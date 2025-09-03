Bước ngoặt của 'kinh thánh' thời trang Mỹ sau 37 năm

Sau gần 4 thập kỷ, American Vogue lần đầu đổi tổng biên tập. Anna Wintour nhường vị trí cho Chloe Malle (40 tuổi), hiện là biên tập viên web và đồng dẫn podcast của tạp chí.

Trong bối cảnh các hãng truyền thông lâu đời đối mặt với nhiều thách thức, Vogue không nằm ngoài vòng xoáy đó. Ảnh: Amir Hamja/New York Times.

Thông tin về sự thay đổi lãnh đạo tại American Vogue được công bố ngày 2/9, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của tạp chí thời trang danh tiếng này. Theo thông báo, vị trí mới thuộc về Chloe Malle (sinh năm 1985), hiện là biên tập viên trang Vogue và đồng dẫn chương trình podcast của tạp chí.

Tuy nhiên, thay vì danh xưng “tổng biên tập”, Chloe Malle đảm nhận vị trí “giám đốc nội dung biên tập". Đây được xem là tín hiệu cho thấy sự chuyển mình của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số.

Các biên tập viên hiện đại được kỳ vọng không chỉ tạo ra nội dung chất lượng mà còn phải tìm kiếm nguồn doanh thu mới, tổ chức các sự kiện hoành tráng và thậm chí phát triển các dòng sản phẩm thương mại hoặc series truyền hình. Sự chậm trễ trong việc thích nghi với thời đại số và trí tuệ nhân tạo đã khiến nhiều thương hiệu truyền thông truyền thống lao đao, mất dần sức ảnh hưởng và nguồn lực tài chính.

Điều đáng chú ý là Anna Wintour (75 tuổi) không rời bỏ Condé Nast, công ty mẹ của Vogue. Bà vẫn giữ vai trò giám đốc nội dung toàn cầu, trực tiếp giám sát Malle và 28 ấn bản quốc tế của tạp chí. Thậm chí, bà không rời khỏi văn phòng của mình. Cả hai nữ lãnh đạo đều thừa nhận sự khác thường của mô hình này.

Wintour chưa nghỉ hưu. Ảnh: Vogue.

Trong phát biểu với nhân viên, Wintour gọi mình vừa là người thầy, vừa là “học trò” của Malle. Trong khi đó, Malle ví von tình huống này giống như nghệ sĩ đi dây Philippe Petit, người từng thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm giữa hai tòa tháp đôi vào năm 1974.

“Không ai có thể thay thế Anna", Malle nói, đồng thời khẳng định cô sẽ đặt dấu ấn riêng để tránh trở thành “phiên bản nhạt nhòa” của người tiền nhiệm.

Trong hồ sơ ứng tuyển gửi Condé Nast, Malle đưa ra ý tưởng phát triển Vogue theo hướng “hào hứng như trẻ thơ”. Cô muốn giảm tần suất phát hành tạp chí in, thay vào đó ra mắt những ấn phẩm theo chủ đề hoặc thời điểm văn hóa quan trọng, in trên giấy dày và có tính sưu tầm, giống như cách World of Interiors, tạp chí chuyên về kiến trúc nội thất và trang trí, được giữ lại như tài liệu lịch sử.

Trên nền tảng số, Malle định hướng Vogue theo mô hình “ít nhưng chất”, xây dựng cộng đồng độc giả nhỏ gọn nhưng trung thành. Thay vì chạy theo tin tức nóng hổi để tối ưu lượng tìm kiếm, cô ưu tiên góc nhìn “tinh nghịch, duyên dáng, mang tính bình luận”, như phân tích về chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trong lễ đính hôn của Taylor Swift, bài viết thực tế thu hút nhiều độc giả hơn tin tức được chuẩn bị sẵn.

Malle tự nhận mình là một nhà báo hơn là một chuyên gia về thời trang hay hình ảnh, dù Vogue vốn nổi tiếng về mặt hình ảnh. Ảnh: Jeff Henrikson.

Trái với hình ảnh lạnh lùng như tổng biên tập quyền lực, nghiêm khắc như nhân vật Miranda Priestly trong tác phẩm The Devil Wears Prada, Malle mang phong cách gần gũi, hài hước. Văn phòng của cô bày Lego nhân vật Disney do con trai 5 tuổi lắp, và không ngại đứng dậy nhảy cùng nhạc sĩ Jon Batiste tại show diễn Tommy Hilfiger.

Malle được đánh giá cao ở vai trò phóng viên, từng mở rộng mảng tin cưới hỏi của Vogue thêm 30% chỉ trong 1 năm.

Tuy nhiên, những lựa chọn của cô cũng gây tranh cãi. Bài viết về Lauren Sánchez Bezos, vợ mới của Jeff Bezos, từng khiến cô nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc đưa Melania Trump lên bìa Vogue, Malle từ chối bình luận.

Malle cũng không né tránh việc mình là “nepo baby”, con gái nữ diễn viên Candice Bergen và đạo diễn Louis Malle. Sau khi tốt nghiệp Đại học Brown (Mỹ), cô làm việc tại tờ The New York Observer, viết cho nhiều tờ báo lớn trước khi gia nhập Vogue.

“Không có gì phải bàn cãi, tôi đã được hưởng lợi 100% từ đặc quyền mà tôi lớn lên. Nhưng điều đó luôn khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn để chứng minh rằng tôi không chỉ là con gái của Candice Bergen hay một người lớn lên ở Beverly Hills (Mỹ)", cô nói.