Chân dung các 'chiến thần AI' ở văn phòng

Thế hệ nhân viên Mỹ đang học cách “huấn luyện” AI để tăng tốc công việc và củng cố vị thế của mình trong môi trường công sở.

Tại Mỹ, cuộc đua trở thành “AI power user” đang nóng hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Khi bài viết chia sẻ mẹo dùng AI của Sarah Krieger (27 tuổi) được đăng trên một tạp chí chuyên ngành, cô không ngờ lại lọt vào mắt xanh của phó chủ tịch công ty. Người sếp lập tức đăng lên LinkedIn, gọi cô là “AI power user”, danh hiệu được xem là “ngôi sao vàng” mới tại công sở Mỹ.

Trong thời điểm mà các lãnh đạo thẳng thắn thừa nhận AI có thể dẫn đến sa thải, lời cảnh báo phổ biến hiện nay là: “Nếu bot không thay thế bạn, thì người biết dùng bot giỏi hơn sẽ làm điều đó”. Thế nên, cuộc đua trở thành power user, người tận dụng AI hiệu quả nhất, đang diễn ra âm thầm nhưng khốc liệt, theo Wall Street Journal.

‘Cao thủ’ AI

Khác với hình dung về những kỹ sư học máy hay lập trình viên lương triệu USD, nhóm AI power user phần lớn là nhân viên bình thường, tự mày mò qua thử - sai. Họ làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và xây dựng hình ảnh “người đi trước xu hướng” trong mắt cấp trên.

Với Krieger, nhân viên PR tại San Diego (California, Mỹ), việc chia sẻ kinh nghiệm dùng AI không chỉ giúp cô tăng hiệu suất mà còn củng cố giá trị bản thân.

“Cũng giống như CEO phát triển thương hiệu cá nhân, tôi đang cố trở thành người mà cả nhóm tìm đến khi cần lời khuyên về AI”, cô nói.

Sarah xem việc chia sẻ kinh nghiệm dùng AI và hướng dẫn đồng nghiệp là một cách để xây dựng thương hiệu cá nhân. Ảnh: Sarah Krieger.

Theo Sal Abdulla, nhà sáng lập startup phần mềm kế toán NixSheets, rất nhiều người tự nhận là “cao thủ AI” nhưng thực tế chỉ mới dừng ở mức cơ bản.

“Những người thực sự giỏi là những người biết biến AI thành ‘bộ não’ kết nối các ứng dụng với nhau”, ông nói.

Abdulla chia sẻ có thể dùng ChatGPT để tự động nhập dữ liệu tài chính từ Google Sheets sang QuickBooks, rồi phân tích kết quả so sánh với báo cáo các quý trước.

“Không cần là kỹ sư phần mềm vẫn làm được. Điều thú vị là đa số kế toán bình thường sẽ chẳng nghĩ đến chuyện này”, ông cười.

Học viết prompt như học ngoại ngữ mới

Kevin Wei, quản lý sản phẩm tại một công ty phần mềm kiêm YouTuber với hơn 7.000 người theo dõi, nhận ra rằng “AI chỉ tốt khi người dùng biết cách giao tiếp”.

“Viết prompt hay giống như ra đề bài rõ ràng. Đừng chỉ bảo Gemini viết một email, hãy nói rõ đối tượng nhận là ai, giọng văn như thế nào”, anh chia sẻ.

Wei cho rằng người dùng cần “huấn luyện” AI bằng phản hồi cụ thể: “Hãy rút gọn lại”, “Tạo ba phiên bản khác nhau”, hoặc “Giữ ý này nhưng viết tự nhiên hơn”. Theo anh, chính quá trình tinh chỉnh này mới giúp người dùng đạt đến năng suất vượt trội.

Nhiều người than phiền rằng dôi khi mất thời gian viết prompt còn lâu hơn tự làm, nhưng theo nhóm power user, điều đó chỉ đúng trong ngắn hạn.

Kevin Wei chia sẻ cách dùng AI với người theo dõi anh. Ảnh: Harrison Sanborn.

Aubrey Miller-Schmidt, giám đốc marketing bảo hiểm ở Maryland, dùng ChatGPT hàng ngày, thậm chí trò chuyện với giọng nói của AI này khi đang lái xe.

“Tôi không mong AI cho ra ý tưởng ngay lập tức. Tôi xem đây là cách để nó hiểu hơn về cách tôi suy nghĩ. Giờ ChatGPT biết tôi thường gặp khó ở đâu và phản hồi phù hợp hơn”, cô nói.

Theo Miller-Schmidt, việc gắn bó lâu dài với một “trợ lý AI chính” giúp công cụ học được thói quen và phong cách làm việc của người dùng, thay vì thử qua hàng loạt app mà chẳng cái nào thật sự hiểu bạn.

Michael Rueckert (34 tuổi), vừa làm giám đốc marketing cho khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và chuỗi khách sạn ở Utah (Mỹ), vừa điều hành startup riêng mang tên Centium AI, chuyên giúp thương hiệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của công cụ AI.

Anh chọn Claude làm “trợ lý chính”, dành cả đêm để “chỉnh sửa, huấn luyện và mở rộng ngữ cảnh”.

“Bạn phải đầu tư thời gian để dạy AI hiểu mình. Khi đạt đến điểm đó, cảm giác thật sự kỳ diệu”, Rueckert nói.

Nếu ví công nghệ AI như một cổ phiếu “hot”, thì AI power user chính là những nhà đầu tư sớm đã mua vào từ vài năm trước. Tuy nhiên, theo họ, vẫn chưa muộn để bắt đầu.

“Người nhảy vào hôm nay sẽ đi trước tất cả những ai còn chờ đến ngày mai”, Rueckert nói.