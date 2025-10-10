'Vợ quốc dân' Phương Ly sau khi đổi màu da

|
Sau khi gây chú ý với nghi vấn tanning (nhuộm da nâu), Phương Ly liên tục xuất hiện với làn da nâu bóng khỏe. Với màu da mới, nữ ca sĩ cho thấy sự thay đổi ít nhiều ở trang phục, layout makeup. Cụ thể, cô tích cực diện bikini, trang phục tạo khoảng hở, hướng sự chú ý vào làn da khỏe khoắn. Về phong cách trang điểm, Phương Ly cũng khéo chọn phấn nâu, son nude phù hợp với màu da mới.
|
Đáng chú ý, nữ ca sĩ ngày càng cho thấy sự yêu thích với chi tiết da động vật. Đây vừa là hoạ tiết thịnh hành trong mùa mốt năm nay, vừa phù hợp với làn da ngăm khỏe khoắn. Trên một sân khấu tối 9/10, Phương Ly diện short ngựa vằn, bổ sung thắt lưng bản lớn. Khăn lông cài bên hông giúp tổng thể thêm phần ấn tượng. Hoạ tiết này cũng đặc biệt trở nên nổi bật trên nền da nâu.
|
Trước đó, trong một hình ảnh chụp trước gương, Phương Ly sử dụng ốp điện thoại in hoạ tiết da báo, cho thấy sự yêu thích đặc biệt với chi tiết này. Với ốp lưng da báo, cô diện trang phục mang tinh thần đường phố, bao gồm áo phông xám và quần jeans đồng màu. Nữ ca sĩ bổ sung kính mắt tông nâu, đeo dây chuyền bạc dạng xích, hoàn thiện tổng thể outfit.
|
Với màu da mới, Phương Ly linh hoạt ứng dụng trang phục mang màu sắc trung tính và sặc sỡ. Bên cạnh váy áo trắng, đen, xám trên sân khấu, khi dạo phố, cô cũng diện áo polo đỏ nổi bật khi đi xem Giải đua xe F1 tại Singapore. Mẫu áo được cột lên cao, phù hợp với phong cách khỏe khoắn và cá tính của nữ ca sĩ. Nhìn chung, trang phục của Phương Ly có phần năng động hơn sau khi thay đổi màu da.
|
Hình ảnh khoe da nâu đầu tiên của Phương Ly xuất từ giữa tháng 9. Trong đó, cô diện bikini 2 mảnh, khoe tối đa làn da, sắc vóc. Hình ảnh mặc đồ bơi trong một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trên bãi biển của cô ghi nhận lượt tương tác lớn, cho thấy sự thích thú từ phía công chúng đối với sự thay đổi này. Phía dưới phần bình luận của những hình ảnh mới, phần lớn để lại lời khen ngợi về làn da gợi cảm. Cộng đồng mạng cho rằng diện mạo hiện tại của “vợ quốc dân” tương đối ấn tượng.
|
Trước đó, hình ảnh của Phương Ly gắn liền với làn da trắng sáng. Trên sân khấu chương trình Em Xinh Say Hi, cô từng gây chú ý với nước da phát sáng khi diện váy đỏ, khoác áo lông đồng màu và tô son đỏ rực. Tạo hình quyến rũ kiểu Á Đông của Phương Ly nhận về nhiều lời khen ngợi. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần diện trang phục đỏ nổi bật khi trình diễn trên sân khấu, trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, sắc đỏ cũng tương đối phù hợp với màu tóc bạch kim của Phương Ly hồi năm ngoái.
|
Với làn da trắng sáng trước đây, tín đồ thời trang này không ngại diện trang phục sặc sỡ, nổi bật. Cô chinh phục những gam màu kén người mặc như hồng Barbie hay tím oải hương. Khi diện những tông màu này, Phương Ly cũng khéo chọn layout makeup phù hợp. Tông trang điểm và màu tóc của cô luôn ăn nhập với outfit, thể hiện khả năng chơi màu ấn tượng.
|
Có thể thấy, Phương Ly đã có sự điều chỉnh nhất định về trang phục, makeup sau khi thay đổi màu da. Trước nữ ca sĩ, “dâu hào môn” Khánh Huyền 2K4 cũng thu hút sự quan tâm với làn da nâu bóng khỏe. Cô thực hiện quá trình tanning, thay đổi diện mạo, bắt đầu gắn liền với phong cách gợi cảm, quyến rũ. Sự thay đổi của cả Phương Ly và Khánh Huyền đều nhận được lời khen ngợi. Một số cho biết vẻ ngoài của các cô gái có phần ấn tượng hơn với màu da mới.
