Mẫu áo ngực 'cháy hàng' nhờ nữ thần tượng K-pop

Sau khi TWICE biểu diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show, mẫu áo ngực mà thành viên Tzuyu diện nhanh chóng được săn đón, dẫn đến tình trạng cháy hàng trên nhiều website quốc tế.

Ngày 15/10, TWICE trở thành nhóm nhạc K-pop thứ 2 biểu diễn tại buổi trình diễn nội y lớn nhất hành tinh Victoria’s Secret Fashion Show. Các thành viên gây chú ý ngay từ thảm hồng với loạt trang phục gợi cảm, phù hợp với chủ đề đêm diễn.

Sau phần xuất hiện trên thảm hồng, 4 thành viên của TWICE trình diễn các ca khúc Strategy và This Is For trên sàn catwalk. Họ chia nhau đảm nhận phần hát của những người không xuất hiện.

Dù màn trình diễn nhận về những luồng ý kiến trái chiều, sức ảnh hưởng của nhóm là điều không thể phủ nhận. Sản phẩm được các nữ thần tượng K-pop diện nhanh chóng “cháy hàng”.

Chiếc Wear Everywhere Push-Up Bra mà Tzuyu (TWICE) diện nhanh chóng tạo ra cơn sốt, cháy hàng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Ảnh: @thinkaboutzu.

Đặc biệt, Tzuyu gây chú ý khi theo mốt lộ nội y trên sàn diễn. Cô kết hợp tank top hồng với áo ngực nâng đỡ (push-up bra) viền ren màu tím.

Với thiết kế này, người mặc khoe vòng một quyến rũ, gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn khi trình diễn. Cô hoàn thiện outfit với chân váy in chữ “Pink” và boots đính lông hồng đồng tông.

Sau khi Tzuyu diện áo ngực có tác dụng nâng đỡ, người dùng mạng xã hội nhanh chóng bàn luận về chủ đề này, nhận thấy hiệu quả của push-up bra. Hình ảnh trên trang cá nhân của cô thu về gần 1,5 triệu lượt thích và hơn 14.000 bình luận.

Có thể thấy, Tzuyu đã thành công trong việc giúp nhãn hàng quảng bá sản phẩm nội y này.

Trong những năm gần đây, nội y nâng ngực bị nhận xét là gò bó, tạo ra chuẩn mực hình thể độc hại, khiến phụ nữ ám ảnh về vòng một đầy đặn. Những chiếc push-up bra của Victoria’s Secret cũng vì thế mất dần sức hút, không còn được khách hàng thời trang ưa chuộng.

Tuy nhiên, sự lăng xê của thành viên nhóm nhạc TWICE có khả năng thay đổi xu hướng nội y trong tương lai. Sự trở lại của áo ngực nâng đỡ phản ánh vòng tuần hoàn thời trang.

Theo website Victoria’s Secret Mỹ, mẫu áo lót mà Tzuyu mặc là Wear Everywhere Push-Up Bra màu Heather Burgundy. Giá thành món đồ này là 39,95 USD .

Thống kê cho thấy hơn 1.000 sản phẩm đã được bán ra trong vòng 24 giờ. Món đồ này hiện cháy hàng ở nhiều quốc gia, cho thấy mức độ phủ sóng lớn, theo Koreaboo.

Thậm chí, người hâm mộ còn gọi đây là “Tzuyu’s Bombshell Bra”. Họ cũng bày tỏ hy vọng nữ thần tượng sẽ nhận được hợp đồng quảng cáo với thương hiệu trong tương lai.

Sau nhiều năm lặng tiếng, Victoria’s Secret Fashion Show trở lại trong bối cảnh thời đại dường như đang quay ngược. Những thứ từng bị xem là “lỗi thời”, như nội y nâng đỡ, áo lông thú, thuốc lá hay việc tắm nắng lấy màu da rám, lại được thế hệ trẻ đón nhận như biểu tượng của phong cách.

Và giờ đây, sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh cũng đang bước vào quỹ đạo tương tự, tái sinh sau giai đoạn bị “hủy bỏ” vì thiếu đa dạng và lạc lõng giữa làn sóng nữ quyền.

Theo quan điểm của Ashley Fetters Maloy, cây viết chuyên mảng phóng sự và thời trang, tại The Washington Post, sau khi cựu CEO Savage x Fenty Hillary Super tiếp quản, show nội y đã tìm ra công thức mà lẽ ra thương hiệu nên áp dụng từ 2019, kết hợp giữa sự gợi cảm vốn là DNA thương hiệu với tinh thần bao gồm (inclusivity) của thời đại.

Tối ngày 15/10 tại xưởng phim Steiner (Brooklyn, Mỹ), show diễn chính thức tái sinh với sàn diễn 2025. Các yếu tố kinh điển như ánh đèn rực rỡ, mái tóc bồng bềnh và bước catwalk tự tin vẫn được giữ lại, nhưng đã tiết chế những chi tiết cũ kỹ, như sân khấu kẹo ngọt năm 2005.