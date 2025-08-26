'Bóng hồng' hơn 7 tuổi cạnh Yamal

|
Ngày 25/8, cầu thủ Lamine Yamal (sinh năm 2007) gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái Nicki Nicole (sinh năm 2000). Cặp đôi ngầm xác nhận hẹn hò thông qua bức hình chúc mừng sinh nhật Nicole được chân sút trẻ đăng tải trên trang cá nhân. Mối quan hệ này gây chú ý từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Yamal vào giữa tháng 7/2025. Sau đó, Nicki tiếp tục xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907, mặc áo đấu có tên Yamal, ngồi cùng gia đình và bạn bè của anh.
|
Nicki Nicole (tên thật: Nicole Denise Cucco) là ca sĩ, rapper và nhạc sĩ người Argentina. Các ca khúc nổi bật của cô bao gồm Wapo Traketero, Colocao và Mamichula. Cô từng 8 lần được đề cử giải Latin Grammy, đồng thời giành nhiều giải thưởng khác. Ngoài thời gian trong phòng thu, nữ ca sĩ thường xuyên lưu diễn khắp thế giới. “Tôi muốn âm nhạc của mình chạm đến người nghe, gợi cảm xúc, kể những câu chuyện họ có thể đồng cảm, đồng thời truyền tải một phần con người, bối cảnh và văn hóa của tôi”, cô chia sẻ với The Hype Magazine tháng 7/2023.
|
Nicki Nicole sinh ra tại Rosario (Argentina). Bên cạnh thời gian chơi đùa cùng anh chị em, Nicole thường hát và biểu diễn cho gia đình xem. “Từ nhỏ, tôi đã hát trong bếp cùng gia đình. Tôi lấy cây chổi làm micro để biểu diễn. Gia đình luôn ủng hộ tôi từ những ngày đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc”, cô kể với Wonderland Magazine năm 2023. Nicole nổi tiếng từ năm 2019 nhờ ca khúc Wapo Traketero trên YouTube, nhanh chóng gây sốt tại Argentina. Bài hát này cũng nằm trong album đầu tay Recuerdos phát hành tháng 11/2019.
|
Năm 2021, Nicole trở thành nghệ sĩ Argentina đầu tiên hát trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Cùng năm, cô ra mắt album thứ hai Parte de Mí với sự góp mặt của Rauw Alejandro, Mora, Mon Laferte. Bản hit Colocao trong album nhanh chóng đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Argentina Hot 100. Sau đó, cô phát hành Alma (2023) và Naiki (2024). Trong sự nghiệp, Nicole hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Christina Aguilera, Becky G, Nathy Peluso, Los Ángeles Azules, Aitana, Emilia và Bizarrap.
|
Năm 2020, Nicole nhận đề cử Grammy Latin cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc dù thua Mike Bahía. “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được đề cử sớm đến vậy. Latin Grammy đã thay đổi cả sự nghiệp của tôi”, cô nói với Mitú. Từ đó, cô nhận thêm 7 đề cử khác ở nhiều hạng mục như Album nhạc Urban xuất sắc, Ca khúc Rock hay nhất, Bài rap/hip hop hay nhất. Nicole cũng lưu diễn toàn cầu, bao gồm màn ra mắt khán giả Mỹ tại Coachella 2022.
|
Trước khi đến với Yamal, Nicole từng có mối tình với ca sĩ người Mexico Peso Pluma. Cả hai quen nhau sau khi hợp tác bản remix Por Las Noches tháng 2/2023. Tin đồn tình cảm xuất hiện khi họ bị bắt gặp tham quan Disneyland cùng nhau. Đến tháng 8/2023, cả hai biểu diễn tại Billboard Latin Music Awards, Pluma còn hôn lên trán Nicole trên sân khấu. Nicole và Pluma xác nhận hẹn hò vào tháng 11/2023 khi nắm tay và hôn nhau trên sân khấu. Tháng 2/2024, họ chia tay sau khi Pluma bị bắt gặp nắm tay người khác. Nicole khi đó nói: “Tôn trọng là một phần cần thiết của tình yêu. Khi không còn tôn trọng, tôi sẽ rời đi”.
|
Nicki Nicole sở hữu hơn 22 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh trong đời sống hàng ngày và công việc. Gu thời trang của Nicole gắn liền với yếu tố sexy, cá tính, năng động và trẻ trung. Các thiết kế yêu thích của cô bao gồm váy áo cut-out, xẻ sâu và bó sát. Trong bức ảnh công khai mối quan hệ với Yamal, nữ ca sĩ diện váy đen cut-out trước ngực, phô diễn đường cong cơ thể quyến rũ.
Tái thương mại trong ngành thời trang
Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.