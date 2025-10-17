Victoria’s Secret lại sai

Không còn sân khấu kẹo ngọt hay dàn thiên thần chuẩn mẫu, show nội y lớn nhất hành tinh tái sinh với nỗ lực "thức thời". Nhưng trớ trêu, công thức đúng được áp dụng sai thời điểm.

Sau nhiều năm bị chỉ trích và tạm ngưng, Victoria’s Secret Fashion Show đã trở lại, nhưng thận trọng hơn.

Sau nhiều năm lặng tiếng, Victoria’s Secret Fashion Show trở lại trong bối cảnh thời đại dường như đang quay ngược. Những thứ từng bị xem là “lỗi thời”, như áo lông thú, thuốc lá hay việc tắm nắng lấy màu da rám, lại được thế hệ trẻ đón nhận như biểu tượng của phong cách. Và giờ đây, sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh cũng đang bước vào quỹ đạo tương tự, tái sinh sau giai đoạn bị “hủy bỏ” vì thiếu đa dạng và lạc lõng giữa làn sóng nữ quyền.

Theo quan điểm của Ashley Fetters Maloy, cây viết chuyên mảng phóng sự và thời trang, tại The Washington Post, sau khi cựu CEO Savage x Fenty Hillary Super tiếp quản, show nội y đã tìm ra công thức mà lẽ ra thương hiệu nên áp dụng từ 2019, kết hợp giữa sự gợi cảm vốn là DNA thương hiệu với tinh thần bao gồm (inclusivity) của thời đại. Chỉ có điều, khi thế giới đang quay lại với những tư tưởng giới tính bảo thủ, sự đổi mới này lại đến quá trễ.

Hồi sinh sau 'cú tự sát'

Năm 2019, show diễn nội y đình đám bị hủy sau phát ngôn của cựu giám đốc marketing Ed Razek, người thẳng thừng nói rằng thương hiệu không có ý định mời người mẫu chuyển giới hay ngoại cỡ. Trong bối cảnh dư luận ngày càng đòi hỏi tính đa dạng, quan điểm ấy được xem là “cú tự sát thương hiệu”.

Những nỗ lực cứu vãn sau đó, như đưa thông điệp “phụ nữ gợi cảm vì chính mình” và trình diễn cùng ca khúc This Is Me, lại càng khiến công chúng thấy sự lúng túng. Người ta nhận ra chương trình vẫn chỉ là sân khấu của những thân hình chuẩn mực, dù đã cố gắng tỏ ra “thức thời”.

Tối ngày 15/10 tại xưởng phim Steiner (Brooklyn, Mỹ), show diễn chính thức tái sinh với sàn diễn 2025. Các yếu tố kinh điển như ánh đèn rực rỡ, mái tóc bồng bềnh và bước catwalk tự tin vẫn được giữ lại, nhưng đã tiết chế những chi tiết cũ kỹ, như sân khấu kẹo ngọt năm 2005.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở cách Victoria’s Secret nhìn nhận vẻ đẹp phụ nữ.

Lần này, thương hiệu khéo léo hơn, vẫn khoe được nét gợi cảm, nhưng không còn đơn điệu. Bên cạnh nội y, người mẫu diện cả quần jeans, áo thể thao và váy dạ hội. Một trong những thiết kế nổi bật là chiếc váy đỏ lấp lánh, cổ cao, tay dài nhưng phần lưng khoét sâu đến tận hông.

Dàn người mẫu cũng phản ánh rõ nỗ lực thay đổi. Điển hình như người mẫu chuyển giới Alex Consani, hayJasmine Tookes, người đầu tiên mang bầu trên sàn diễn của thương hiệu. Các gương mặt như Ashley Graham, Paloma Elsesser, Yumi Nu hay Precious Lee cũng xuất hiện, mang đến hình ảnh cơ thể đa dạng mà công chúng từng mong đợi nhiều năm trước.

Tiến bộ lạc thời

Hãng nội y Mỹ dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều công chúng phản đối chưa bao giờ là sự gợi cảm, mà là việc họ định nghĩa gợi cảm quá hẹp. Cơ thể có thể tròn trịa, có vết rạn, có khuyết điểm, mà vẫn đẹp. Người chuyển giới hay phụ nữ mang thai đều có thể quyến rũ. Nếu thương hiệu nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ họ đã không phải đánh mất cả một thế hệ người hâm mộ.

Trớ trêu thay, khi nhà mốt cuối cùng đã học được cách hòa nhập, bối cảnh xã hội Mỹ lại đang quay ngược. Một làn sóng tư tưởng bảo thủ đang trỗi dậy, thúc đẩy quan điểm truyền thống về giới và vai trò của phụ nữ. Chênh lệch lương giới tính gia tăng, trào lưu “phụ nữ nên trở lại làm mẹ toàn thời gian” lan rộng, còn chuẩn mực gầy gò lại lên ngôi cùng thuốc giảm cân GLP-1.

Jasmine Tookes là người đầu tiên mang bầu trên sàn diễn Victoria’s Secret.

Cú trở lại với sự bao dung của Victoria’s Secret có thể lại bị gán mác “quá thức tỉnh”, trong khi bản chất chỉ là nỗ lực hòa giải với chính sai lầm quá khứ.

Đêm diễn khép lại bằng phần biểu diễn của Missy Elliott cùng đội vũ công hip-hop. Khi khán giả bật dậy hò reo, không khí sôi nổi ấy dường như khiến tất cả quên mất rằng họ vừa xem một show nội y.

Kết thúc đêm diễn, khi khán giả rời khỏi khu Navy Yard vắng lặng giữa đêm lạnh Brooklyn, cây bút Ashley Fetters Maloy cho rằng nhiều người hẳn cùng chung một cảm nhận với cô, chưa bao giờ một show nội y lại khiến khán giả nhớ đến phần âm nhạc nhiều đến thế. Victoria’s Secret đã trở lại, chỉn chu và tỉnh táo hơn, nhưng ánh hào quang của thời hoàng kim dường như vẫn còn ở phía xa.