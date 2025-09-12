3 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc liên tục dính tranh cãi

Trong hầu hết giải đấu trong nước lẫn quốc tế, việc chăm sóc diện mạo kỹ lưỡng đã trở thành “nghi thức” của VĐV điền kinh này. Trước phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, Wu Yanni trực tiếp lên tiếng trong một buổi phỏng vấn. Theo cô, việc xuất hiện đẹp trong mọi trận đấu là cách cô thể hiện sự tôn trọng đến khán giả và người hâm mộ. “Trước khi thi đấu, tôi sẽ không thể biết trước kết quả, nhưng tôi luôn chủ động chuẩn bị một vẻ ngoài chỉn chu. Tôi làm điều này vì tôn trọng mọi người, nhất là fan của tôi. Cảm giác mình đẹp rạng ngời cũng đem lại cho tôi sự tự tin”, Gen Z nói. Ảnh: CMGM.