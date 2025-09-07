Thực hư vụ Diệp Lâm Anh mặc áo Louis Vuitton nhái

Chiếc áo lạ mắt của Diệp Lâm Anh thực chất được biến tấu từ một mẫu khăn của nhà mốt Louis Vuitton.

Chiếc áo được Diệp Lâm Anh diện trong bữa tiệc sinh nhật hồi cuối tháng 8 vừa trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Cụ thể, cô mặc thiết kế in logo Louis Vuitton lạ mắt, bổ sung chiếc khăn đồng thương hiệu làm đai lưng.

Mẫu áo 2 dây theo phong cách Logomania nhanh chóng gây tranh cãi. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng chiếc áo của Diệp Lâm Anh là hàng nhái do nhà mốt nước Pháp chưa từng ra mắt sản phẩm có kiểu dáng tương tự.

Trước những ý kiến tố Diệp Lâm Anh mặc đồ fake, Travis Nguyen, stylist của cô, nhanh chóng lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Anh cho biết đã cùng Diệp Lâm Anh mua một chiếc khăn tại cửa hàng Louis Vuitton TP.HCM, sau đó nảy ra ý tưởng biến tấu món phụ kiện này thành chiếc áo độc đáo.

Chiếc áo 2 dây dáng corset của Diệp Lâm Anh được biến hóa từ một mẫu khăn. Ảnh: Diệp Lâm Anh/FB.

Nhà thiết kế Hảo Tăng chính là người lên ý tưởng biến hóa món đồ này, tạo nên một item mới vừa sexy vừa cá tính, phù hợp với phong cách người mặc và chủ đề Hiphop Y2K của bữa tiệc sinh nhật.

Stylist Travis Nguyen cũng đồng thời đăng tải hình ảnh bản vẽ thiết kế mới, video ghi lại quá trình mở hộp lấy sản phẩm và các công đoạn tạo nên chiếc áo dành riêng cho Diệp Lâm Anh.

Thậm chí, ở phía dưới phần bình luận, Travis Nguyen còn tag tài khoản từng tỏ ra nghi ngờ Diệp Lâm Anh mặc hàng nhái để “giải đáp riêng”.

Diệp Lâm Anh vốn được biết đến với thú chơi hàng hiệu đắt đỏ. Cô sở hữu các cỗ máy thời gian giá trị cao đến từ các thương hiệu danh tiếng như Patek Philippe, Hublot hay Richard Mille.

Ngoài ra, bộ sưu tập túi xách của mỹ nhân sinh năm 1989 cũng bao gồm các nhà mốt như Chanel, Louis Vuitton hay Balenciaga.

Năm nay, nhiều người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong và ngoài nước đều bị tố sử dụng hàng hiệu nhái, khiến công chúng ngày càng nghi ngờ về mức độ thật - giả của những món đồ in logo thương hiệu danh tiếng.

Theo khảo sát do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ châu Âu thực hiện vào năm 2022, hơn 50% người ở độ tuổi từ 15-24 cho biết họ mua ít nhất một món hàng giả trong vòng một năm.

Tổng giá trị thị trường sản phẩm nhái đạt 3 nghìn tỷ USD trong năm 2022, gấp 3 lần so với số liệu được ghi nhận vào năm 2013, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tại TP.HCM, thị trường hàng giả, hàng nhái vẫn sôi động, bất chấp nhiều đợt kiểm tra, xử phạt. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 38 vụ vi phạm tại trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1), thu giữ hơn 1.200 sản phẩm hàng nhái mang các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Louis Vuitton, Hermès...

Những món đồ giả được bày bán công khai với giá chỉ 150.000-380.000 đồng, thu hút cả người tiêu dùng phổ thông lẫn những người cần xây dựng hình ảnh nhưng không đủ khả năng hoặc không muốn chi cho hàng thật.