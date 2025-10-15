'Nữ hoàng Labubu' là ai

Ngày 13/10, Lisa (BLACKPINK) đăng tải loạt ảnh thường nhật trên trang cá nhân. Trong đó, bức ảnh nữ ca sĩ ôm đồ chơi Labubu mới trở thành tâm điểm chú ý. Chú thỏ đồ chơi này có màu vàng, điểm đặc biệt nằm ở phần trang trí pha lê lấp lánh đính quanh mắt và miệng. Theo Star News Korean, mẫu Labubu mà Lisa sở hữu là phiên bản hiếm được thiết kế riêng. Trước đó, một số phiên bản tương tự thậm chí từng được bán với giá 200-300 triệu won (khoảng 140.000- 210.000 USD ). Chính vì vậy, búp bê trong tay Lisa càng khiến người hâm mộ tò mò về giá trị và độ hiếm.