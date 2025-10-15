'Nữ hoàng Labubu' là ai

Ngày 13/10, Lisa (BLACKPINK) đăng tải loạt ảnh thường nhật trên trang cá nhân. Trong đó, bức ảnh nữ ca sĩ ôm đồ chơi Labubu mới trở thành tâm điểm chú ý. Chú thỏ đồ chơi này có màu vàng, điểm đặc biệt nằm ở phần trang trí pha lê lấp lánh đính quanh mắt và miệng. Theo Star News Korean, mẫu Labubu mà Lisa sở hữu là phiên bản hiếm được thiết kế riêng. Trước đó, một số phiên bản tương tự thậm chí từng được bán với giá 200-300 triệu won (khoảng 140.000-210.000 USD). Chính vì vậy, búp bê trong tay Lisa càng khiến người hâm mộ tò mò về giá trị và độ hiếm.
Sức ảnh hưởng của Lisa khiến cộng đồng fan ưu ái gọi cô là “nữ hoàng Labubu”. Từ nhiều năm qua, giọng ca Money xây dựng cho mình một bộ sưu tập đồ sộ, bao gồm cả những mẫu được thiết kế riêng và các phiên bản không phát hành đại trà. Trong tour diễn BLACKPINK Deadline tại London (Anh), Lisa từng khiến khán giả phấn khích khi xuất hiện trong bộ váy hồng lấy cảm hứng từ Labubu, do stylist Brett Alan Nelson thiết kế. Trên trang phục còn đính một búp bê Labubu tùy chỉnh của nhà thiết kế Marko Monroe.
Nữ ca sĩ người Thái Lan đặc biệt yêu thích các mẫu trong loạt The Monsters, thương hiệu đồ chơi nổi tiếng do nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung sáng tạo. Trong số đó, có thể kể đến Labubu Happy Halloween Party, búp bê mặc bộ đồ bí ngô phát hành năm 2024, hay Labubu Fall in Wild với áo yếm denim và mũ bucket, từng được Lisa đính lên túi Louis Vuitton mini.
Cô cũng sở hữu mẫu Loyalty thuộc bộ sưu tập Big Into Energy, nổi bật với gam hồng cam tượng trưng cho lòng trung thành, thường xuyên được phối cùng túi LV x Takashi Murakami Nano Speedy. Trong nhiều hình ảnh, Lisa còn kết hợp cùng Labubu Mokoko Close to Sweet, chú thỏ nhỏ với chiếc nơ lớn trước ngực.
Một trong những món đồ hiếm nhất trong bộ sưu tập của Lisa là The Monsters - I Found You, búp bê cao 56 cm có đôi mắt long lanh và bàn tay giơ biểu tượng “I found you”. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong video nhảy trên Instagram với chiếc chăn có mũ trùm Labubu Mokoko, kết hợp cùng hoodie Balenciaga màu xám, hình ảnh khiến người hâm mộ thích thú vì sự đáng yêu và gần gũi.
Sự yêu mến của Lisa đối với Labubu thậm chí đã được chính Kasing Lung ghi nhận. Nhà thiết kế từng gửi tặng cô những phiên bản kích thước khổng lồ của Labubu và Zimomo như lời tri ân. Trong số đó, Zimomo Angel in Clouds, búp bê trắng hình thiên thần với đôi mắt sáng và mũi bạc, là món Lisa tự hào chia sẻ trên mạng xã hội.
Không chỉ dừng ở những mẫu giới hạn, Lisa còn sở hữu trọn bộ The Monsters Exciting Macaron gồm 12 nhân vật tông pastel, có giá khoảng 160 USD. Hai nhân vật Green Grape và Sea Salt Coconut thường xuyên xuất hiện cùng các phụ kiện hàng hiệu của cô.
Đặc biệt, nữ ca sĩ còn được phát hiện sở hữu phiên bản hợp tác Labubu x Mario Maurer, lấy cảm hứng từ nam diễn viên Thái Lan trong trang phục áo khoác da và quần jeans. Hình ảnh món đồ này từng xuất hiện thoáng qua trong ảnh hậu trường mà Lisa đăng tải.
