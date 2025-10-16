Quỳnh Anh Shyn bị móc trộm hết trang sức vàng ở Mỹ

Vali của fashionista Quỳnh Anh Shyn bị móc trộm, dẫn đến mất toàn bộ trang sức vàng khi trên đường đến Mỹ dự show nội y lớn nhất hành tinh Victoria’s Secret Fashion Show.

Ngày 15/10, Quỳnh Anh Shyn xuất hiện trên thảm hồng show nội y lớn nhất thế giới Victoria’s Secret Fashion Show. Cô là tín đồ thời trang duy nhất đến từ Việt Nam tham dự buổi trình diễn năm nay.

Tại sự kiện, Quỳnh Anh Shyn diện chiếc váy lấy cảm hứng từ đôi cánh thiên thần. Cụ thể, thiết kế xẻ sâu trước ngực, đính lông vũ, đặc biệt phù hợp với chương trình.

Quỳnh Anh Shyn xuấ hiện trên thảm hồng Victoria’s Secret Fashion Show. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Đáng chú ý, fashionista này lựa chọn kiểu tóc cornrow cá tính, thu hút sự chú ý tại sự kiện. Với lần đầu xuất hiện tại Victoria’s Secret, Quỳnh Anh Shyn hoàn toàn ghi điểm, thể hiện phong độ thời trang trên hàng ghế khán giả.

Tuy nhiên, một sự cố cũng xảy ra trong quá trình cô tham dự show nội y này. Cụ thể, Quỳnh Anh Shyn bị móc vali, lấy mất trang sức. Kẻ trộm lấy toàn bộ trang sức vàng, chỉ để lại 2 chiếc vòng bạc.

Fashionista này tự nhận bất cẩn khi để toàn bộ trang sức có giá trị lớn vào vali ký gửi, khẳng định đây là bài học lớn khi di chuyển bằng máy bay. Cô cho biết gửi vali tại sân bay Tân Sơn Nhất từ sớm, đồng thời cũng nhận vali tại Mỹ khá nhanh, phỏng đoán rằng hành lý không bị lấy trộm tại Mỹ.

Trong chuyến đi này, Quỳnh Anh Shyn đi một mình, không có trợ lý, nên có nhiều sơ suất, dẫn đến tình trạng bị mất đồ đáng tiếc. Đó có lẽ cũng là lý do cô chỉ đeo 2 chiếc lắc bạc khi xuất hiện trên thảm hồng của thương hiệu Victoria’s Secret năm nay.

Ra mắt từ năm 1995, Victoria’s Secret Fashion Show từng là sự kiện thời trang được mong chờ nhất thế giới. Tuy nhiên, sau nhiều tranh cãi và chỉ trích, show nội y bị tạm dừng sau đêm diễn năm 2018.

Giám đốc tiếp thị Ed Razek phải từ chức sau ồn ào từ chối tuyển dụng người mẫu ngoại cỡ và người chuyển giới. Vào năm 2020, New York Times tiến hành tổ chức một cuộc điều tra, phát hiện ra môi trường làm việc phân biệt giới tính, tuổi tác và coi thường phụ nữ tại Victoria’s Secret.

CEO cũ của thương hiệu Leslie Wexner cũng gặp phải những bê bối liên quan đến đời sống cá nhân. L Brands, công ty mẹ của Victoria’s Secret, lập tức bán 55% cổ phần cho doanh nghiệp tư nhân Sycamore Brands.

Sau 6 năm gián đoạn, chương trình trở lại vào năm 2024 dưới định hướng của ban lãnh đạo mới, hướng tới tinh thần tôn vinh sự đa dạng về hình thể, màu da và độ tuổi của người mẫu.

Giám đốc tiếp thị Sarah Sylvester và Giám đốc thiết kế và sáng tạo Janie Schaffer cho biết công chúng hoàn toàn có thể mong chờ vào những thay đổi lớn. Thay đổi đáng chú ý nhất là tất cả thiết kế trên sàn catwalk đều được mở bán sau đó, không chỉ là sản phẩm trình diễn.

Chương trình năm nay diễn ra vào ngày 15/10 tại New York (Mỹ), quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trên cả sàn diễn và hàng ghế khán giả.