Võng lưng gây chú ý của Kỳ Duyên

Tấm lưng trần quyến rũ luôn được lăng xê trong lĩnh vực thời trang. Bóng lưng "gây thương nhớ" của Kỳ Duyên, Doãn Hải My hay Lọ Len thu hút sự quan tâm.

Ngày 21/10, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Kỳ Duyên gây chú ý khi đăng tải bộ hình khoe tấm lưng ong quyến rũ lên trang cá nhân. Theo hình ảnh được chia sẻ, người mẫu diện chiếc áo hồng, khoét toàn bộ phía sau, hướng sự chú ý vào lưng trần gợi cảm.

Tấm lưng của Kỳ Duyên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Tỷ lệ cơ thể lý tưởng, không mỡ thừa, võng lưng quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Kỳ Duyên kết hợp chiếc áo cắt xẻ táo bạo với quần jeans cạp cao, hoàn thiện outfit vừa sexy vừa năng động.

Nàng hậu cũng khéo léo vén toàn bộ tóc sang một bên, dồn sự quan tâm vào bóng lưng gợi cảm. Bối cảnh cửa kính bao trọn các tòa nhà cao tầng tại TP.HCM cũng trở thành phông nền lý tưởng cho tạo hình này.

Kỳ Duyên gây chú ý nhờ bóng lưng gợi cảm. Ảnh: @kyduyen1311.

Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên gây chú ý nhờ võng lưng gợi cảm. Trước đó, cô từng đăng tải nhiều bộ hình khoe tấm lưng ong với váy áo xẻ sau hoặc chủ động vén trang phục lên, hướng sự chú ý vào bộ phận cơ thể sexy.

Chi tiết này được cho là thành quả tập luyện nghiêm túc của Kỳ Duyên. Trong một bộ hình trắng - đen khoe lưng, cô cũng để lại dòng chú thích: “Không có bỏ back day (ngày tập lưng) nghe không?”.

Có thể thấy, nàng hậu chăm chỉ thực hiện các bài tập dành riêng cho lưng, nhằm tạo ra bóng lưng ấn tượng như hiện nay. Bên cạnh những buổi tập gym, Kỳ Duyên còn duy trì hoạt động chạy bộ.

Thậm chí, cô không chỉ chạy một mình, mà còn rủ bạn bè cùng tham gia hoạt động thể thao này. Người mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Hương Giang hay diễn viên Uyển Ân đều chạy bộ cùng Kỳ Duyên, phát triển phong trào thể thao này.

Không chỉ Kỳ Duyên, gần đây, Doãn Hải My cũng gây chú ý nhờ khoe trọn tấm lưng trần trong bộ hình kỷ niệm ngày cưới với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Nàng WAG này chọn chiếc váy cưới ren cổ điển, khoét toàn bộ phía sau, hướng ánh nhìn vào tấm lưng trần của bà mẹ một con.

Hình ảnh quyến rũ này giúp Hải My hoàn toàn ghi điểm. Cô khẳng định khả năng giữ vóc dáng lý tưởng, thon gọn sau khi sinh em bé.

Bờ vai “mắc áo” và võng lưng gợi cảm trở thành điểm cộng lớn của bà xã Đoàn Văn Hậu. Sự lựa chọn váy cưới phù hợp với vóc dáng giúp cô chinh phục giới mộ điệu.

Theo dòng chảy của lịch sử thời trang, những bộ phận cơ thể khác nhau được lăng xê, tập trung phô diễn trong các giai đoạn. Vòng một đầy đặn, vòng hai thon gọn, đôi chân dài lý tưởng hay tấm lưng ong quyến rũ đều có khả năng hấp dẫn ánh nhìn.

Tấm lưng trần thanh mảnh của Doãn Hải My và Lọ Lem cũng được chú ý. Ảnh: Sapia Wedding, @linnhhh.m.

Một bóng lưng “gây thương nhớ” khác thuộc về Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh. Cô từng gây chú ý khi đăng tải bộ hình diện yếm đào trắng, khoe toàn bộ tấm lương mềm mại, thanh mảnh và gợi cảm. Tấm lưng lý tưởng trong trang phục truyền thống giúp con gái Quyền Linh thu về gần 200.000 lượt thích trên trang cá nhân.

Nhận thấy lợi thế hình thể này, cô tiếp tục đăng tải bộ hình khoe vóc dáng đồng hồ cát và võng lưng quyến rũ trong một chuyến du lịch trên trang cá nhân. Dù không để lộ toàn bộ lưng trần, Lọ Lem vẫn thành công khoe bộ phận này thông qua trang phục đi biển ôm sát, kiệm vải.

Hình ảnh này thu về đến hơn 300.000 lượt thích, cho thấy sự thích thú của công chúng trước bóng lưng gợi cảm của cô. Có thể thấy, trang phục cổ yếm, váy áo khoét sâu phía sau luôn tồn tại trong lĩnh vực thời trang, phục vụ mục đích khoe hình thể của người mặc. Tấm lưng thanh mảnh từ lâu đã được xem như biểu tượng của sự thanh lịch, quyến rũ.