Hiphop, bún đậu mắm tôm và đại lễ 2/9 trong tim người trẻ Hà Nội

Trong không khí rộn ràng những ngày cận kề 80 năm Quốc khánh, hai vũ công hiphop Gen Z ngồi trà đá vỉa hè, gặp gỡ bạn bè, thể hiện tình cảm đặc biệt với thủ đô.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bán cốm lâu năm tại phố Hàng Than (phường Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Đăng Trung (sinh năm 2002) chia sẻ niềm hân hoan khi đi trên đường phố thủ đô rợp bóng cờ hoa những ngày cận kề 2/9.

“Từ người già đến trẻ nhỏ đều nở nụ cười rạng rỡ, mang sắc đỏ lên vai, ngực áo và khuôn mặt”, Trung mô tả với ánh mắt lấp lánh.

Đăng Trung cho biết gắn liền với văn hóa hiphop đường phố Hà Nội từ nhỏ. Anh trưởng thành trong một con ngõ nhỏ ở quận Thanh Xuân cũ, thường cùng bạn bè ra bờ sông Tô Lịch tập nhảy. Những bước nhảy, động tác ke đầu đầu đời của Trung đều xuất phát từ đây.

Cùng với nhảy, những thói quen như uống trà đá hay vẽ graffiti cũng trở nên quen thuộc với các hội nhóm của Đăng Trung. Những đêm khuya tụ tập, giao lưu, nhảy, hát và rap xung quanh Circle K Mai Anh Tuấn (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) thường xuyên diễn ra.

Hoạt động này cũng gợi nhớ đến câu hát trong ca khúc Thủ đô Cypher: “Phóng ra Mai Anh Tuấn, MCK ở Circle K/Gọi thêm Mas và Jin, bắt Zenly đi chơi Hồ Tây”.

Về ẩm thực Hà Nội, Trung thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với bún đậu mắm tôm. Chàng trai 23 tuổi đặt ra mục tiêu thử tất cả quán bún đậu ở thủ đô trước tuổi 30.

“Tôi ‘lăn lê’ khắp các phố lớn, ngõ nhỏ, muốn thử mọi hàng quán bán món ăn này”, anh hào hứng kể. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đăng Trung không có ý định rời khỏi Hà Nội trong tương lai, cảm nhận được sợi dây vô hình gắn kết với mảnh đất và con người thủ đô.

Khác với Đăng Trung, Lê Sơn (sinh năm 2005) không sinh ra tại Hà Nội. Chàng trai 20 tuổi lớn lên tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ), chỉ bắt đầu gắn bó với thủ đô từ những năm cấp 3.

Sau 6 năm sống ở thành phố này, Sơn cho biết dần hòa nhập, bắt đầu gắn liền với văn hóa đường phố, coi hiphop như hơi thở cuộc sống.

Sơn và bạn bè có chung niềm đam mê, sở thích thường tụ họp tại những địa điểm như quán trà đá phố Châu Long, các cơ sở Circle K hay bức tường Leninn trên phố Ấu Triệu. Các hoạt động phổ biến là cypher (rap tự do, ứng tác) hay nhảy freestyle. Những buổi gặp gỡ này góp phần kết nối nhiều người trẻ gắn bó với văn hóa đường phố thủ đô.

Bên cạnh những địa điểm đặc trưng, Lê Sơn còn đặc biệt thích ẩm thực Hà Nội, đặc biệt yêu bún chả. Anh không có quán quen, cảm thấy mọi hàng quán bán món ăn này tại thủ đô đều ngon, mang lại hương vị khó quên.

Trong suốt 6 năm sinh sống tại Hà Nội, Sơn cho biết chưa từng trải qua những ngày tháng hào hùng như thế này, lần đầu chứng kiến không khí đông vui, nhộn nhịp kéo dài.

“Tôi thấy tinh thần yêu nước trong những ánh mắt, nụ cười của người dân thủ đô”, anh chàng nói. Lê Sơn và bạn bè cũng hưởng ứng ngày vui của đất nước, ra đường xem diễu tập lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Anh chàng khẳng định phải tham gia vào ngày 2/9 vì “80 năm mới có một lần”.