Đồng hồ được làm từ sợi lông bóng tennis

Time+Tide vừa hợp tác cùng Dennison và nhà thiết kế Emmanuel Gueit để ra mắt mẫu dress watch đầu tiên mang tên DateNight. Điểm nhấn của phiên bản nằm ở mặt số khảm xà cừ, cũng là lần đầu tiên Dennison áp dụng chất liệu này, với nguồn xà cừ được lấy từ Australia. Thiết kế giữ nguyên bộ khung quen thuộc của thương hiệu với vỏ dạng cushion đi kèm dây da xám từ Molequin. ​​Để giữ trọn vẹn họa tiết mặt số, thiết kế không có cọc số. Đồng hồ có giá 745 GBP (khoảng 1.000 USD ). Hodinkee nhận định đây là mức giá đáng chú ý, bởi những chi tiết như mặt số đá hay xà cừ vốn thường chỉ xuất hiện ở các sản phẩm giới hạn hoặc thuộc phân khúc cao hơn. Ảnh: Time+Tide Watches.