3 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc liên tục dính tranh cãi

Shao Yuqi (23 tuổi), thuộc đội tuyển điền kinh tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), vừa gây tranh luận vì đáp trả bình luận của antifan về việc làm đẹp khi thi đấu. Dù giành chức vô địch nhảy cao nữ tại Giải vô địch điền kinh toàn quốc Trung Quốc năm 2025 với cú nhảy 1,90 m vào ngày 1/8, nữ vận động viên vẫn bị một bộ phận công chúng chỉ trích vì thường xuyên trang điểm, tết tóc và làm móng, thể hiện sự nữ tính trong các giải đấu. Ảnh: Baidu.
Thậm chí, một số người dùng mạng xã hội còn khuyên Shao cắt tóc, cho rằng mái tóc dài của cô có thể chạm vào thanh xà khi nhảy cao. Cô thẳng thắn phản đối: “Thật nực cười. Người ta cứ nói các vận động viên nữ giờ trông như đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Cơ thể chúng tôi là của chúng tôi và chúng tôi sẽ quyết định mình trông như thế nào”. Ảnh: China In Person.
Shao Yuqi cho biết muốn dũng cảm và tràn đầy tự tin trên đường đua. Cô khẳng định không quan tâm người khác nghĩ gì vì dù sao cũng đã vô địch. Ngoài ra, nữ vận động viên cũng nhắc đến “nữ thần điền kinh” Wu Yanni - người từng bị chỉ trích vì trang điểm, làm tóc kỹ càng khi thi đấu. “Wu Yanni cũng là người giỏi nhất châu Á. Chúng tôi mạnh mẽ và chúng tôi là những người phụ nữ đẹp”, Shao nói. Ảnh: Baidu.
Wu Yanni (28 tuổi) là một trong những tài năng trẻ của bộ môn điền kinh Trung Quốc và từng nhiều lần giành chức vô địch quốc gia ở nội dung 100 m vượt rào nữ. Bên cạnh thành tích thi đấu, vẻ ngoài của cô cũng thu hút sự chú ý, thậm chí gây tranh cãi. Mỗi lần nữ vận động viên thi đấu kém, công chúng lại chỉ trích việc cô quá tập trung chăm chút ngoại hình, từ “trang điểm cầu kỳ” cho đến “mặc trang phục hở hang”. Ảnh: China News.
Trong hầu hết giải đấu trong nước lẫn quốc tế, việc chăm sóc diện mạo kỹ lưỡng đã trở thành “nghi thức” của VĐV điền kinh này. Trước phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, Wu Yanni trực tiếp lên tiếng trong một buổi phỏng vấn. Theo cô, việc xuất hiện đẹp trong mọi trận đấu là cách cô thể hiện sự tôn trọng đến khán giả và người hâm mộ. “Trước khi thi đấu, tôi sẽ không thể biết trước kết quả, nhưng tôi luôn chủ động chuẩn bị một vẻ ngoài chỉn chu. Tôi làm điều này vì tôn trọng mọi người, nhất là fan của tôi. Cảm giác mình đẹp rạng ngời cũng đem lại cho tôi sự tự tin”, Gen Z nói. Ảnh: CMGM.
“Hot girl điền kinh” Trung Quốc khác bị chỉ trích vì vẻ ngoài là Xia Sining (22 tuổi). Với chiều cao nổi bật, ngoại hình ấn tượng, cô cũng nhận được sự quan tâm về kiểu tóc, trang phục. Năm ngoái, Xia Sining gây tranh cãi vì diện chiếc quần thi đấu hình tam giác, xẻ cao, giống hệt nội y. Đồ thi đấu của “nữ thần vượt rào” tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ thể thao. Trong khi một số khán giả cho rằng bộ đồ này tương đối phản cảm, dễ tạo ra những tình huống hớ hênh trong lúc thi đấu, những người khác lại khẳng định trang phục của Xia Sining hoàn toàn phù hợp với việc luyện tập thể thao. Ảnh: CMGM.
Khác với Shao Yuqi và Wu Yanni, Xia Sining hoàn toàn im lặng trước những ý kiến trái chiều. Đội ngũ huấn luyện viên của Xia giải thích rằng những chiếc quần hình tam giác giúp cải thiện hiệu suất. Khi ma sát và lực cản của gió giảm thiểu, tốc độ của vận động viên có thể được cải thiện khoảng 0,01 giây. Đội ngũ huấn luyện của “nữ thần vượt rào” cũng mong khán giả không phóng đại vấn đề, đưa câu chuyện đi xa, ảnh hưởng đến hình ảnh của vận động viên và ban huấn luyện. Ảnh: CMGM.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao
Cuốn sách Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao của Jess Connolly khuyến khích phụ nữ yêu cơ thể mình, từ bỏ áp lực phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự tự tin và hạnh phúc từ bên trong, đồng thời kêu gọi mọi người tập trung vào giá trị bản thân thay vì chạy theo những kỳ vọng ngoại hình áp đặt từ bên ngoài.