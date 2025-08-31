Luật bất thành văn khi chơi golf

Luật bất thành văn với quý ông lịch lãm khi đeo đồng hồ gồm tránh phô trương, biết đọc vị hoàn cảnh để chọn cỗ máy phù hợp hay không bao giờ đeo Apple Watch cùng vest.

Người đeo đồng hồ cần tinh tế quan sát ngữ cảnh, môi trường trước khi chọn cỗ máy đeo. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Ngành đồng hồ vận hành như “xã hội bí mật”, với hệ ngôn ngữ riêng và các luật bất thành văn. Người ngoài cuộc dễ lạc lối giữa những thuật ngữ như anglage, kỹ thuật vát bo cạnh li ti trên bộ phận máy.

Để không trở thành “tay mơ” trong mắt giới chơi đồng hồ, đây là 7 nguyên tắc cần nhớ năm 2025, theo The Wall Street Journal.

Suit đi cùng dress watch

Theo Daniel Greenwood (39 tuổi), Giám đốc bán lẻ của thương hiệu The Armoury tại Mỹ, một chiếc dress watch mảnh mai mới là bạn đồng hành hoàn hảo của bộ suit.

“Bạn có thể hình dung bộ đồ là Gladys Knight (ca sĩ chính), còn đồng hồ chỉ nên là một trong những Pip (ban nhạc)”, Greenwood ví von.

Những gợi ý được giới sành chơi đánh giá cao gồm Lange 1 của A. Lange & Söhne (từ 47.000 USD ), American 1921 của Vacheron Constantin (từ 35.100 USD ) hay Reverso Tribute của Jaeger-LeCoultre (từ 8.900 USD ). Với mức giá dễ tiếp cận hơn, Longines DolceVita ( 1.850 USD ) cũng là lựa chọn hợp lý.

Ngược lại, những chiếc đồng hồ thể thao như diver hay chronograph vốn được thiết kế cho hoạt động ngoài trời lại dễ trở nên “lệch tông” khi kết hợp với suit.

“Nếu mặc vest, tôi sẽ không bao giờ chọn Rolex lặn”, CEO công ty lữ hành Philip Khoury (36 tuổi), nhà sưu tầm đồng hồ ở Connecticut (Mỹ), nhấn mạnh.

Một chiếc đồng hồ thanh mảnh, tinh giản là lựa chọn duy nhất khi diện suit. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Apple Watch không dành cho trang phục trang trọng

Dù tiện ích, Apple Watch vẫn là món đồ công nghệ nhiều hơn là một chiếc đồng hồ.

“Đó là một chiếc máy tính, không phải đồng hồ”, Greenwood nói và cho rằng việc kết hợp smartwatch với trang phục trang trọng là điều tối kỵ.

Kích thước vừa vặn, đừng phô trương

Sau thập kỷ 2010 thống trị bởi những mẫu đồng hồ khổ lớn, xu hướng hiện nay lại nghiêng về kích cỡ nhỏ gọn, dễ nằm gọn trong cổ tay áo sơ mi.

“Đồng hồ nhỏ đang trở nên ngày càng thú vị với thế hệ trẻ”, Adam Victor, nhà buôn đồng hồ vintage tại New York (Mỹ), nhận xét.

Đồng hồ thể thao đang có đường kính khoảng 41 mm trở xuống. Trong khi đó, dress watch lý tưởng nhất là 36 mm, và không nên vượt quá 38 mm.

Justin Hast, cây viết đồng hồ ở London (Anh), lưu ý rằng yếu tố quan trọng không chỉ là số đo mà còn là tỷ lệ và chi tiết thiết kế, đặc biệt là chiều dài càng.

“Nếu phân vân, hãy chọn cái nhỏ hơn”, ông khuyên.

Thoải mái trên sân golf, kỳ nghỉ

Trên sân golf, nguyên tắc cơ bản của tín đồ đồng hồ sành sỏi là tránh xa những cỗ máy khổ lớn, dễ gây vướng víu.

“Chơi golf với một chiếc đồng hồ to chẳng khác nào cố tình gây sự chú ý”, Justin Walker (51 tuổi), doanh nhân kiêm nhà sưu tầm ở Colorado (Mỹ), nói. Thay vào đó, những mẫu gọn nhẹ, tươi sáng và có giá phải chăng lại được ưa chuộng.

Khi không mặc vest, hãy chọn những mẫu đồng hồ thể thao như GMT, diver hay chronograph, phù hợp với jeans, polo hoặc sơ mi. Greenwood thường chọn Omega Speedmaster với mặt số đen đơn giản.

Trên sân golf, nguyên tắc cơ bản của tín đồ đồng hồ sành sỏi là tránh xa những cỗ máy khổ lớn, dễ gây vướng víu. Ảnh minh họa: Rolex.

Đừng quên dây đeo

“Tôi ghét dây nguyên bản của đa số thương hiệu, quá dày và già dặn”, Justin Hast thẳng thắn. Gợi ý của ông là dây da lộn hoặc da bê từ Atelier Tamago (từ 130 USD ).

Chỉ một lần thay dây, đồng hồ vàng có thể trở nên thanh lịch hơn, hoặc một mẫu đơn giản có thể bừng sáng với dây màu sắc.

Chọn đồng hồ độc lập hoặc đã qua sử dụng

Những ai muốn thể hiện sự am hiểu nên cân nhắc thị trường đồng hồ thứ cấp hoặc các thương hiệu độc lập. Như Adam Victor chọn Day-Date 36 mm bạch kim đời 1990s-2000s hay Daytona thép của Rolex (17.000- 30.000 USD ).

Trong khi đó, những tên tuổi như F.P.Journe, Simon Brette hay Sylvain Berneron được giới sưu tầm săn lùng vì tính thủ công tinh xảo, nhưng số lượng mỗi năm chỉ vài trăm chiếc và giá lên tới hàng chục nghìn USD.

Biết đọc vị hoàn cảnh

Nguyên tắc cuối cùng là hãy quan sát hoàn cảnh để chọn đồng hồ phù hợp. Với phần lớn người ngoài giới sưu tầm, một chiếc đồng hồ độc lập 300.000 USD có thể trông chẳng khác gì hàng phổ thông. Tương tự, một chiếc Richard Mille 350.000 USD có thể phản tác dụng nếu mang trong buổi họp báo cắt giảm nhân sự.

“Tôi có Patek Philippe 6 con số, nhưng để dự họp, tôi chỉ đeo Rolex 10.000- 20.000 USD ”, Walker nói. Submariner hay Daytona thép vẫn đủ thể hiện sự thành công, lại không “chơi trội” quá mức.