'Bóng hồng' hơn 7 tuổi cạnh Yamal

Trước khi đến với Yamal, Nicole từng có mối tình với ca sĩ người Mexico Peso Pluma. Cả hai quen nhau sau khi hợp tác bản remix Por Las Noches tháng 2/2023. Tin đồn tình cảm xuất hiện khi họ bị bắt gặp tham quan Disneyland cùng nhau. Đến tháng 8/2023, cả hai biểu diễn tại Billboard Latin Music Awards, Pluma còn hôn lên trán Nicole trên sân khấu. Nicole và Pluma xác nhận hẹn hò vào tháng 11/2023 khi nắm tay và hôn nhau trên sân khấu. Tháng 2/2024, họ chia tay sau khi Pluma bị bắt gặp nắm tay người khác. Nicole khi đó nói: “Tôn trọng là một phần cần thiết của tình yêu. Khi không còn tôn trọng, tôi sẽ rời đi”.