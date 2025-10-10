'Vợ quốc dân' Phương Ly sau khi đổi màu da

Hình ảnh khoe da nâu đầu tiên của Phương Ly xuất từ giữa tháng 9. Trong đó, cô diện bikini 2 mảnh, khoe tối đa làn da, sắc vóc. Hình ảnh mặc đồ bơi trong một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trên bãi biển của cô ghi nhận lượt tương tác lớn, cho thấy sự thích thú từ phía công chúng đối với sự thay đổi này. Phía dưới phần bình luận của những hình ảnh mới, phần lớn để lại lời khen ngợi về làn da gợi cảm. Cộng đồng mạng cho rằng diện mạo hiện tại của “vợ quốc dân” tương đối ấn tượng.