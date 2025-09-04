Tay vợt số 3 thế giới đeo đồng hồ đắt nhất mùa giải US Open

|
Nếu Oscar, Met Gala là sàn diễn của thời trang cao cấp, thì US Open, Super Bowl hay những trận NBA lại trở thành thánh địa để chiêm ngưỡng đồng hồ. Tại đây, giới nghệ sĩ và vận động viên không ngại phô diễn những cỗ máy thời gian đắt giá nhất trong bộ sưu tập của mình. Năm nay, US Open chứng kiến loạt lựa chọn đa dạng, như Cartier, Rolex Daytona cho đến những sáng tạo phức tạp từ các thương hiệu độc lập, theo GQ. Ảnh minh họa: Larry Marano.
Tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev gây chú ý trong buổi họp báo sau chiến thắng vòng 2 khi xuất hiện cùng chiếc Bugatti Tourbillon bằng vàng hồng của Jacob & Co., trị giá khoảng 430.000 USD. Theo Forbes, đây cũng là cỗ máy đắt nhất xuất hiện trong mùa giải này. Năm nay, Zverev đã chính thức chuyển từ Richard Mille sang hợp tác cùng Jacob & Co., và ngoài mẫu tourbillon đắt giá, anh còn được bắt gặp trên sân với một chiếc đồng hồ đen thuộc dòng Epic X, có mức giá dao động 24.000-140.000 USD. Ảnh: US Open.
Andrey Rublev trở thành gương mặt mới ủng hộ Vanguart, thương hiệu non trẻ nhưng đình đám nhờ đội ngũ sáng lập từng gắn bó với Renaud et Papi. Mẫu Orb 6 chữ số sở hữu flying tourbillon, được John Mayer và Ed Sheeran ưu ái. Cỗ máy trị giá 180.000 USD được ra mắt trong năm nay. Đây cũng chính là chiếc đồng hồ tay vợt người Nga từng ra mắt tại Wimbledon hồi đầu năm, nay xuất hiện trở lại trên cổ tay tại US Open. Ảnh: Vanguart.
Tại trận đấu vòng 3 US Open giữa Novak Djokovic và Cameron Norrie, rapper đình đám New York (Mỹ) Fat Joe xuất hiện trên khán đài cùng chiếc Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph Travel Time ref. 5990/1A-001 bằng thép không gỉ, mặt số xám. Đây là biến thể hiếm của dòng thể thao sang trọng do Gérald Genta thiết kế. Đồng hồ tích hợp chronograph và chức năng giờ kép, điều chỉnh nhanh qua các nút bấm bên hông. Cỗ máy có giá khởi điểm từ 100.000 USD trên thị trường thứ cấp. Ảnh: @fatjoe/IG, Wrist Aficionado.
Steve Carell khẳng định gu tinh tế với chiếc Rolex Cosmograph Daytona Ref. 116506. Đây là phiên bản kỷ niệm 50 năm dòng Daytona ra mắt năm 2013, sở hữu vỏ và dây platinum, bezel Cerachrom nâu với thang tachymeter, mặt số xanh băng đặc trưng cùng cọc số nạm kim cương. Màu xanh này chỉ xuất hiện trên những mẫu platinum, thường chỉ giới sành đồng hồ mới biết đến. Ref. 116506 hiện có giá từ khoảng 144.000 USD trên thị trường thứ cấp. Ảnh:
Jennifer Pottheiser/USTA, S.Song Watches.
Trước thềm mùa giải mới cùng New York Giants, Russell Wilson lựa chọn chiếc Royal Oak, biểu tượng vượt thời gian của Audemars Piguet. Dòng chronograph này vốn được nhiều ngôi sao thể thao yêu thích, điển hình như LeBron James, Serena Williams hay Michael Jordan. Mẫu Royal Oak xanh lá của cầu thủ bóng bầu dục Mỹ có giá khoảng 64.000 USD trên thị trường thứ cấp. Ảnh: @extratv/IG, Audemars Piguet.
Jeremy Allen White mang đến bất ngờ với mẫu Louis Vuitton Tambour tái thiết kế năm 2023. Thế hệ mới được tinh giản, dễ đeo hơn, khẳng định tham vọng nghiêm túc của LV trong ngành chế tác. Sự xuất hiện của ngôi sao The Bear cùng Tambour càng củng cố vị thế thương hiệu thời trang xa xỉ haute horlogerie. Phiên bản thép-vàng này có giá khoảng 35.000 USD. Ảnh: Louis Vuitton, Michael Mooney/USTA, Time+Tide Watches.
Ngôi sao Rami Malek (bên phải) lựa chọn Cartier Tank Must mặt đen. Đây là phiên bản “dễ tiếp cận” hơn trong dòng Tank, mang phong cách thanh lịch cổ điển nhưng vẫn thời thượng. Với mức giá khoảng 22.900 USD, mẫu này trở thành lựa chọn hợp lý cho cả những sao vốn có thể tiếp cận những phiên bản vàng khối hay platinum. Ảnh: Simon Bruty/USTA, Cartier.
MC kỳ cựu Stephen Colbert xuất hiện với chiếc TAG Heuer Monaco mặt đen, gợi nhớ tới hình ảnh Steve McQueen trong Le Mans (1971). Thiết kế vỏ vuông 39 mm, bộ máy Calibre 12 tự động và cấu trúc chronograph hai mặt số phụ vẫn giữ nguyên tính biểu tượng. Cỗ máy hiện được bán với giá khoảng 5.000-6.200 USD. Ảnh: Simon Bruty/USTA, TAG Heuer.
