Local brand Việt lên tiếng khi bị tố dùng 'chiêu trò đóng cửa'

Trong khi đại diện DANGHAIYEN cho biết đã đóng cửa hàng tại Hà Nội như thông báo, nhà sáng lập thương hiệu LUU VIETANH lại khẳng định không dùng chiêu trò truyền thông.

Hồ Ngọc Hà thường xuyên diện trang phục của thương hiệu DANGHAIYEN.

Thị trường local brand Việt tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Chủ nhân một bài đăng trên nền tảng Threads ngày 24/8 cho rằng thương hiệu DANGHAIYEN và LUU VIETANH đưa ra thông báo đóng cửa để “kêu gọi lòng thương”.

Trong khi DANGHAIYEN xóa bài đăng đóng cửa và ra mắt bộ sưu tập, nhà sáng lập LUU VIETANH lại cho ra đời thương hiệu mới. Hành động này bị một bộ phận công chúng nhận xét là “coi thường người tiêu dùng”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Quỳnh, quản lý thương hiệu DANGHAIYEN, cho biết những dòng đầu của bức tâm thư trước đó đã thông báo rõ về quyết định đóng cửa hàng trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Trên thực tế, local brand này đã đóng cửa hàng ở vị trí trên. Bài viết được xóa khi thương hiệu hoàn tất trả mặt bằng, thanh lý nội thất và kho hàng. Hiện nay, DANGHAIYEN vẫn ở trong tình huống khó khăn, tiếp tục nỗ lực đóng công ty.

DANGHAIYEN là nhãn hàng quen thuộc đối với nhiều người nổi tiếng, gây tiếc nuối khi đóng cửa.

Khó tồn tại với cái tên cũ

Theo Ngọc Quỳnh, sau khi đóng cửa hàng chính, thương hiệu thời trang nội địa này thuê căn phòng nhỏ ở tầng 2 một ngôi nhà trong ngõ để làm fitting room (phòng thử đồ). Quyết định này bắt nguồn từ đặc trưng của dòng sản phẩm may mặc theo số đo hoặc được thiết kế riêng.

Chi phí vận hành vì thế chỉ còn bằng 10% con số cũ. Toàn bộ công ty cũng chỉ bao gồm 12-13 nhân sự tuỳ thời điểm.

Ngọc Quỳnh cho biết thương hiệu bắt đầu thanh toán các khoản nợ thuế, nợ công đoàn và nợ bảo hiểm xã hội để hoàn tất thủ tục đóng công ty sau khi thanh lý kho hàng tồn. Đây là ưu tiên trước mắt của doanh nghiệp thời trang này.

“Chúng tôi khó tiếp tục tồn tại với cái tên này”, Quỳnh chia sẻ.

Đội ngũ của thương hiệu nỗ lực tìm ra hướng đi mới, thử sức với phong cách mới, diện mạo mới và cách vận hành mới. Tuy nhiên, đây chỉ là mong muốn của đội ngũ, không phải kế hoạch chính thức.

Quản lý thương hiệu nội địa này cũng nhận định rằng mức độ cạnh tranh của thị trường local brand ngày càng gay gắt. Các nhãn hàng, nhà thiết kế trẻ có gu thẩm mỹ vượt trội, nắm bắt thị trường tốt, quản trị một cách thực tế, có khả năng đưa thời trang Việt ra với thế giới.

“Chúng tôi mơ ước nhiều, nhưng không nhanh nhạy bằng các bạn, chỉ dám loanh quanh trong vùng an toàn”, Ngọc Quỳnh kết luận.

Thương hiệu LUU VIETANH rời khỏi thị trường sau 4 năm hoạt động.

Thương hiệu mới đã hoạt động từ trước

Trong khi đó, nhà thiết kế Lưu Việt Anh, nhà sáng lập LUU VIETANH, cũng lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định rằng thông báo đóng cửa hàng không phải chiêu trò truyền thông.

Theo bài đăng, mặt bằng của thương hiệu túi xách nội địa trên tốn hơn 500 triệu đồng xây dựng, hoạt động chưa được một năm, đi kèm với chi phí cọc lên đến 150 triệu đồng. Nhà thiết kế đặt ra câu hỏi: “Thông báo đóng cửa đổi lấy truyền thông có thật sự đáng?”.

Ngoài ra, Lưu Việt Anh cũng cho biết FALVAON là một nhãn hàng độc lập, nhắm vào phân khúc cao hơn. Hơn nữa, thương hiệu này vốn hoạt động song song với LUU VIETANH, nhưng không được quảng bá, giới thiệu nhiều.

Trước khi chuyển tài khoản LUU VIETANH sang tên nhãn hiệu mới, nhà sáng lập này cũng đã đăng tải bài viết xin phép người theo dõi. Nhà thiết kế muốn tận dụng tài nguyên sẵn có, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận với thương hiệu mới hơn.

Trong bài viết, Lưu Việt Anh cũng chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động kinh doanh thời trang hiện nay, đồng thời gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những người quan tâm.