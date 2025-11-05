Nghề ô sin cho người giàu kiếm thu nhập 100.000 USD

Khi giới thượng lưu ngày càng giàu có, sẵn sàng chi trả cho nội thất xa xỉ, đội ngũ nhân viên dọn dẹp được đào tạo bài bản trở thành lực lượng được săn đón.

Nghề dọn dẹp cho người giàu đem lại thu nhập tốt. Ảnh minh hoạ: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Gina bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc dọn dẹp trong những căn nhà thuộc tầng lớp khá giả. Sau 26 năm làm việc, cô hiện là quản gia, điều hành cho các gia đình siêu giàu ở khu vực vịnh San Francisco (Mỹ), Bloomberg đưa tin.

Gina cho biết phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của công việc dọn dẹp trước khi có được vị trí hiện nay. Cô cần tìm hiểu về nghệ thuật, đồ cổ và các sản phẩm thủ công đặc biệt.

Khi mới bắt đầu, Gina chỉ làm việc với những món đồ nội thất thông thường như bình sứ, bàn gỗ kẽo kẹt hay ghế sofa bọc lụa. Giờ đây, cô bước vào những không gian mà nội thất được xem là tác phẩm nghệ thuật, có giá trị cao.

Sự phức tạp cũng tăng theo. Mỗi món đồ có thể được làm từ kim loại, gỗ, mây, kính hoặc các vật liệu tổng hợp khác. Gina phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi chạm vào.

Giống nhiều người làm việc cho giới siêu giàu, Gina ở tuyến đầu của làn sóng bùng nổ nội thất xa xỉ. Khi một chiếc bàn cà phê của Diego Giacometti có giá cao hơn cả siêu xe Ferrari, việc lau chùi trở thành nhiệm vụ “nguy hiểm cao”.

“Nếu ai đó mua chiếc ghế sofa kiểu Jean Royère giá 1 triệu USD , họ đang mua một phần lịch sử”, Zesty Meyers, nhà đồng sáng lập phòng trưng bày thiết kế R & Co. ở New York, nhận định.

Nghề lau chùi đồ nội thất cho các gia đình giàu có đem về thu nhập lớn do đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao, quá trình đào tạo bài bản. Đồ hoạ: Bloomberg.

Theo Charles MacPherson, nhà sáng lập công ty đào tạo và cung ứng nhân sự cao cấp ở Toronto, quá trình bảo dưỡng những món đồ này đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Kỹ năng trên cần được học tập và rèn luyện nghiêm túc.

MacPherson hiện đào tạo và bố trí nhân viên khắp thế giới. Khóa học 5 tuần của ông bao gồm kỹ năng giao tiếp giữa chủ và nhân viên, quản lý và kiểm soát an ninh trong gia đình. Ông cho biết, nhu cầu tuyển dụng người có kinh nghiệm chăm sóc các thiết kế nội thất hiện đại tăng mạnh.

Thu nhập của họ cũng tăng tương ứng. Trước đại dịch, một quản gia giàu kinh nghiệm kiếm khoảng 60.000 USD /năm. Giờ đây, con số dễ dàng vượt 100.000 USD , kèm phúc lợi. Số lượng người lao động trải qua quá trình đào tạo bài bản tương đối ít, khiến mức lương tăng vọt.

Trong khi đồ nội thất đắt đỏ tồn tại từ lâu, quan niệm “nội thất là nghệ thuật” chỉ thực sự phổ biến trong khoảng một thập kỷ qua. Các phòng trưng bày như Carpenters Workshop, Friedman Benda và R & Co. góp phần thúc đẩy xu hướng này, giới thiệu những món đồ như ghế Wendell Castle giá 456.000 USD , cao hơn giá trung bình của một căn nhà ở Mỹ.

Bên cạnh giá mua, chi phí bảo dưỡng những món đồ nội thất này cũng tương đối tốn kém. Mỗi sai sót của người lau dọn có thể khiến chủ nhà chịu thiệt hại hàng chục nghìn USD.

Một khách hàng của MacPherson từng kể về trải nghiệm khó quên khi quản gia đánh bóng toàn bộ tay nắm cửa trong nhà, trong khi lớp phủ vốn là một sáng tạo nghệ thuật. Cuối cùng, chủ nhà phải chi trả 75.000 USD để khôi phục.

Theo MacPherson, việc phủi bụi tưởng đơn giản nhưng lại có nguyên tắc riêng. MacPherson cho biết dụng cụ lau dọn nổi tiếng như Swiffer thực ra không tốt do sợi vải chứa hoá chất.

Ben Schwartz, Chủ tịch công ty Harper Associates ở Michigan, nhận xét: “Tốt hơn hết là trả lương cao để có người làm giỏi, còn hơn là tiết kiệm mà chuốc lấy rủi ro”.

Những quản gia xuất sắc cũng không thể biết tất cả kỹ thuật. Với Gina, sự cạnh tranh trong nghề ngày càng khốc liệt hơn.