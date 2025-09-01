Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
39 tầng, 15 kg, 1 thìa cơm làm nên anh Tạ trong 'Mưa đỏ'

  • Thứ hai, 1/9/2025 09:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Diễn viên Phương Nam kể hành trình giảm 15 kg, leo 39 tầng, tập lại giọng quê để hóa thân "anh Tạ" trong "Mưa đỏ", coi vai diễn như lời tri ân ông nội liệt sĩ.

Sau Mưa đỏ, diễn viên Phương Nam được khán giả gọi thân thương là “anh Tạ”. Anh kể quá trình giảm 15 kg, leo 39 tầng chung cư, tập lại giọng quê để hóa thân nhân vật, coi vai diễn như lời tri ân ông nội liệt sĩ.

Show: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Chủ đề: Tự Do

Khách mời: Diễn viên Phương Nam

Host: Mộc Miên

Sau Mưa đỏ, mỗi lần ra đường, diễn viên Phương Nam (32 tuổi) thường được khán giả gọi là "anh Tạ" thay vì tên thật. Anh coi đây là vai diễn để đời, một cái duyên đặc biệt dù ban đầu chưa cảm thấy liên quan đến nhân vật nhưng nay khiến mình khó thoát vai Tạ.

Trò chuyện cùng Tri Thức - Znews, Phương Nam cho biết để hóa thân trọn vẹn, anh giảm gần 15 kg, chỉ ăn một thìa cơm cùng rau mỗi bữa, leo bộ 39 tầng chung cư rèn sức bền và tập lại giọng quê Thanh Hóa.

Quá trình quay ở Quảng Trị, anh nhiều lần xúc động nhớ đến ông nội liệt sĩ và coi vai Tạ như lời tri ân dành cho gia đình, thế hệ đi trước. Với Phương Nam, trải nghiệm ấy giúp anh cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và hạnh phúc khi thông điệp của Mưa đỏ được khán giả đón nhận. Anh tin rằng tự do hôm nay là kết quả của những hy sinh lớn lao, và thế hệ trẻ cần trân trọng, lan tỏa tinh thần ấy như một phần của độc lập - tự do - hạnh phúc.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc là series vodcast (video podcast) đặc biệt, nằm trong chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiến dịch đồng hành cùng sự kiện Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (30/8-2/9) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.

