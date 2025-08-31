Cựu chiến binh 93 tuổi nghẹn ngào tại triển lãm lịch sử ở hồ Gươm

Ngày 31/8, tại không gian Phố đi bộ hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng nghìn người dân và du khách ghé triển lãm Âm vang Độc lập - Xưa và Nay, nằm trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam do UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Hình ảnh cựu chiến binh Bùi Thanh Xuyên (93 tuổi) tại triển lãm khiến nhiều người xúc động. Ông là nhân chứng sống của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong dòng người hôm nay, hình ảnh người lính già trở thành minh chứng sống động cho ký ức lịch sử và khát vọng hòa bình.

Được con gái và con rể dìu tới Lễ hội Độc lập, ông chậm rãi ngắm nhìn từng bức ảnh, từng góc trưng bày tái hiện chặng đường gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc. Ông khó giấu niềm xúc động khi đứng giữa không gian triển lãm hào hùng. Ánh mắt chậm rãi dừng lại trước từng khung hình, như đưa ông trở về những năm tháng chiến đấu gian khổ.

Đi cùng ông là con rể Trần Tám (68 tuổi), cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh biên giới Tây Bắc năm 1967. Ông hào hứng chia sẻ niềm vui khi được cùng cha vợ trở lại không gian gợi nhớ quá khứ hào hùng và chứng kiến thành quả hòa bình hôm nay. “Nhìn những bức ảnh này, tôi vô cùng xúc động. Triển lãm khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc máu lửa thời chiến và cảm nhận rõ vẻ đẹp của hòa bình hiện tại. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, cũng là cách truyền lửa cho thế hệ trẻ”, ông nói.

Triển lãm là hành trình trở về với ký ức lịch sử hào hùng, là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha anh đã ngã xuống, và cũng là dịp để thế hệ trẻ thêm tự hào, tiếp nối khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.

Một số tác phẩm ảnh giàu cảm xúc, ghi lại những khoảnh khắc Việt Nam thời bình của Tạp chí Tri Thức - Znews, đơn vị bảo trợ truyền thông của sự kiện Lễ hội Độc Lập, được trưng bày tại triển lãm, nhận được sự quan tâm từ nhiều khách tham quan.

Ngay từ buổi sáng, không gian lễ hội đã ngập tràn không khí sôi động và tự hào. Dòng người tấp nập hòa mình vào triển lãm, trưng bày và giao lưu, tạo nên bức tranh rộn ràng, khẳng định sức sống và tinh thần hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Nụ cười trong trẻo của em nhỏ giữa không gian triển lãm rực rỡ là hình ảnh giản dị mà giàu ý nghĩa, minh chứng cho thành quả hòa bình hôm nay và niềm tin vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam không chỉ là ngày hội văn hóa lịch sử, mà còn khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam hôm nay tươi đẹp, giàu mạnh, chính là thành quả của bao thế hệ đã hy sinh, cống hiến.

Hòa mình vào triển lãm không chỉ là dịp hồi tưởng lịch sử hào hùng, mà còn là khoảnh khắc mỗi người dân được sống trong niềm tự hào bất tận về đất nước. Giữa sắc cờ đỏ rực rỡ, những nụ cười hân hoan và bước chân náo nức trên phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội cất lên khúc ca của độc lập, tự do và khát vọng tương lai.

Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, kết hợp cùng chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.