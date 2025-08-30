Cặp đôi 'chị ơi anh yêu em' chờ gặp nhau dưới mưa Hà Nội

Từ đêm 29/8, hậu phương của các chiến sĩ chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, mong có cơ hội gặp mặt người yêu vài phút ngắn ngủi sau nhiều tháng xa cách.

Quỳnh Chi chờ đợi người yêu từ 9h tối tại công viên Thống Nhất. Ảnh: Linh Huỳnh.

Quỳnh Chi (sinh năm 2002, Nghệ An) có mặt ở Công viên Thống Nhất từ 21h ngày 29/8 để đợi người yêu, Lê Hồng Quân (sinh năm 2004), chiến sĩ khối Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, hoàn thành buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước ngày 30/8.

Cặp đôi đã bên nhau 4 năm, nhưng đây là khoảng thời gian yêu xa lâu nhất của cả hai kể từ khi bắt đầu mối quan hệ. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quỳnh Chi cho biết bạn trai tham gia tập luyện cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) từ tháng 5. Trong những ngày xa nhau, cả hai vẫn cố gắng duy trì liên lạc đều đặn qua điện thoại và thăm nhau khi có thể.

“Có hôm mình và Quân gọi điện thoại, hôm thì mình vào thăm bạn ấy. Cuối tuần, nhìn mọi người đi chơi, mình cũng có chút tủi thân nhưng vẫn cảm thấy tự hào khi người yêu bước đi trong đoàn diễu binh. Người yêu hứa sau sự kiện A80 sẽ bù đắp cho khoảng thời gian chúng mình xa nhau”, cô bày tỏ.

Bén duyên từ các buổi sinh hoạt chung tại CLB, Minh Phương (sinh năm 2003, Hà Nội) và Tuấn Minh (sinh năm 2004), chiến sĩ thuộc khối Hậu cần kỹ thuật Công an Nhân dân, chính thức quen nhau khoảng một tháng nay. Trước đó, họ là bạn thân thiết, thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với nhau dù học khác trường.

Minh Phương chuẩn bị túi bánh kẹo để tiếp sức cho người yêu và đồng đội. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong giai đoạn đầu yêu xa, hậu phương của chiến sĩ Minh thường xuyên ghé thăm người yêu 2-3 lần mỗi tuần, mang theo những món quà nhỏ và lời nhắn nhủ động viên. Tuy nhiên, khi cường độ tập luyện tăng cao, họ tạm thời không thể gặp nhau.

“Hành trang” đồng hành cùng Phương trong ngày hôm nay là những túi bánh kẹo tiếp sức. Ngoài việc chờ đợi để chụp ảnh, Phương còn mong có thời gian trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và tinh thần của người yêu sau nhiều ngày xa cách.

Cũng “cắm trại” tại Công viên Thống Nhất từ 21h, Huyền Trang (sinh năm 2005) đang chờ gặp người yêu sau gần 3 tháng. Bạn trai của Trang, Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 2000), vinh dự xuất hiện trong đội hình diễu binh khối Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Huyền Trang ngắm ảnh của bạn trai mình trong lúc chờ đợi đoàn diễu binh. Ảnh: Linh Huỳnh.

“Đức Hoàng bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày 5/5 và kể từ đó, chúng mình chưa có cơ hội gặp nhau. Yêu xa hơi khó khăn vì cuối tuần mới gọi điện được. Dù vậy, mình vẫn tự hào, vinh dự khi người yêu tham gia vào đội diễu binh A80. Nhìn bạn ấy trong bộ đồng phục chỉnh tề, mình vừa cảm thấy xúc động vừa tràn đầy tự hào”, cô gái chia sẻ.

Rạng sáng 30/8, thời tiết Hà Nội chuyển mưa nhưng các hậu phương vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, lướt điện thoại, trò chuyện với nhau hoặc nhìn về phía đội diễu binh. Họ mong gặp bạn trai sau nhiều tháng chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, vừa hồi hộp vừa háo hức.

Không khí công viên lúc này vừa rộn ràng, vừa đầy cảm xúc khi từng nhóm người dân tụ tập, lấp kín các vị trí quanh khu vực tổng duyệt, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước mưa, tạo nên một cảnh tượng vừa sống động vừa ấm áp.

Buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 7h ngày 30/8. Tuy nhiên, từng vị trí đã chật kín người dân háo hức theo dõi từ tối 29/8. Nhiều người mang theo ghế xếp, đồ ăn nhẹ và chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này.