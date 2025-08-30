Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vội chuốt mascara dưới mưa để đón đoàn chiến sĩ

  • Thứ bảy, 30/8/2025 04:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 29/8, nhiều người Hà Nội thức trắng đêm chờ buổi tổng duyệt cấp Nhà nước dưới mưa. Họ tranh thủ makeup, xem phim và trò chuyện cùng bạn bè, khiến bầu không khí thêm náo nhiệt.

tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 1

Khoảng 23h ngày 29/8, tại hai nhà bạt dựng bên cạnh ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn, từng vị trí đã chật kín người dân. Thời tiết lúc này đã có mưa nhưng ai nấy đều háo hức, sẵn sàng tinh thần chờ đến sáng mai để được tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh. Ảnh: Linh Huỳnh.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 2tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 3tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 4tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 5

Không khí nơi đây vừa náo nhiệt vừa ấm áp, có nhóm cùng nhau chơi bài, bạn trẻ tranh thủ makeup, người khác mở điện thoại xem phim… Tất cả đều thức trắng đêm với một tinh thần rất lạc quan: “Các chiến sĩ ngày mai phải vất vả tham gia diễu binh, thì chúng tôi thức một đêm để chờ đợi cũng chẳng là gì”. Ảnh: Linh Huỳnh.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 6

Thanh Trang (phường Hà Đông, Hà Nội) cùng nhóm bạn chạy xe máy hơn 12 km để đến điểm tổng duyệt. Ban đầu, cả nhóm định chọn phố Kim Mã nhưng nơi này quá đông, không thể chen vào, nên đành vòng sang khu vực nhà bạt trên đường Lê Duẩn. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm thức trắng chờ đợi. Ảnh: Linh Huỳnh.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 7

Các bạn trẻ tranh thủ makeup từ sớm với đồ cơ bản như kem chống nắng, phấn phủ, má hồng, son… Dù trời mưa lớn, tất cả đều háo hức ở lại đến sáng mai để được tận mắt chào đón các chiến sĩ trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Linh Huỳnh.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 8

Ngọc Anh (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) cùng hội bạn có mặt từ 17h30, chuẩn bị tinh thần “camp” qua đêm để chờ tổng duyệt. Nhóm bạn mang đồ dùng thiết yếu, nước uống, áo mưa… Trong lúc chờ đợi, Ngọc Anh tranh thủ xem phim Hàn nhiều tập đã tải sẵn, chơi bài, trò chuyện cùng bạn bè, không khí rộn ràng chẳng khác nào một buổi cắm trại tập thể. Ảnh: Linh Huỳnh.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 9tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 10

Về khuya, trời mưa rả rích, người dân vẫn che ô, trải bạt ở góc đường Thanh Niên - Thuỵ Khuê, quyết tâm giữ vị trí để chờ xem đoàn diễu binh cùng dàn khí tài đi vào Quảng trường Ba Đình. Những chiếc “lều” đầy sáng tạo được dựng lên bằng cách ghép nhiều ô và áo mưa, tạo nên khung cảnh vui nhộn. Ảnh: Châu Sa.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 11

Thu Hà cùng 3 người bạn có mặt ở điểm này từ 20h. “Chỉ có một chiếc ô nhưng lại nhiều áo mưa giấy, một bạn trong nhóm nghĩ ra ý tưởng đắp áo mưa xung quanh và tất cả ngồi chung dưới tán ô. Không mệt, không buồn ngủ, chúng tôi chỉ thấy rất vui”, Hà bày tỏ. Ảnh: Châu Sa.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 12

Khoảng 2h, vừa thấy đoàn xe chở chiến sĩ đi qua phố Thụy Khuê, Nghiêm Thuỳ Dương (21 tuổi) vội chuốt nốt mascara, tay cầm gương trang điểm, tay kia vẫy chào. Đây là lần thứ 4 gia đình Dương đi xem diễu binh nhưng vẫn nguyên vẹn sự háo hức. Một thành viên trong gia đình cho biết ở các buổi trước, họ từng ngồi ở khán đài Quảng trường Ba Đình, ngã tư Hùng Vương, còn lần này chọn vị trí điểm đổ quân. “Mỗi lần có một cảm xúc khác nhau, nhưng với tôi, ngồi ở các tuyến đường vui hơn cả bởi được hòa vào niềm vui cùng quần chúng”, anh nói. Xem xong đoàn đổ quân, cả gia đình tiếp tục ra đầu đường Thanh Niên đón đoàn xe khí tài. Ảnh: Châu Sa.
tong duyet dieu binh, dieu binh Ha Noi, Quoc khanh 2/9, chien si dieu binh, 80 nam Quoc khanh, A80, Quang truong Ba Dinh anh 13

Khung cảnh nhộn nhịp đồng thời diễn ra trên đường Văn Cao. Phạm Hương Mai (20 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình) có mặt ở đây từ 17h để chờ đoàn xe chở chiến sĩ đi qua. Trước đó, tối 27/8, Mai cũng theo dõi buổi sơ duyệt tại khu vực Tràng Thi. “Dù trời mưa dễ làm trôi lớp trang điểm, mình vẫn sẵn sàng dặm lại nhiều lần, chỉ mong có diện mạo đẹp nhất để hòa vào không khí náo nhiệt”, cô chia sẻ. Ảnh: Trần Hiền.

Nhóm phóng viên

