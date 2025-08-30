Cô gái Nga lấy tên Ngọc Ánh, sống ở TP.HCM và say mê bún bò Huế

Đến Việt Nam từ tuổi thiếu niên, Aleksandra Savenko (Ngọc Ánh) "phải lòng" bún bò Huế và áo dài, cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

Đến Việt Nam từ tuổi thiếu niên, Aleksandra Savenko (Ngọc Ánh) say mê bún bò Huế và áo dài, cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

_____

Aleksandra Savenko (sinh năm 2001, người Nga), hiện sống ở TP.HCM, chọn “Ngọc Ánh” là tên tiếng Việt. Cô cho biết chữ “Ánh” có phát âm gần giống với tên tiếng Nga Aleksandra, đồng thời nằm trong cụm từ “ánh sáng”, mang ý nghĩa thiêng liêng.

Trong dịp cận kề lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Ánh chia sẻ thông tin về ngày ngày lễ đặc biệt đến với người thân, bạn bè Nga trên kênh cá nhân, hy vọng góp phần lan tỏa vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Diện tà áo dài đỏ, Ngọc Ánh thể hiện niềm yêu thích đặc biệt đối với trang phục truyền thống Việt Nam. Cô cho biết sẽ tiếp tục mặc áo dài, chụp hình kỷ niệm trên đường phố tràn ngập cờ hoa, cùng ăn mừng, hưởng ứng không khí hào hùng.

“Chúc mừng đại lễ 2/9. Tôi cũng rất vui khi biết các chiến sĩ Nga sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam”, Ánh rạng rỡ nói.

Mối duyên bắt đầu từ truyền thuyết hồ Gươm

Cô gái Nga lần đầu đặt chân đến Việt Nam khi mới 12 tuổi. Khi đó, cô tham dự một cuộc thi thể dục dụng cụ tại Hà Nội, đồng thời có dịp ghé thăm Nha Trang. Lần đầu nghe truyền thuyết về hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm), Ngọc Ánh lập tức bị cuốn hút, liên tục năn nỉ mẹ đưa ra bờ hồ với hy vọng nhìn thấy “cụ rùa”.

Sau này, khi bắt đầu bước vào đại học, cô quyết định theo đuổi ngành Việt Nam học với mong muốn trở lại thăm, sinh sống và làm việc tại dải đất hình chữ S. Sau khi có cơ hội du học qua chương trình trao đổi sinh viên của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga, Ánh quyết tâm “phải sống tại Việt Nam”.

Cô gái Nga hiện làm giáo viên, mới chuyển đến sinh sống tại TP.HCM. Ngày thực hiện bài phỏng vấn cũng là ngày Ngọc Ánh bắt đầu cuộc sống mới ở đây.

Đối với Ánh, con người là điều giữ chân cô lại với Việt Nam. Trong mắt cô gái trẻ, người Việt năng động, tốt bụng và cởi mở, khiến cô đặc biệt trân trọng. Sự nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và thái độ thân thiện với người nước ngoài là những điều Ngọc Ánh thấy ở người Việt Nam.

Tuy nhiên, Ánh cũng gặp một số khó khăn khi sống và làm việc tại Việt Nam. Mỗi lần từ Nga sang Việt Nam, cô phải bắt nhịp lại với không khí sôi động, náo nhiệt. Ở Nga, cuộc sống khá bình yên, chậm rãi hơn.

Gia đình của Ngọc Ánh hiện sống tại thành phố Anapa thuộc miền Nam nước Nga. Theo chia sẻ của cô, đây là thành phố du lịch nằm bên bờ Biển Đen, cũng có cộng đồng người Việt đông đảo.

“Bố mẹ ủng hộ việc tôi sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng rất nhớ tối”, Ánh xúc động khi nhắc đến gia đình.

Xúc động khi tới Côn Đảo

Một khó khăn khác của cô gái Nga là học tiếng Việt. Trong suốt 2,5 năm theo đuổi ngành Việt Nam học tại Nga, cô vẫn chưa thông thạo ngôn ngữ, chỉ bắt đầu nói tốt khi đến Hà Nội.

Khi chính thức đến sống tại Việt Nam, Ngọc Ánh bất ngờ khi chưa thể giao tiếp và hiểu tiếng Việt trong đời sống hàng ngày. Để nhanh chóng cải thiện trình độ ngôn ngữ, cô kết thân với nhiều bạn bè người Việt, chăm chỉ trò chuyện, từ đó cũng học thêm những điều mới về truyền thống, văn hoá mỗi ngày.

Ở chiều ngược lại, Ánh cũng có nhiều bạn bè Việt Nam đang học tiếng Nga. Cô đặc biệt vui khi thấy các bạn thích học tiếng Nga như mình đam mê tiếng Việt. Ngọc Ánh cho rằng sự giao lưu văn hóa này giúp đôi bên thêm phần gắn kết.

Bên cạnh ngôn ngữ, các địa danh trên khắp dải đất hình chữ S cũng để lại ấn tượng trong lòng Ánh. Danh sách những điểm đến mà cô từng đặt chân đến bao gồm Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Côn Đảo, Pù Luông, Tuy Hòa, Hà Giang, Mộc Châu, Sa Pa, Ninh Bình, Hạ Long,...

Trong đó, cô đặc biệt ấn tượng với Côn Đảo. Ánh cho biết nơi đây gắn liền với lịch sử hào hùng, mang nhiều câu chuyện ý nghĩa, thiêng liêng về những cuộc chiến giành hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.

“Tôi rất xúc động khi có dịp đến đây”, Ngọc Ánh kể lại.

Về ẩm thực Việt, cô gái Nga cho biết thích nhất bún bò Huế, phải lòng hương vị đậm đà của nước dùng ngay từ lần đầu. Tuy nhiên, cô chưa có cơ hội đến thành phố này để thưởng thức bún bò Huế chính gốc, hy vọng sớm có cơ hội.

Khi sống tại Hà Nội, Ánh đam mê các món như bánh cuốn, bún chả, bún riêu và phở. Cô thú nhận trước đây không thích cơm tấm sườn, song dần “nghiện” món này khi chuyển đến miền Nam sinh sống.

Trong khoảng một năm tới, Ngọc Ánh dự định sống và làm việc tại TP.HCM. Cô cũng lên kế hoạch học cao học, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về Việt Nam.

“Tôi đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất này rồi”, Ánh xúc động chia sẻ.