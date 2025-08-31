Ký ức Tết độc lập năm 7 tuổi của dịch giả Trịnh Lữ

Họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ xuất hiện trong tập podcast đặc biệt của Tri Thức - Znews, kể ký ức Hà Nội ngày độc lập và gửi gắm thông điệp "độc lập là chính mình" đến người trẻ.

Show: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Chủ đề: Độc Lập

Khách mời: Họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ

Host: Mộc Miên

Họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ (tên thật Trịnh Hữu Tuấn, sinh năm 1948) là một gương mặt văn hóa đặc biệt của Hà Nội. Ông lớn lên trong một gia đình đậm truyền thống nghệ thuật.

Từ nhỏ, ông học hội họa, sau này tiếp tục nghiên cứu mỹ thuật, truyền thông, tâm lý học thị giác tại Đại học Cornell và Đại học Wisconsin (Mỹ). Ông vừa sáng tác, triển lãm hội họa, vừa dịch nhiều tác phẩm văn chương kinh điển, để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Trong tập podcast đầu tiên với chủ đề Độc Lập của Tri Thức - Znews, khán giả không chỉ gặp một Trịnh Lữ là nghệ sĩ đa tài, mà còn trò chuyện với một chứng nhân lịch sử. Ông đưa chúng ta trở lại ký ức về một phố phường Hà Nội rợp cờ hoa, hàng vạn con người vỡ òa trong niềm vui độc lập. Đó không chỉ là một ký ức cá nhân, mà là một trải nghiệm thiêng liêng, in dấu cả một thế hệ.

Từ những hình ảnh rực rỡ ấy, người trẻ được hiểu hơn về ý nghĩa thật sự của "Độc lập". Đó không chỉ là một ngày đại lễ, mà nhìn rộng ra, còn là một cách sống. Với Trịnh Lữ, độc lập bắt đầu từ những điều giản dị, một đời sống trung thực, không toan tính hơn thua, dám sống tử tế với chính mình và với người khác. Độc lập cũng là tự do nội tâm, một ngọn lửa lặng thầm, bền bỉ, nuôi dưỡng con người qua bao đổi thay.

Trịnh Lữ không chỉ kể chuyện, mà còn như thì thầm, gửi gắm cho người trẻ hôm nay, hãy biết trân trọng ký ức cha ông, nhưng quan trọng hơn, hãy học cách tìm kiếm và gìn giữ sự độc lập trong chính trái tim mình. Bởi chỉ khi độc lập từ bên trong, ta mới thật sự tự do, hạnh phúc và vững vàng giữa đời sống.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc là series podcast đặc biệt, nằm trong chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiến dịch đồng hành cùng sự kiện Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (30/8-2/9) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.