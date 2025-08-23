Mỹ Anh, Chillies tham gia đêm nhạc Lễ hội Độc lập ở phố đi bộ hồ Gươm

Từ ngày 30/8-2/9, "Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nhiều hoạt động và hai đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ.

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam sẽ diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), với nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật dành cho người dân và du khách.

Sự kiện do UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Lễ hội được kỳ vọng tạo nên không gian gắn kết cộng đồng, nơi người tham dự có thể vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là hai đêm nhạc lớn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, do MC Khánh Vy và MC Phí Linh dẫn dắt.

Hồng Nhung, Mỹ Anh nằm trong số nghệ sĩ trình diễn tại đêm nhạc đầu tiên Tự Hào Bản Sắc Việt của Lễ hội Độc lập.

Tối 31/8, đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt mang đến sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, với sự góp mặt của Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My, Việt Max, NTK Nguyễn Minh Công cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Tối 2/9, đêm nhạc Chuyến Xe Tự Hào sẽ là nơi để các thế hệ nghệ sĩ cùng thể hiện tiếng nói về tình yêu Tổ quốc, với sự tham gia của NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Issac, Suboi, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Pháo, DTAP và nhiều gương mặt trẻ.

Ban nhạc Chillies góp mặt trong đêm nhạc tối 31/8 tại phố đi bộ hồ Gươm, trong khuôn khổ Lễ hội Độc lập.

Bên cạnh các đêm nhạc, lễ hội sẽ mang đến nhiều hoạt động trưng bày và trải nghiệm dành cho công chúng, trong đó có không gian check-in, hoạt động hướng tới giới trẻ và các chương trình nghệ thuật đường phố. Thông tin chi tiết về từng hoạt động sẽ được công bố trong thời gian tới.

Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam dự kiến trở thành một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Đây không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân và du khách nhìn lại chặng đường 80 năm qua, từ đó nuôi dưỡng khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.