Ngọc trai đen hiếm thấy trên đồng hồ chỉ 1.000 USD

Tuần qua, Glashütte Original và H. Moser & Cie. giới thiệu những mẫu đồng hồ mới với bảng màu rực rỡ, trong khi phân khúc giá phải chăng cũng ghi dấu ấn riêng. Nổi bật là phiên bản kỷ niệm 2 năm của Watch Ho & Co., được Time+Tide Watches đánh giá cao nhờ mặt số khảm trai đen Tahiti khắc họa tiết guilloché bằng công nghệ CNC. Bên cạnh đó, Tudor tiếp tục theo đuổi chiến lược “ra mắt âm thầm” khi bổ sung cấu hình mặt số mới cho dòng Royal, mẫu dress watch tích hợp vốn ít được chú ý. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các mẫu đồng hồ ấn tượng trong tuần 3 tháng 8. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.