Đồng hồ được làm từ sợi lông bóng tennis

Tuần 4 tháng 8, bên cạnh mẫu Norqain tri ân tay vợt ba lần vô địch Grand Slam Stanislas Wawrinka, Depancel cũng lấy chủ đề thể thao, ra mắt thiết kế lấy cảm hứng từ khe thoát gió xe đua cổ điển. Ở phân khúc dưới 1.000 USD, có 2 cái tên đáng chú ý, gồm Time+Tide hợp tác cùng Dennison giới thiệu đồng hồ mặt số khảm xà cừ, và Casio trình làng G-Shock GA2100 “Desert King”, bản collab với thương hiệu Baklava của rapper Action Bronson, nổi bật với bộ vỏ vốn được xem là chắc chắn nhất trong dòng G-Shock. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các đồng hồ nổi bật trong tuần. Ảnh minh họa: Depancel.
Nhằm tri ân tay vợt 3 lần vô địch Grand Slam Stanislas Wawrinka, Norqain giới thiệu phiên bản Wild One Skeleton Stan The Man Limited Edition. Giống các thiết kế trong bộ sưu tập Wild One, phiên bản này sử dụng máy skeleton với toàn bộ cấu trúc lộ cơ, gồm các cầu và plate phủ đen mờ, đi kèm kim và cọc số mạ rhodium. Điểm nhấn của đồng hồ nằm ở những chi tiết màu vàng-xanh trên lớp dạ quang Super-LumiNova, vòng track, và vành trong nghiêng của mặt số. Ảnh: Norqain
Vỏ đồng hồ được chế tác đặc biệt với bộ khung chính (case plate) có chứa sợi lông từ bóng tennis, trong khi dây đeo mang họa tiết mô phỏng lưới sân. Phiên bản giới hạn chỉ 85 chiếc, con số gắn liền với năm sinh của Wawrinka (1985). Giá bán được công bố ở mức 6.990 USD (khóa kim) và 7.390 USD (khóa gập). Ảnh: Norqain.
Time+Tide vừa hợp tác cùng Dennison và nhà thiết kế Emmanuel Gueit để ra mắt mẫu dress watch đầu tiên mang tên DateNight. Điểm nhấn của phiên bản nằm ở mặt số khảm xà cừ, cũng là lần đầu tiên Dennison áp dụng chất liệu này, với nguồn xà cừ được lấy từ Australia. Thiết kế giữ nguyên bộ khung quen thuộc của thương hiệu với vỏ dạng cushion đi kèm dây da xám từ Molequin. Để giữ trọn vẹn họa tiết mặt số, thiết kế không có cọc số. Đồng hồ có giá 745 GBP (khoảng 1.000 USD). Hodinkee nhận định đây là mức giá đáng chú ý, bởi những chi tiết như mặt số đá hay xà cừ vốn thường chỉ xuất hiện ở các sản phẩm giới hạn hoặc thuộc phân khúc cao hơn. Ảnh: Time+Tide Watches.
Kỷ niệm 30 năm mẫu Opus đầu tiên, chiếc chronograph được xem là đã khai mở xu hướng kết hợp mặt số skeleton và bộ máy lộ cơ, Chronoswiss giới thiệu phiên bản Opus Purple Rain. Mẫu đồng hồ mới có vỏ và khung mặt số phủ lớp tím CVD, kết hợp chi tiết đen để tăng độ tương phản. Bố cục quen thuộc của Opus vẫn được giữ nguyên, với kim giây nhỏ ở góc 9 giờ, bộ đếm 30 phút góc 12 giờ, bộ đếm 12 giờ ở 6 giờ, và lịch ngày đặt tại 3 giờ. Đồng hồ giới hạn 30 chiếc, được trang bị dây da trắng đặc biệt có khả năng phản ứng với tia UV, giá bán 17.700 USD. Ảnh: Chronoswiss.
Baklava, thương hiệu lifestyle của rapper Action Bronson, vừa hợp tác cùng Casio giới thiệu mẫu G-Shock GA2100 “Desert King”. Lấy cảm hứng từ sắc thái ấm áp của sa mạc, đồng hồ có vỏ và bezel trong suốt màu nâu đất với lõi carbon, kết hợp càng nối dây tông nâu xám khaki. Mặt số mang họa tiết lưới địa cầu, bố cục gồm vòng hiển thị ngày dạng quạt ở góc 9 giờ, cùng màn hình kỹ thuật số màu đỏ nổi bật từ 3 đến 6 giờ. Kim chỉ ngày dạng analogue cũng được tô điểm bằng sắc đỏ. Cỗ máy có giá 200 USD. Ảnh: Casio.
Depancel vừa bổ sung phiên bản màu mới cho dòng Série R01, lấy cảm hứng từ khe thoát gió trên những chiếc xe đua cổ điển. Mặt số sử dụng tông xanh lá làm nền, đi kèm các chi tiết điểm xuyết màu vàng nổi bật ở kim và vòng chèn trên núm vặn. Thiết kế hai tầng với các đường sọc dọc gợi nhớ đến lưới tản nhiệt xe đua, trong khi bộ kim “Depancel Dashboard” mô phỏng đồng hồ đo trên bảng taplo. Người dùng có thể lựa chọn nhiều loại dây da khác nhau, đi kèm khóa kim hoặc khóa gập. Phiên bản này có giá 850 euro (khoảng 990 USD). Ảnh: Depancel.
