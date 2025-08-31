Không gian check-in rực rỡ tại Lễ hội Độc lập ở Hà Nội

Hàng loạt không gian nghệ thuật rực rỡ tại Lễ hội Độc lập ở phố đi bộ hồ Gươm hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ và du khách dịp 2/9.

Hình ảnh sân khấu tổng duyệt đêm 30/8. Hai đêm nhạc lớn trong khuôn khổ Lễ hội Độc Lập sẽ diễn ra vào tối 31/8 và 2/9, mở cửa miễn phí cho khán giả.

Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam diễn ra tại không gian đi bộ hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến 2/9, mang đến nhiều khu vực trải nghiệm và check-in đặc sắc dành cho người dân và du khách.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

Nổi bật nhất là khu vực chong chóng sắc màu tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ tung bay rực rỡ. Không gian này hứa hẹn trở thành điểm dừng chân được mong chờ nhất, ghi lại hàng nghìn khoảnh khắc đáng nhớ trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, giới trẻ có thể khám phá khu vực nghệ thuật rợp sắc cờ để thoả sức chụp ảnh, sáng tạo nội dung; hay ghé thăm các gian hàng thương hiệu nội địa với nhiều ấn phẩm độc đáo mang đậm tinh thần Việt Nam. Những thiết kế rực rỡ này không chỉ tạo phông nền bắt mắt mà còn khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc.

Khu vực chong chóng sắc màu nhận được sự quan tâm của du khách tập phương. Ảnh: Linh Huỳnh.

Một điểm nhấn khác là Triển lãm Sáng tạo Sinh viên, trưng bày nhiều tác phẩm thiết kế và ý tưởng nghệ thuật mới mẻ, phản ánh sức trẻ và tinh thần đổi mới của thế hệ trẻ Việt Nam. Song song, Không gian nghệ thuật Nụ cười Việt Nam giới thiệu những tác phẩm mang lại niềm vui, sự gắn kết và khích lệ tinh thần cộng đồng.

Người tham dự cũng có cơ hội trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR với thước phim Dấu ấn Trường Sơn, đưa lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ qua góc nhìn hiện đại.

Không chỉ là nơi để chụp ảnh và khám phá, lễ hội còn mang đến hai đêm nhạc lớn diễn ra vào 18-22h ngày 31/8 và 2/9, với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ từ Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh…, do MC Khánh Vy và MC Phí Linh dẫn dắt, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu ngay tại trung tâm thủ đô.

Sự kiện được mở cửa tự do, chào đón tất cả người dân và du khách hoà mình vào không khí lễ hội.