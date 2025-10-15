Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

'Nữ hoàng Labubu' là ai

  • Thứ tư, 15/10/2025 06:56 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sở hữu BST đồ chơi nghệ thuật đồ sộ, Lisa (BlackPink) được ưu ái gọi là "Nữ hoàng Labubu". Mới đây, cô khoe một phiên bản Labubu hiếm màu vàng đính pha lê trên MXH.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 1Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 2

Ngày 13/10, Lisa (BLACKPINK) đăng tải loạt ảnh thường nhật trên trang cá nhân. Trong đó, bức ảnh nữ ca sĩ ôm đồ chơi Labubu mới trở thành tâm điểm chú ý. Chú thỏ đồ chơi này có màu vàng, điểm đặc biệt nằm ở phần trang trí pha lê lấp lánh đính quanh mắt và miệng. Theo Star News Korean, mẫu Labubu mà Lisa sở hữu là phiên bản hiếm được thiết kế riêng. Trước đó, một số phiên bản tương tự thậm chí từng được bán với giá 200-300 triệu won (khoảng 140.000-210.000 USD). Chính vì vậy, búp bê trong tay Lisa càng khiến người hâm mộ tò mò về giá trị và độ hiếm.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 3Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 4

Sức ảnh hưởng của Lisa khiến cộng đồng fan ưu ái gọi cô là “nữ hoàng Labubu”. Từ nhiều năm qua, giọng ca Money xây dựng cho mình một bộ sưu tập đồ sộ, bao gồm cả những mẫu được thiết kế riêng và các phiên bản không phát hành đại trà. Trong tour diễn BLACKPINK Deadline tại London (Anh), Lisa từng khiến khán giả phấn khích khi xuất hiện trong bộ váy hồng lấy cảm hứng từ Labubu, do stylist Brett Alan Nelson thiết kế. Trên trang phục còn đính một búp bê Labubu tùy chỉnh của nhà thiết kế Marko Monroe.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 5Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 6

Nữ ca sĩ người Thái Lan đặc biệt yêu thích các mẫu trong loạt The Monsters, thương hiệu đồ chơi nổi tiếng do nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung sáng tạo. Trong số đó, có thể kể đến Labubu Happy Halloween Party, búp bê mặc bộ đồ bí ngô phát hành năm 2024, hay Labubu Fall in Wild với áo yếm denim và mũ bucket, từng được Lisa đính lên túi Louis Vuitton mini.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 7

Cô cũng sở hữu mẫu Loyalty thuộc bộ sưu tập Big Into Energy, nổi bật với gam hồng cam tượng trưng cho lòng trung thành, thường xuyên được phối cùng túi LV x Takashi Murakami Nano Speedy. Trong nhiều hình ảnh, Lisa còn kết hợp cùng Labubu Mokoko Close to Sweet, chú thỏ nhỏ với chiếc nơ lớn trước ngực.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 8Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 9

Một trong những món đồ hiếm nhất trong bộ sưu tập của Lisa là The Monsters - I Found You, búp bê cao 56 cm có đôi mắt long lanh và bàn tay giơ biểu tượng “I found you”. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong video nhảy trên Instagram với chiếc chăn có mũ trùm Labubu Mokoko, kết hợp cùng hoodie Balenciaga màu xám, hình ảnh khiến người hâm mộ thích thú vì sự đáng yêu và gần gũi.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 10Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 11

Sự yêu mến của Lisa đối với Labubu thậm chí đã được chính Kasing Lung ghi nhận. Nhà thiết kế từng gửi tặng cô những phiên bản kích thước khổng lồ của Labubu và Zimomo như lời tri ân. Trong số đó, Zimomo Angel in Clouds, búp bê trắng hình thiên thần với đôi mắt sáng và mũi bạc, là món Lisa tự hào chia sẻ trên mạng xã hội.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 12

Không chỉ dừng ở những mẫu giới hạn, Lisa còn sở hữu trọn bộ The Monsters Exciting Macaron gồm 12 nhân vật tông pastel, có giá khoảng 160 USD. Hai nhân vật Green Grape và Sea Salt Coconut thường xuyên xuất hiện cùng các phụ kiện hàng hiệu của cô.

Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 13Labubu Lisa, do choi Labubu hiem, bo suu tap Labubu, Lisa Blackpink Labubu, Labubu gioi han, Kasing Lung Labubu anh 14

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn được phát hiện sở hữu phiên bản hợp tác Labubu x Mario Maurer, lấy cảm hứng từ nam diễn viên Thái Lan trong trang phục áo khoác da và quần jeans. Hình ảnh món đồ này từng xuất hiện thoáng qua trong ảnh hậu trường mà Lisa đăng tải.

Vợ Hoàng tử Harry tự ý đến show thời trang không được mời

Nhà thiết kế Pierpaolo Piccioli (Balenciaga) tiết lộ Meghan Markle chủ động liên hệ để tham dự show của ông tại Tuần lễ thời trang Paris. Cô không được mời như công chúng tưởng.

27:1599 hôm qua

Áo ngực 'biến mất' của nữ ca sĩ Trung Quốc

Nội y không để lộ dây dưới lớp vải mỏng, bó sát của Ningning (aespa) trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, cho thấy mối bận tâm của nữ giới về việc lựa chọn áo ngực.

30:1773 hôm qua

Người mẫu lai hai dòng máu gây chú ý ở tuổi 20

Angelina Kendall, người mẫu mang 2 dòng máu Brazil và New Zealand, trở thành gương mặt được săn đón trong giới thời trang, gây chú ý với nhiều bộ hình khỏa thân.

35:2104 hôm qua

Tái thương mại trong ngành thời trang

Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.

Buc tranh tri an Christopher Columbus bi tat son do hinh anh

Bức tranh tri ân Christopher Columbus bị tạt sơn đỏ

1 giờ trước 16:10 15/10/2025

0

Hành động tạt sơn đỏ lên tác phẩm nghệ thuật tại Bảo tàng Hải quân Madrid (Tây Ban Nha) làm dấy lên thảo luận về cách nhìn nhận quá khứ thuộc địa trong thời hiện đại.

'Xich’ iPhone vao tuong de cai nghien dien thoai hinh anh

'Xích’ iPhone vào tường để cai nghiện điện thoại

4 giờ trước 14:00 15/10/2025

0

Giữa thời đại “đâu cũng là màn hình xanh”, nhiều người trẻ Mỹ đang tìm cách cắt đứt sợi dây vô hình nối bản thân với smartphone, sáng tạo nhiều phương thức cai nghiện công nghệ.

Như Phương

Ảnh: @lalalalisa_m/IG, @mario_mm38/IG

Labubu Lisa đồ chơi Labubu hiếm bộ sưu tập Labubu Lisa Blackpink Labubu Labubu giới hạn Kasing Lung Labubu Labubu Lisa Labubu hiếm bộ sưu tập Labubu Lisa Blackpink đồ chơi Pop Mart giá trị Labubu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý