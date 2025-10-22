Túi hiệu hơn 800 triệu đồng của Đỗ Thị Hà

Thương hiệu đồ da Hermès luôn được biết đến như biểu tượng của địa vị và quyền lực trong lĩnh vực thời trang. Những chiếc túi Hermès Birkin hay Hermès Kelly là niềm khao khát của nhiều tín đồ hàng hiệu trên thế giới. Bên cạnh mức giá cao, tình trạng khan hiếm do giới hạn số lượng sản xuất cũng khiến việc sở hữu trở nên khó khăn. Khách hàng muốn sắm túi Hermès phải tiêu thụ nhiều sản phẩm của hãng từ trước, nằm trong danh sách chờ một thời gian dài. Đó cũng là lý do nhà mốt từng bị chỉ trích vì đối xử bất công với người tiêu dùng.