'Vợ quốc dân' Phương Ly nhuộm da

Làn da nâu giúp Phương Ly thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây. Trên thực tế, tanning (nhuộm da) là xu hướng được nhiều ngôi sao, người có sức ảnh hưởng trên MXH hưởng ứng.

Tháng 9, ca sĩ Phương Ly gây chú ý với diện mạo mới. Cụ thể, cô xuất hiện với làn da nâu lạ mắt, tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm.

Trong khi đó, trước đây, hình ảnh của Phương Ly gắn liền với làn da trắng sáng. Sự khác biệt này nhanh chóng khiến công chúng đặt câu hỏi về việc nữ ca sĩ nhuộm da nâu (tanning), thay đổi phong cách, ngoại hình.

Phía dưới phần bình luận của những hình ảnh mới, phần lớn để lại lời khen ngợi về làn da gợi cảm, khỏe khoắn này. Cộng đồng mạng cho rằng sắc vóc hiện tại của “vợ quốc dân” tương đối ấn tượng.

Phương Ly được cho là nhuộm da nâu, thay đổi ngoại hình trong thời gian gần đây. Ảnh: @may__lily.

Với làn da nâu bóng khỏe, Phương Ly liên tục diện bikini 2 mảnh, khoe tối đa làn da, sắc vóc. Hình ảnh diện đồ bơi trong một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trên bãi biển của cô ghi nhận lượt tương tác lớn, cho thấy sự thích thú từ phía công chúng đối với sự thay đổi này.

Nữ ca sĩ nhanh chóng ứng dụng layout makeup đồng tông với làn da, sử dụng son nude và màu má thiên nâu. Phương Ly cũng thể hiện sự yêu thích với trang phục năng động, khỏe khoắn, sử dụng phụ kiện da báo, cho thấy sự thống nhất, ăn nhập của tổng thể.

Trước Phương Ly, “dâu hào môn” Khánh Huyền 2K4 cũng thu hút sự quan tâm với làn da nâu bóng khỏe. Cô thực hiện quá trình tanning, thay đổi diện mạo, bắt đầu gắn liền với phong cách gợi cảm, quyến rũ.

Sự thay đổi của Khánh Huyền nhận được lời khen ngợi. Một số cho biết vẻ ngoài của cô có phần thăng hạng sau khi nhuộm da.

Tuy nhiên, một số ngôi sao, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lại nhận về ý kiến trái chiều khi xuất hiện với màu da nâu. Ví dụ, Lisa từng thu hút sự quan tâm với nước da ngăm trong MV Rockstar.

Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ thực hiện tanning để dễ dàng tiếp cận văn hoá phương Tây. Hành động này bị cho là chối bỏ làn da trắng, đi ngược lại với gốc gác châu Á.

Trên thực tế, tanning là xu hướng làm đẹp thịnh hành tại châu Á, đặc biệt là Đông Á, trong những năm gần đây. Theo SCMP, làn da trắng sáng được coi là chuẩn mực của cái đẹp trong hàng nghìn năm qua ở khu vực này.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn thẩm mỹ trên dần thay đổi khi nước da nâu được lăng xê bởi nhiều ngôi sao K-pop và nghệ sĩ hiphop.

Tại Trung Quốc, Chenni Xu, nhà tư vấn giới tính, thành viên của Liên hiệp Phụ nữ Bắc Kinh, cho biết nhiều người trẻ, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực thể hình, đến các cơ sở thẩm mỹ để thực hiện nhuộm da nâu.

Ở Nhật Bản, tanning trở nên phổ biến từ 3 thập kỷ trước. Ngày càng nhiều nam và nữ thanh niên của quốc gia này nhuộm da, trang điểm sặc sỡ và nhuộm tóc để theo đuổi phong trào ganguru (trào lưu hưởng ứng làn da rám nắng, phong cách makeup đối lập, thịnh hành vào những năm 1990).

Từng chia sẻ với Tri Thức - ZNews, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh (khoa Da liễu, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết số lượng người trẻ yêu thích nước da nâu bóng, rám nắng ngày càng tăng lên. Song, nhiều người vẫn hiểu lầm về quá trình nhuộm da nâu, chưa trang bị đầy đủ kiến thức để tiến hành tanning an toàn và hiệu quả.

Ở góc độ y học, tanning là quá trình kích thích sự sản sinh sắc tố melanin - yếu tố quyết định màu sắc da.Hiện nay, có 3 phương pháp nhuộm da phổ biến là tắm nắng tự nhiên, thực hiện liệu trình với thiết bị tanning và sử dụng mỹ phẩm. Cả 3 phương pháp này đều có ưu - nhược điểm riêng, cần tư vấn của bác sĩ trước khi thực hiện.