Công ty Trung Quốc tặng nhân viên nút phím nặng gần 10 chỉ vàng

Một công ty Trung Quốc gây chú ý với phần thưởng đặc biệt cho các nhân viên xuất sắc - tặng 55 nút bàn phím bằng vàng thật trong hơn 4 năm qua.

Nhân dịp Ngày Lập trình viên Trung Quốc (24/10), công ty Insta360 đã trao 21 keycap (nút bàn phím) làm bằng vàngthật cho các nhân viên xuất sắc như một lời tri ân. Công ty công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vốn nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất camera 360 độ cho người tiêu dùng.

Phím vàng nặng nhất là phím cách, nặng 35,02 g, trị giá khoảng 320.000 nhân dân tệ ( 1,1 tỷ đồng ). Món quà sang trọng này không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự trân trọng với người lao động, theo SCMP.

Doanh nghiệp đã duy trì truyền thống tặng keycap vàng vào Ngày Lập trình viên suốt 4 năm liên tiếp, với tổng cộng 55 chiếc được trao. Giá trị phần thưởng này đã tăng hơn gấp đôi so với năm đầu tiên, một phần vì giá vàng tăng, đồng thời thể hiện mức độ trân trọng ngày càng cao của công ty đối với đội ngũ nhân viên.

Trong giới công nghệ Trung Quốc, Insta360 còn được mệnh danh là “nhà máy vàng” vì truyền thống trao thưởng độc đáo này.

Ngoài chương trình keycap, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hồi tháng 7, công ty gửi tặng toàn bộ nhân viên và thực tập sinh hộp quà “gold blind box” bên trong chứa miếng dán vàng nguyên chất nặng 0,36 g, được trang trí bằng nhiều họa tiết độc đáo. Kèm theo món quà là thông điệp: “Tất cả những gì lấp lánh không chỉ là vàng, mà còn là chính bạn”.

Những nhân viên mới kết hôn hoặc vừa sinh con cũng nhận được đồng tiền vàng nặng 1 g như một lời chúc phúc. Trong tiệc cuối năm, công ty từng trao thỏi vàng 999 nặng 50 g làm phần thưởng lớn, khiến không ít người phấn khởi.

Một nhân viên cho biết phần thưởng vàng rất thực tế và giúp họ quản lý tài chính tốt hơn. Người khác chia sẻ rằng anh sưu tầm các đồng vàng được tặng trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời, xem đó là kỷ vật vô giá, không thể quy đổi thành tiền.

“Dù giá vàng có tăng cao, tôi cũng sẽ không bán chúng. Có những thứ không thể đo bằng giá trị vật chất”, một nhân viên nói. Một người khác bày tỏ quyết tâm: “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để một ngày bàn phím của mình được phủ kín các phím vàng”.

Nhà sáng lập Insta360, ông Liu Jingkang, cho biết việc tặng vàng không nhằm thể hiện tiềm lực tài chính mà là biểu tượng cho sự ổn định, nhấn mạnh rằng sức mạnh của doanh nghiệp đến từ đội ngũ nhân viên tài năng và tận tâm.

“Mỗi lần nhấn phím là một cú chạm biến đá thành vàng”, ông Liu ví von.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc không khỏi ngưỡng mộ công ty. Một người bình luận: “Tôi không thể diễn tả được mức độ ghen tị của mình với nhân viên công ty này”.