong nhiều chuyến du lịch. Cô cũng treo phụ kiện Labubu lên nắp khóa, gia tăng điểm nhấn cho túi xách đắt đỏ. Món đồ được nhà đấu giá hàng đầu Sotheby’s bán ra với mức giá 32.000 USD (khoảng 843 triệu đồng). Đây được xem là một trong những món đồ hiệu đắt đỏ nhất của nàng hậu.
Đỗ Thị Hà thường xuyên xách chiếc Hermès Kelly này trong các chuyến du lịch đến Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và châu Âu trong thời gian gần đây. Cô phối món đồ hiệu với trang phục màu sắc trung tính như trắng, đen, be. Đây được xem là sự lựa chọn thời trang an toàn, phù hợp với phong cách dịu dàng, nữ tính, thanh lịch của Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi sở hữu những chiếc túi Gucci, Dior, Chanel, Đỗ Thị Hà chính thức trở thành “dân chơi” Hermès trước khi lấy chồng doanh nhân.
Thương hiệu đồ da Hermès luôn được biết đến như biểu tượng của địa vị và quyền lực trong lĩnh vực thời trang. Những chiếc túi Hermès Birkin hay Hermès Kelly là niềm khao khát của nhiều tín đồ hàng hiệu trên thế giới. Bên cạnh mức giá cao, tình trạng khan hiếm do giới hạn số lượng sản xuất cũng khiến việc sở hữu trở nên khó khăn. Khách hàng muốn sắm túi Hermès phải tiêu thụ nhiều sản phẩm của hãng từ trước, nằm trong danh sách chờ một thời gian dài. Đó cũng là lý do nhà mốt từng bị chỉ trích vì đối xử bất công với người tiêu dùng.
Ngoài Hermès, Đỗ Thị Hà cũng cho thấy sở thích đặc biệt với thương hiệu Polène trong thời gian gần đây. Nàng hậu sở hữu cả mẫu Cyme và Numéro Neuf thịnh hành của thương hiệu. Với cả 2 thiết kế, cô đều lựa chọn màu nâu bò thanh lịch, sang trọng, phù hợp với nhiều outfit, cho thấy tiêu chí lựa chọn túi hiệu linh hoạt, dễ ứng dụng. Polène là nhãn hàng được nhiều tín đồ hàng hiệu săn đón trong năm nay nhờ thiết kế nổi bật và chất liệu da được xử lý tinh tế.
Giống với nhiều nàng hậu khác, Đỗ Thị Hà cũng quen thuộc với thương hiệu Dior thanh lịch, phù hợp với hình tượng tiểu thư. Chiếc Lady Dior màu trắng được cô sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ tham dự sự kiện đến đi cà phê, dạo phố. Khi xách theo mẫu túi này, cô thường diện váy áo nữ tính, dịu dàng, thể hiện sự thống nhất từ trang phục đến phụ kiện. Hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào của Đỗ Thị Hà dành được nhiều lời khen.
Ngoài ra, trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng, Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng xách theo chiếc túi Dior Book Tote nổi tiếng của thương hiệu Pháp. Mẫu túi có kích thước lớn, giúp người dùng đựng số lượng lớn đồ đạc, phù hợp với hành trình di chuyển, các chuyến đi dài. Có thể thấy, Đỗ Thị Hà đặc biệt yêu thích túi hiệu đến từ các nhãn hàng Pháp, thường lựa chọn những gam màu trung tính, kiểu dáng dễ phối, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Sự sang trọng, thanh lịch và đa năng chính là tiêu chí có thể thấy thông qua bộ sưu tập túi hiệu của nàng hậu này.
