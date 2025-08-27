Taylor Swift đeo đồng hồ hiếm 20.000 USD khi được cầu hôn

|
Rạng sáng 27/8 (giờ Hà Nội), Taylor Swift chính thức xác nhận đính hôn với Travis Kelce, ngôi sao bóng bầu dục của Kansas City Chiefs, sau gần 2 năm hẹn hò. Khoảnh khắc Kelce quỳ gối trao nhẫn kim cương, do anh cùng nghệ nhân Kindred Lubeck (Artifex Fine Jewelry) đồng thiết kế, nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Bên cạnh chiếc nhẫn, giọng ca You Belong With Me còn gây chú ý với cỗ máy Cartier Santos Demoiselle trên cổ tay. Ảnh: @taylorswift/IG.
Mẫu đồng hồ nhỏ nhắn, kích thước 20 x 20 mm, chế tác từ vàng 18K nạm kim cương, đi kèm dây đeo đồng bộ. Thiết kế sở hữu mặt số bạc, kim thép xanh, bộ máy quartz, khả năng chống nước 30 m và điểm xuyết thêm viên kim cương trên núm vặn. Trong loạt ảnh cận cảnh, chiếc đồng hồ vốn được đồn đoán là Cartier Panthère nay được xác định chính xác là Cartier Santos Demoiselle, biến thể nữ của dòng Santos de Cartier trứ danh. Ảnh: SwissWatchExpo.
Mẫu Demoiselle ra mắt năm 2008, kế thừa tinh thần thiết kế của chiếc Santos nguyên bản năm 1904, tác phẩm Louis Cartier chế tác riêng cho phi công Alberto Santos-Dumont. Hiện mẫu này đã ngừng sản xuất và chỉ còn xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Trang SwissWatchExpo đang rao bán phiên bản Ref. WF9001Y7 với giá 17.160 USD, song nhiều chuyên gia tin mức giá sẽ tăng mạnh nhờ “hiệu ứng Taylor Swift”. Theo Celeb Watch Spotter, cỗ máy của "giọng ca tỷ USD" hiện được bán với giá từ 20.000 USD trên thị trường đồng hồ cũ. Ảnh: EveryWatch.
Brynn Wallner từ Dimepiece nhận xét Santos Demoiselle “sắc cạnh và mang vẻ công nghiệp hơn” so với Panthère mềm mại, nữ tính. Trong khi đó, CEO Bezel, Quaid Walker, bổ sung rằng dòng đồng hồ này với viền nạm kim cương, dây vàng nhiều mắt và nét cổ điển mang đến dáng vẻ kiến trúc, giống với thói quen thường lồng ghép những chi tiết nhỏ, ẩn ý trong các lựa chọn của Taylor Swift. Ảnh: @taylorswift/IG.
Cartier từ lâu gắn liền với tinh thần thanh lịch, tối giản và đậm khí chất Pháp. Santos Demoiselle cũng không ngoại lệ. Dòng đồng hồ sở hữu vỏ vàng chữ nhật nạm kim cương, mặt số trắng với cọc số La Mã đen, kim thép xanh lam và núm vặn cabochon quen thuộc. Dù chỉ sử dụng bộ máy quartz, thiết kế này vẫn thể hiện trọn vẹn triết lý Cartier, ưu tiên thẩm mỹ và di sản hơn sự phức tạp cơ học. Ảnh: Man Vs Time.
Swift vốn nổi tiếng kín tiếng với các thương hiệu xa xỉ, nhưng những năm gần đây, cô ngày càng bộc lộ tình yêu đặc biệt với Cartier. Nữ ca sĩ nhiều lần xuất hiện cùng trang sức Panthère de Cartier, cũng như đeo Santos Demoiselle trong các dịp đặc biệt. Ảnh: @taylorswift/IG.
Sau Giáng sinh năm ngoái, giới truyền thông từng rộ tin Kelce tặng cô chiếc đồng hồ này, việc Swift lựa chọn nó cho ngày tuyên bố đính hôn càng củng cố giả thuyết ấy. Ảnh: @taylorswift/IG.
