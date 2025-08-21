Công ty tìm thuê homestay, ngồi cà phê làm việc vì cấm đường dịp A80

Trước lịch cấm đường chiều tối 21/8, nhiều nhân sự trẻ tìm các phương án phù hợp vừa đảm bảo tiến độ công việc, vừa tránh cảnh đông đúc, tắc đường giờ tan tầm.

Sau 11h, Tiến Đạt cùng đồng nghiệp ăn trưa rồi di chuyển đến một quán cà phê ở phố Hoàng Cầu tiếp tục làm việc. Ảnh: NVCC.

Trưa 21/8, Tiến Đạt (22 tuổi, ngụ tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng các đồng nghiệp đi ăn trưa, rồi di chuyển đến một quán cà phê trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) để tiếp tục làm việc thay vì trở lại công ty ở phố Láng Hạ, một trong những cung đường bị cấm nhằm phục vụ đại lễ A80.

Đây là phương án “tối ưu nhất” của công ty sau nhiều lần thay đổi. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân sự sinh năm 2003 cho biết ban đầu, khi nhận thông tin rằng lệnh cấm đường phục vụ đại lễ được áp dụng từ 17h ngày 21/8 đến 3h sáng 22/8, công ty anh quyết định tan làm lúc 16h30 để nhân viên có thời gian di chuyển.

Sau đó, lịch cấm đường được cập nhật lại, bắt đầu từ 11h30. Bởi không muốn bỏ phí nửa ngày làm việc, ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân sự cùng nhau tìm phương án phù hợp.

Đầu tiên, công ty đề xuất làm việc tại văn phòng đến 11h, nghỉ trưa và chuyển sang làm việc online từ 12h30. Thế nhưng, làm việc qua màn hình khiến nhiều người cảm thấy “giống như một hình phạt”.

Sau đó, một số nhân sự gợi ý thuê homestay để vừa cùng nhau làm việc, vừa tạo cảm giác “đi teambuilding” giữa lòng thủ đô. Phương án này được nhiều người hưởng ứng nhưng không thành hiện thực. Do tìm phòng sát ngày, Tiến Đạt và các đồng nghiệp không có nhiều lựa chọn phù hợp với ngân sách và địa điểm mong muốn.

Một đồng nghiệp của Tiến Đạt làm việc tại quán cà phê chiều 21/8. Ảnh: NVCC.

Cuối cùng, các nhân sự chuyển hướng sang làm việc tại quán cà phê vào chiều 21/8. Phương án nhận được sự tán thành từ phía ban lãnh đạo công ty.

Tiến Đạt cho biết nhóm nhân viên, phần lớn thuộc Gen Z, tìm một quán có vị trí không nằm trong tuyến đường bị cấm, cách công ty chỉ 5 phút đi xe máy và không gian phù hợp nhóm khoảng 13 người. Mỗi người chi khoảng 30.000-45.000 đồng cho đồ uống và ngồi làm việc đến 17h.

Từ 11h30 ngày 21/8, Công an TP Hà Nội tổ chức cấm, hạn chế nhiều tuyến phố trung tâm để phục vụ buổi hợp luyện lần thứ nhất cho đại lễ A80 vào lúc 20h cùng ngày. Thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sẽ kéo dài đến 3h sáng 22/8. Việc nhiều tuyến đường bị chặn nối liền nhau, tạo thành vòng khép kín, khiến dân công sở gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Trước tình huống này, nhiều công ty đã linh hoạt điều chỉnh lịch, cho phép làm việc từ xa để nhân sự có thể yên tâm xử lý công việc. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp vẫn duy trì lịch làm việc tại văn phòng, dẫn đến nhiều ý kiến chia sẻ khác nhau trên mạng xã hội.

Một số nhân sự chọn gửi xe ở khu vực lân cận rồi đi bộ qua khu vực cấm để đi làm. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Một bài đăng nhận hơn 7.800 lượt thích trên Threads chia sẻ nỗi băn khoăn không biết về nhà như thế nào khi công ty nằm bên trong "hình vuông" được tạo thành bởi 4 tuyến phố Thanh Niên, Yên Phụ, Quán Thánh và Cửa Bắc.

Ban đầu, người này cho biết ban lãnh đạo công ty vẫn yêu cầu các nhân viên đi làm bình thường theo giờ hành chính. Nhưng sau 11h, công ty quyết định cho các nhân viên trở về sớm và làm việc từ xa chiều 21/8.

Trên mạng còn xuất hiện nhiều hình ảnh chế mang tính hài hước, như cảnh nhân viên công sở "nhảy dù" xuống phố để đi làm, thu hút hơn 2.000 lượt thích. Có người đùa rằng chỉ còn cách dùng "chong chóng tre", hoặc làm thêm đến 3h sáng mới ra về để tránh mắc kẹt.

Dẫu vậy, không ít dân công sở vẫn giữ tinh thần lạc quan, tìm cách xoay xở, như gửi xe ở khu vực lân cận, đi xe công nghệ hoặc thậm chí đi bộ qua khu vực duyệt binh để tiếp tục công việc thường ngày.

20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành. Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Trong đội hình diễu binh, diễu hành, lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời tham gia gồm: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus.