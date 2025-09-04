Tay vợt số 3 thế giới đeo đồng hồ đắt nhất mùa giải US Open

Tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev gây chú ý trong buổi họp báo sau chiến thắng vòng 2 khi xuất hiện cùng chiếc Bugatti Tourbillon bằng vàng hồng của Jacob & Co., trị giá khoảng 430.000 USD . Theo Forbes, đây cũng là cỗ máy đắt nhất xuất hiện trong mùa giải này. Năm nay, Zverev đã chính thức chuyển từ Richard Mille sang hợp tác cùng Jacob & Co., và ngoài mẫu tourbillon đắt giá, anh còn được bắt gặp trên sân với một chiếc đồng hồ đen thuộc dòng Epic X, có mức giá dao động 24.000- 140.000 USD . Ảnh: US Open.