Đằng sau bộ ảnh tuyết trắng của Ngọc Trinh, Xoài Non

Ngọc Trinh, Xoài Non hay Tammy Phạm đồng loạt đăng tải những bộ hình lãng mạn dưới trời tuyết trắng lên MXH. Trên thực tế, đây là sản phẩm được tạo ra bởi AI.

Tuần này, mạng xã hội Việt Nam bất ngờ tràn ngập hình ảnh check-in dưới trời tuyết trắng. Nhiều hot girl, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh mặc áo phao chống gió, đeo khăn len giữ ấm và cầm ô.

Trong khung cảnh nên thơ, nhân vật chính cũng trở nên lãng mạn, gợi liên tưởng đến những thước phim truyền hình Hàn Quốc. Bộ hình bao gồm cả ảnh toàn, trung, cận, làm nổi bật vẻ đẹp của bối cảnh và nhân vật.

Những tấm hình chụp cận đôi mắt hút hồn là điểm nhấn của bộ ảnh này. Trong hình, nhân vật quàng chiếc khăn len xanh hoặc đỏ, trở nên nổi bật giữa trời tuyết trắng. Phần mũi ửng đỏ thể hiện phản ứng của cơ thể trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như Ngọc Trinh, Xoài Non, Tammy Phạm,... đồng loạt lăng xê trào lưu trên. Bên cạnh các hot girl, người dùng mạng xã hội cũng nhanh chóng đăng ảnh chụp dưới tuyết như thực hiện các chuyến du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản trong mùa đông giá lạnh.

Ngọc Trinh, Xoài Non nhanh chóng hưởng ứng trào lưu chụp ảnh dưới tuyết thông qua AI. Ảnh: @ngoctrinh89, @chanchan.0411.

Tuy nhiên, một số bức ảnh không thể hiện được tính chân thực trên nét mặt nhân vật và cảnh sắc xung quanh. Đây vốn không phải ảnh chụp thực tế, mà là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, người dùng có thể sử dụng các câu lệnh, yêu cầu Gemini tạo ra bộ ảnh như trên. Với thời gian thực hiện nhanh chóng, trào lưu này dần lan tỏa trên mạng xã hội.

Hàng loạt bộ hình với nội dung, cảnh sắc tương tự đồng loạt xuất hiện trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram hay Threads. Các nhà sáng tạo nội dung cũng nhanh chóng đón đầu xu hướng, thực hiện video hướng dẫn tạo hình ảnh theo trào lưu này.

Năm ngoái, hình ảnh chiếc váy 2 dây màu hồng được tạo ra bởi AI cũng lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam. Món đồ trên là một sản phẩm nằm trong tính năng Tủ đồ AI mới ra mắt của ứng dụng chụp và chỉnh sửa hình ảnh mang tên BeautyCam (Trung Quốc).

Mẫu váy ôm đi kèm với vóc dáng thanh mảnh, xương quai xanh quyến rũ, được đánh giá là tuân theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Trung Quốc. “Mình hạc xương mai” vốn được xem là chuẩn mực cái đẹp đối với phụ nữ tại xứ tỷ dân.

Ngoài chiếc váy hồng phù hợp với các sự kiện, tiệc tối, tính năng Tủ đồ AI của ứng dụng trên còn đưa ra nhiều sự lựa chọn trang phục khác, bao gồm đồ cổ trang, hiện đại, váy áo dự tiệc và đi làm.

Trong khi phần lớn người dùng thể hiện sự thích thú với các tính năng chỉnh sửa hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, một bộ phận công chúng lại chỉ trích chức năng này góp phần củng cố quan điểm thẩm mỹ độc hại.

Thay vì hưởng ứng sự đa dạng hình thể, BeautyCam lăng xê dáng người thon gọn một cách phi thực tế.