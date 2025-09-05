Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi tiết nhỏ giúp Messi nổi bật giữa dàn sao Argentina

  • Thứ sáu, 5/9/2025 11:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trung thành phong cách tối giản, Messi diện outfit đen, làm nổi bật chiếc túi Hermès Cargo HAC Birkin 40 trị giá 65.000 USD.

Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 1

Theo đánh giá từ các tạp chí thời trang, Lionel Messi sở hữu “gu thời trang tế” dù không phô trương. Anh được xem là một nhân vật dường như không quá chú trọng hình ảnh, nhưng lại biết cách nâng tầm trang phục bằng những phụ kiện xa xỉ như bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet hay các mẫu túi Hermès. Ảnh: @leomessi/IG.

Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 2Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 3

Mới đây, khi có mặt tại trại huấn luyện đội tuyển Argentina, “El Pulga” tiếp tục gây chú ý với chiếc Hermès Cargo HAC Birkin 40 màu đen, có giá khoảng 65.000 USD. Messi chọn phong cách tối giản với nguyên cây đen gồm áo khoác dáng ngắn, quần suông rộng và áo trong cùng tông, kết hợp cùng đôi adidas Superstar sọc trắng, mẫu sneaker biểu tượng. Trên tay, chiếc túi Hermès phiên bản “Birkin dã chiến” trở thành điểm nhấn. @afaseleccion/IG.

Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 4Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 5

Khác với hình ảnh Birkin thường thấy trên tay giới thượng lưu tại các tuần lễ thời trang, phiên bản Cargo HAC Birkin mang một diện mạo hoàn toàn khác, rắn rỏi, nhiều công năng nhưng vẫn thể hiện tính biểu tượng. HAC hay “Haut à Courroies”, tiền thân của dòng Birkin, vốn ra đời từ đầu thế kỷ 20, được thiết kế cho kỵ sĩ đựng yên ngựa và ủng, với phom dáng cao, quai ngắn và miệng rộng. Từ nền tảng này, Hermès phát triển ra Birkin như ngày nay. Với kích thước 40 cm, túi to hơn đáng kể so với Birkin truyền thống. Ảnh: @we.are.messi/IG.

Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 6
hi tiết nhỏ giúp Messi nổi bật giữa dàn sao Argentina
Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 7

Đây cũng không phải lần đầu Lionel Messi xuất hiện cùng Hermès. Trong tủ đồ của anh từng có một chiếc Birkin cỡ lớn màu đen, từng được mang đến sân vận động AFA hồi tháng 6 trong trận vòng loại Nam Mỹ. Theo NSS Sports, đó là mẫu Birkin Cargo bằng canvas, kích thước 35 cm. Ảnh: @leomessi/IG.

Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 8Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 9

Không chỉ Messi, nhiều ngôi sao bóng đá khác cũng gắn liền với Hermès. David Beckham là một trong những gương mặt tiêu biểu. Tháng 3, anh được bắt gặp rời khách sạn tại Paris cùng cô con gái Harper, mang theo chiếc Hermès “Voyage” ngoại cỡ, màu xám nhạt, thuộc dòng Kelly Voyage 50. Trên thị trường đồ cũ, mẫu túi này có giá có thể lên tới 40.000 USD. Ảnh: @daman_magazine/IG.

Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 10Birkin cua Messi, Tui Hermes Messi, Hermes Birkin gia, Messi Hermes Cargo, Tui Birkin da chien, Phong cach Messi Birkin anh 11

Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc và ngôi sao của Tottenham Hotspur, cũng lựa chọn Hermès Kelly Voyage 50 màu Etoupe làm hành lý xách tay. Mẫu túi này giữ nguyên thiết kế đặc trưng của Kelly nhưng được phóng to, phù hợp cho những chuyến bay dài ngày và di chuyển thường xuyên. Xuất hiện tại sân bay, đội trưởng khoác ngoài sơ mi kẻ caro Burberry, kết hợp cùng áo thun trắng trơn bên trong. Anh phối với quần xám dáng rộng. Trên tay, chiếc Kelly Voyage 50 càng thêm nổi bật khi được gắn charm màu trắng. Ảnh: @hm__son0708/Threads.

'Ông vua' thời trang Italy Giorgio Armani qua đời

Nhà thiết kế Giorgio Armani, gắn liền với phong cách suit “thoáng, mềm rũ” và đế chế thời trang tư nhân trị giá hàng tỷ USD, đã qua đời tại Milan (Italy) ở tuổi 91.

17 giờ trước

Đương kim số 1 tennis đeo Rolex 40.000 USD

Tại US Open năm nay, Rolex Daytona trở thành lựa chọn được nhiều tay vợt ưu ái. Không chỉ Jannik Sinner, dòng đồng hồ này còn trên cổ tay Carlos Alcaraz và Taylor Fritz.

23 giờ trước

Tay vợt số 3 thế giới đeo đồng hồ đắt nhất mùa giải US Open

Năm nay, Alexander Zverev gây chú ý xuất hiện cùng chiếc Jacob & Co. có giá 430.000 USD. Nhiều khán giả tại US Open cũng khoe các cỗ máy xa xỉ đến từ Rolex, Patek Philippe.

30:1804 hôm qua

"Hermès Birkin" của ngành xuất bản

Nhà xuất bản cao cấp Assouline nổi tiếng với những cuốn sách sang trọng có giá từ 1.000 USD, được ví như "Hermès Birkin" của ngành sách. Thành lập 3 thập kỷ trước, Assouline đã xuất bản khoảng 2.000 đầu sách, bao gồm bộ sưu tập "The Ultimate Collection" với các ấn bản giới hạn, được đóng bằng da hoặc nhung, có giá hàng chục nghìn USD.

Như Phương

