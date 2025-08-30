Chiếc Rolex được khao khát nhất thế giới

Cỗ máy gắn liền với tên tuổi Paul Newman không chỉ giữ kỷ lục đấu giá 17,8 triệu USD, mà còn duy trì vị thế “vua” của thị trường đồng ồ vintage suốt hơn 40 năm qua.

Từ thập niên 1980 đến nay, Rolex “Paul Newman” Daytona vẫn là giấc mơ của giới sưu tầm. Ảnh: Hodinkee.

Tuần trước, Adam Golden, nhà buôn đồng hồ tại Miami (Florida, Mỹ), đứng sau thương hiệu Menta Watches, đã lái xe hơn 1,5 giờ đến Boca Raton (Florida) để nhận chiếc Rolex Daytona phiên bản “Paul Newman” gần như nguyên trạng. Với Golden, quãng đường ấy chẳng là gì so với giá trị của “kho báu” được xem là “chiếc đồng hồ vintage quan trọng nhất thế giới”.

Trong vài năm qua, ngành đồng hồ chứng kiến những thay đổi chóng mặt, giá tăng vọt trong đại dịch rồi lao dốc, Cartier bất ngờ trở thành ngôi sao, xu hướng đồng hồ cỡ nhỏ trở lại, thương hiệu độc lập chiếm sóng, và gần đây là loạt chính sách thuế mới ảnh hưởng thị trường.

Thế nhưng theo cây viết chuyên về đồng hồ Cam Wolf từ GQ, giữa bức tranh nhiều biến động ấy, Rolex “Paul Newman” Daytona vẫn giữ ngôi vương, ổn định và luôn được săn lùng.

40 năm vẫn 'hot'

Điểm khác biệt lớn nhất của cỗ máy này so với các mẫu Daytona khác nằm ở mặt số “exotic dial”, vòng chia phút màu tương phản, số kiểu art-deco, cọc số vuông, và thường là mặt số 3 tông màu (trắng, đen, đỏ).

Cái tên “Paul Newman” xuất phát từ việc ngôi sao Hollywood này gắn bó với mẫu đồng hồ trong nhiều năm. Đỉnh cao của sức hút là năm 2017, chiếc Daytona từng thuộc sở hữu của Newman được bán đấu giá 17,8 triệu USD , mức giá kỷ lục cho đồng hồ đeo tay vintage.

Ref. 6239 là mẫu Paul Newman từng đeo. Ảnh: Watchclub.

Theo Paul Boutros, Phó chủ tịch và Trưởng bộ phận đồng hồ của Phillips tại Mỹ, những chiếc Daytona đặc biệt này đã gây sốt từ thập niên 1980, góp phần khởi động phong trào sưu tầm đồng hồ hiện đại. “Đó cũng là lý do mẫu này đạt giá kỷ lục”, Boutros chia sẻ. Sau hơn 40 năm, sức hút vẫn không hề giảm.

Adam Golden nhận định sự ổn định giá của Rolex “Paul Newman” Daytona có thể sánh với Porsche 911 trong ngành xe hơi, cùng ra mắt năm 1963 và cùng mang tính biểu tượng vượt thời gian.

“Cỗ máy này không chỉ thu hút những tay chơi đồng hồ kỳ cựu mà chinh phục bất kỳ ai yêu thích đồng hồ, cả người sành lẫn công chúng đại chúng”, ông nói.

6 phiên bản 'Newman'

Hiện có 6 tham chiếu, gồm 6239, 6241, 6262, 6263, 6264 và 6265, mỗi chiếc mang chi tiết đặc trưng riêng.

Ref. 6239 được xem là chiếc “nhập môn” của dòng “Paul Newman” Daytona, cỗ máy có số lượng sản xuất nhiều nhất nên cũng là dễ tìm và có giá “mềm” nhất . Đây cũng chính là mẫu mà Paul Newman thực sự đeo. Đồng hồ xuất hiện với 2 phối màu, mặt đen, mặt số phụ trắng hoặc mặt trắng, mặt số phụ đen.

Ref. 6241 đứng thứ hai về độ hiếm, cỗ máy khác biệt nhờ vòng bezel bằng acrylic đen thay vì thép không gỉ. Theo Paul Boutros (Phillips), nhiều khách hàng ưu ái phiên bản này vì tính thẩm mỹ, đường viền đen làm nổi bật thiết kế mặt số với các mặt số phụ tương phản, tăng thêm chiều sâu cho tổng thể.

Ref. 6262 là mẫu mà Adam Golden lái xe đến Boca Raton để sở hữu. Ảnh: Erik Gustafson.

Ref. 6262 chính là mẫu mà Adam Golden lái xe đến Boca Raton để sở hữu, đồng thời cũng là biến thể ông yêu thích nhất. Cỗ máy có vòng bezel thép như 6239, song khác biệt ở bộ máy hoàn toàn mới và vài chi tiết tinh chỉnh nhỏ. Giá thị trường hiện vào khoảng 350.000 USD cho chiếc còn tình trạng tốt.

Ref. 6263 được coi là phiên bản giá trị nhất trong 6 mẫu, cỗ máy sở hữu 2 chi tiết làm nên khác biệt, vòng bezel acrylic và bộ nút bấm chronograph dạng vặn chặt, thay cho nút bấm trước đó. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là mẫu có thiết kế hài hòa nhất trong toàn bộ dòng Newman.

Ref. 6264 là cỗ máy hàng hiếm bởi thời gian sản xuất chỉ kéo dài đúng 1 năm, khiến số lượng ngoài thị trường cực kỳ giới hạn. Năm 1970, đồng hồ được Rolex xoay vòng thiết kế, kết hợp nút bấm như 6262 nhưng gắn vòng bezel acrylic, mang lại nét cổ điển đặc trưng.

Cuối cùng là Ref. 6265, biến thể nổi bật với vỏ dày hơn, nút bấm dạng vặn chặt giống 6263 và vòng bezel thép thay cho acrylic. Về thẩm mỹ, đây là mẫu tối giản nhất, không có mặt số 3 màu, thậm chí chữ “Daytona” cũng biến mất ở góc 6 giờ. Sự giản lược này lại khiến 6265 mang vẻ cứng cáp, bền bỉ hơn.