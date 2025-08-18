Ngọc trai đen hiếm thấy trên đồng hồ chỉ 1.000 USD

|
Tuần qua, Glashütte Original và H. Moser & Cie. giới thiệu những mẫu đồng hồ mới với bảng màu rực rỡ, trong khi phân khúc giá phải chăng cũng ghi dấu ấn riêng. Nổi bật là phiên bản kỷ niệm 2 năm của Watch Ho & Co., được Time+Tide Watches đánh giá cao nhờ mặt số khảm trai đen Tahiti khắc họa tiết guilloché bằng công nghệ CNC. Bên cạnh đó, Tudor tiếp tục theo đuổi chiến lược “ra mắt âm thầm” khi bổ sung cấu hình mặt số mới cho dòng Royal, mẫu dress watch tích hợp vốn ít được chú ý. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các mẫu đồng hồ ấn tượng trong tuần 3 tháng 8. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.
|
Trong dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, cộng đồng chơi đồng hồ tại Hong Kong, Watch Ho & Co., bắt tay cùng Selten ra mắt phiên bản giới hạn “Jui 聚”. Tên gọi cỗ máy mang ý nghĩa “gặp gỡ, hội tụ”, phản ánh đúng tinh thần gắn kết và khẩu hiệu “good vibes only” (tạm dịch: "chỉ mang đến năng lượng tích cực”) của câu lạc bộ này. Đồng hồ sở hữu mặt số khảm trai đen tự nhiên từ Tahiti, được cắt CNC và khắc họa tiết guilloché mô phỏng “ngọn núi”. Hiệu ứng khảm trai tạo bề mặt óng ánh, chuyển sắc từ xanh lục sang tím, đỏ và xanh lam tùy ánh sáng. Ảnh: Time+Tide Watches.
|
Bên trong đồng hồ là bộ máy Miyota 9039 tự động, dự trữ năng lượng 42 tiếng, sai số công bố ở mức +30/-10 giây/ngày. Dù không đạt chuẩn chronometer, bộ máy được hoàn thiện khá tinh tế với rotor thiết kế riêng, trang trí kẻ sọc đồng bộ cùng cầu máy. Đồng hồ có giá 1.099 USD. “Jui 聚” không nhắm đến độ chính xác vượt trội hay phức tạp kỹ thuật, mà gây chú ý bởi mặt số khảm trai được xử lý công phu, chi tiết hiếm thấy trong tầm giá. Ảnh: Time+Tide Watches.
|
Tuần qua, Tudor bắt tay cùng diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc Cheng Yi, đại sứ thương hiệu của hãng, ra mắt cấu hình mới cho dòng Royal. Mẫu đồng hồ mới nổi bật với mặt số xanh hiệu ứng sunburst, kết hợp cọc số La Mã và kim cương, đi kèm vòng bezel nạm đá brilliant-cut. Thiết kế vẫn giữ đặc trưng dây đeo liền mạch. Cỗ máy có đường kính 28 mm hướng tới phân khúc đồng hồ nhỏ gọn. Phiên bản mới có giá từ 4.190 EUR (khoảng 4.900 USD). Ảnh: Tudor.
Glashütte Original vừa bổ sung 2 phiên bản giới hạn cho dòng Seventies Chronograph Panorama Date, với mặt số mang gam màu tím “Plasma” và xanh lá chanh “Fusion”. 2 màu sắc này được thương hiệu mô tả là lấy cảm hứng từ “thế giới ảo”, thể hiện qua bề mặt sơn mài mờ nhung, có hiệu ứng hạt nhẹ. Ngoài yếu tố màu sắc, mẫu đồng hồ vẫn duy trì cơ chế hiển thị ngày cỡ lớn Panorama Date, được thương hiệu đưa vào sử dụng từ năm 1997. Khác với kiểu thông thường, hai đĩa hiển thị ngày của Glashütte Original nằm đồng trục và cùng một mặt phẳng, thay vì tách tầng. Cỗ máy có giá từ 16.000 EUR (khoảng 18.700 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
|
Tại sự kiện Monterey Car Week, Roger Dubuis ra mắt mẫu Excalibur Spider Flyback Chronograph nhằm đánh dấu cột mốc 30 năm thành lập. Mẫu đồng hồ sử dụng bộ máy RD780 với hai cơ chế mới đang chờ cấp bằng sáng chế gồm bộ đếm phút quay 120 độ và hệ thống hãm kim giây (Second Braking System) nhằm tăng độ ổn định cho kim chronograph. cỗ máy được giới hạn 88 chiếc, đặt trong vỏ skeleton 45 mm chế tác từ vàng hồng 18K, kết hợp dây cao su màu đen. Mức giá chính thức chưa được công bố. Ảnh: Roger Dubuis.
Bắt tay với thương hiệu anime Web3 Azuki, nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ H. Moser & Cie giới thiệu bộ sưu tập Elements of Time, lấy cảm hứng từ vũ trụ Elementals của Azuki. Bộ sưu tập gồm 2 dòng Pioneer Centre Seconds phiên bản giới hạn và Pioneer Tourbillon độc bản. Với dòng Tourbillon, 4 mẫu độc bản sử dụng bộ máy HMC 804 với tourbillon bay 1 phút ở vị trí 6 giờ. Đồng hồ có mặt số fumé đi kèm họa tiết guilloché theo nguyên tố lửa, đất, nước và tia chớp, giá bán 75.000 USD. Ảnh: H. Moser & Cie.
4 mẫu Fire, Water, Earth và Lightning thuộc dòng Centre Seconds được sản xuất giới hạn 24 chiếc mỗi phiên bản. Đồng hồ sử dụng vỏ titanium 40 mm, kính sapphire cong, nắp lưng trong suốt. Mặt số fumé với hoa văn guilloché đặc trưng cho từng nguyên tố, nổi bật với chỉ số hình hạt đậu tại vị trí 12 giờ. Đồng hồ có giá 25.000 USD. Ảnh: H. Moser & Cie.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng
Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.