Kiệt sức vì bị nhà tuyển dụng 'seen không rep'

Nhiều ứng viên Mỹ rơi vào trạng thái “lửng lơ” khi nhà tuyển dụng im lặng sau phỏng vấn, khiến “ghosting” trở thành nỗi ám ảnh mới trên thị trường việc làm.

Bị "bỏ rơi" từ nhà tuyển dụng, nhiều ứng viên rơi vào trạng thái mệt mỏi, hoài nghi giá trị bản thân. Ảnh minh họa: Pexels.

Theo The Washington Post, trong hẹn hò, “ghosting” là thuật ngữ chỉ hành động cắt đứt liên lạc mà không một lời giải thích. Giờ đây, trong quá trình tìm việc, “ghosting” nghĩa là ứng viên đang rơi vào thế “lửng lơ”, không biết nên làm gì tiếp khi nhà tuyển dụng im bặt sau buổi phỏng vấn.

Theo một bài nghiên cứu số lượng ứng cử viên bị nhà tuyển dụng “bỏ rơi” của Glassdoor tháng 10/2024 cho thấy tỷ lệ này đã tăng 11% so với tháng 8/2023.

Trên toàn bộ nền tảng Glassdoor, chỉ 18% bài đánh giá trải nghiệm phỏng vấn được xem là tiêu cực, nhưng đối với những người bị “bơ”, con số này đã tăng vọt lên 87%, gấp gần 5 lần so với thông thường, phản ánh mức độ thất vọng và tổn thương mà hành vi này gây ra.

Tổn thương lòng tự trọng

Hiện tượng “ghosting” được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng tại Mỹ khi thị trường việc làm ngày càng căng thẳng. Nhiều công ty tạm ngưng tuyển dụng vì đang diễn ra các đợt cắt giảm nhân sự trong liên bang và tác động thuế quan của Tổng thống Trump.

Tháng 8, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm, giảm mạnh so với 79.000 việc làm của tháng trước. Dù chưa có dữ liệu mới do chính phủ liên bang tạm đóng cửa, giới kinh tế học đều cho rằng tốc độ tuyển dụng đã chững lại rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, các quản lý tuyển dụng phải xử lý lượng hồ sơ khổng lồ khi AI giúp ứng viên dễ dàng nộp đơn hàng loạt. Việc tự động hóa quy trình sàng lọc và phỏng vấn trực tuyến cũng khiến tuyển dụng mất đi yếu tố con người, biến hành vi “bỏ rơi” ứng viên thành điều quá dễ dàng.

Chờ đợi thư phản hồi trong vô vọng, ứng viên cũng rơi vào thế "đóng băng", không biết phải làm gì tiếp. Ảnh minh họa: Kat Rudell Brooks/The Washington Post.

Song đằng sau sự im lặng ấy là những người tìm việc đang chịu tổn thương nhiều hơn người ta vẫn nghĩ.

“Sau khi bị bỏ rơi, bạn sẽ cảm thấy mình thất bại vì thời gian tiếp tục trôi đi còn bạn thì chững lại. Bạn thu mình với thế giới hơn, thậm chí, ám ảnh với nỗi sợ khi ai đó hỏi tình hình công việc dạo này của bạn”, một độc giả chia sẻ với The Washington Post.

Đối với anh, sự im lặng đôi khi đau khổ hơn một lời từ chối và hơn hết “ghosting” là hành động rất thiếu tôn trọng.

Một độc giả khác ở Pittsburgh cũng kể anh phải mất cả tuần để tìm kiếm, đọc mô tả, nghiên cứu về công ty, liên hệ với người quen, viết thư xin việc, sau đó chỉnh CV và nộp. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi sau đó mới thực sự ác mộng. Anh bâng khuâng, nghĩ mình có thể đậu, hoặc đã bị chấm rớt lúc nào không hay.

“Thật tàn nhẫn khi đùa giỡn với con người vào lúc họ dễ tổn thương nhất”, anh nói.

Đặt lòng tin nhầm chỗ

Một khảo sát năm 2023 của trang việc làm Indeed cho thấy 35% người tìm việc cho biết nhà tuyển dụng thậm chí không phản hồi hồ sơ ứng tuyển của họ, trong đó 40% ứng viên nói rằng họ bị “bỏ rơi” sau vòng phỏng vấn thứ 2 hoặc thứ 3, tăng từ 30% so với năm 2022.

Một ứng viên cho biết từng nhiều lần bị các công ty “bỏ rơi”, dù trước đó được đánh giá là đầy tiềm năng. Mùa xuân vừa qua, sau buổi phỏng vấn trực tuyến và thông báo được mời gặp trực tiếp, anh không nhận thêm bất kỳ phản hồi nào dù đã gửi 2 email hỏi tình hình cho người phụ trách.

Trên TikTok, một người phụ nữ kể rằng chồng cô từng vào vòng 3 của buổi phỏng vấn tại một thành phố khác trong thời kỳ Covid-19. Anh được đón bằng xế hộp Escalade, ở khách sạn sang trọng và dùng bữa tại nhà hàng đắt tiền. Hai bên đã bắt tay như lời cam kết tạm thời, rồi từ đó anh không nhận được thêm thông tin nào.

Nhiều công ty hứa hẹn với người xin việc sau nhiều vòng phỏng vấn nhưng vẫn biến mất không lời giải thích. Ảnh minh họa: Pexels.

Giờ đây, những người có kinh nghiệm bị “ghosting” nhiều năm đã cứng rắn hơn, họ thẳng thắn phàn nàn với báo chí về việc các công ty đã phá vỡ lời hứa và phớt lờ nỗ lực giao tiếp của họ.

Một người ẩn danh đã chia sẻ: “Việc nhà tuyển dụng ‘bơ’ tôi chưa hẳn là điều tồi tệ, nó giúp tôi hiểu được giá trị của mình không phù hợp với những nơi chỉ xem ứng viên như một cuộc giao dịch”.

Một số khác cũng cho rằng hành động thiếu cam kết của công ty thể hiện sự yếu kém của bộ phận tuyển dụng, vì họ không đủ can đảm để từ chối ứng viên.

Trước tình hình này, The Washington Post cho rằng các nhà tuyển dụng nên cân nhắc cách đối xử với ứng viên. Vì với họ, đó không chỉ là cơ hội nghề nghiệp, mà còn giúp họ gia tăng giá trị bản thân, là cơ hội cứu cánh các vấn đề tài chính.

Ứng viên xứng đáng được đối xử thẳng thắn hơn, dù chỉ là những lời phản hồi tự động còn hơn là sự im lặng. Nếu họ không phù hợp cho vị trí đó, họ cần được thông báo rõ ràng hoặc nếu thông tin tuyển dụng bị thu hồi, công ty cũng nên chủ động cho họ biết.

Có thể thấy, hiện tượng “ghosting” không chỉ là hành động thiếu chuyên nghiệp mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng của các công ty với người mới. Nếu không thay đổi, hành vi này sẽ tiếp tục làm xói mòn niềm tin và giá trị của quá trình tuyển dụng, gây ảnh hưởng lâu dài cho độ uy tín của chính doanh nghiệp.