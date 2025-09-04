'Ông vua' thời trang Italy Giorgio Armani qua đời

Nhà thiết kế Giorgio Armani, gắn liền với phong cách suit “thoáng, mềm rũ” và đế chế thời trang tư nhân trị giá hàng tỷ USD, đã qua đời tại Milan (Italy) ở tuổi 91.

Giorgio Armani hưởng thọ 91 tuổi. Ảnh: Sarah Meyssonnier/Reuters.

Giorgio Armani, một trong những nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20, đã qua đời tại Milan (Italy), Reuters đưa tin.

“Hôm nay, với niềm xúc động sâu sắc, chúng tôi cảm nhận khoảng trống mà người sáng lập để lại. Chính trong tinh thần ấy, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ và tiếp nối những gì ông đã xây dựng, với sự tôn trọng, trách nhiệm và tình yêu”, gia đình và tập thể Armani ra thông cáo.

Ở tuổi 91, "ông vua" thời trang Italy giữ cùng lúc 3 vị trí chủ chốt tại tập đoàn mang tên mình: Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Giám đốc sáng tạo.

Xuất thân trong một gia đình lao động, Giorgio Armani từng theo học y khoa trước khi rẽ hướng sang thời trang. Ông khởi nghiệp tại cửa hàng bách hóa La Rinascente, sau đó trở thành nhà thiết kế cho thương hiệu thời trang Cerruti.

Năm 1975, cùng cộng sự Sergio Galeotti, nhà thiết kế thành lập Giorgio Armani S.p.A, đặt nền móng cho đế chế thời trang Italy. Thương hiệu nhanh chóng gây tiếng vang với những bộ suit “thoáng, mềm rũ”, phá vỡ sự cứng nhắc vốn thống trị thời trang thập niên 1970.

Năm 2016, ông công bố thành lập Quỹ Giorgio Armani nhằm tài trợ cho các dự án xã hội, đồng thời bảo đảm sự phát triển bền vững cho tập đoàn thời trang trị giá khoảng 3 tỷ USD . Armani nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi, giữ vững tính độc lập, trung thực, ưu tiên đầu tư cho thương hiệu, quản lý tài chính thận trọng và hạn chế nợ.

Từ một chàng trai bỏ học y khoa để đi làm thiết kế cửa sổ trưng bày, Giorgio Armani trở thành gương mặt đưa “Made in Italy” ra thế giới và để lại di sản bền vững vượt khỏi sàn diễn. Ảnh: Claudia Greco/Reuters.

Sau khi cộng sự Sergio Galeotti qua đời năm 1985, Armani một mình lèo lái công ty, mở rộng sang mỹ phẩm và nước hoa, đồng thời hợp tác với L’Oréal từ năm 1988. Đến nay, Giorgio Armani Beauty trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm - nước hoa lớn nhất thế giới.

Không chỉ là nhà thiết kế, Armani còn chứng tỏ bản lĩnh doanh nhân khi xây dựng tập đoàn thời trang với doanh thu thường niên khoảng 2,3 tỷ euro ( 2,7 tỷ USD ).

Từ trang phục, nước hoa, mỹ phẩm cho đến nội thất, khách sạn và bất động sản, ông đã biến Armani thành một trong những tập đoàn tư nhân hùng mạnh nhất ngành thời trang. Riêng năm 2023, doanh thu đạt 2,44 tỷ euro (khoảng 2,9 tỷ USD ), trong khi tài sản ròng và khoản đầu tư tài chính cuối năm vượt 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD ).

Trong suốt sự nghiệp, nhà sáng lập hãng thời trang Italy nhiều lần khước từ lời đề nghị thâu tóm từ LVMH, Gucci Group hay chính L’Oréal để bảo vệ quyền tự chủ.

Được mệnh danh “Re Giorgio”, Vua Giorgio, Armani nổi tiếng với tính cách cầu toàn, trực tiếp giám sát từng chi tiết, như bộ sưu tập, quảng cáo cho đến mái tóc của người mẫu trước khi họ bước ra sàn diễn.

Hình ảnh quen thuộc của ông là áo thun xanh ôm sát kết hợp quần jeans, phản ánh phong cách giản dị nhưng đầy kỷ luật.

Trong những tháng gần đây, sức khỏe của Armani sa sút. Tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông buộc phải vắng mặt tại Tuần lễ Thời trang Nam Milan, không thể xuất hiện ở cuối sàn diễn để chào khán giả.

Phòng tang lễ sẽ được mở ngày 6-7/9 tại Armani/Teatro (Milan). Theo nguyện vọng của ông, tang lễ sẽ diễn ra riêng tư.