Taylor Swift đeo đồng hồ hiếm 20.000 USD khi được cầu hôn

Mẫu Demoiselle ra mắt năm 2008, kế thừa tinh thần thiết kế của chiếc Santos nguyên bản năm 1904, tác phẩm Louis Cartier chế tác riêng cho phi công Alberto Santos-Dumont. Hiện mẫu này đã ngừng sản xuất và chỉ còn xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Trang SwissWatchExpo đang rao bán phiên bản Ref. WF9001Y7 với giá 17.160 USD , song nhiều chuyên gia tin mức giá sẽ tăng mạnh nhờ “hiệu ứng Taylor Swift”. Theo Celeb Watch Spotter, cỗ máy của "giọng ca tỷ USD" hiện được bán với giá từ 20.000 USD trên thị trường đồng hồ cũ. Ảnh: EveryWatch.