Các 'bóng hồng' chống nắng kín mít trên thao trường A80

Trang phục chống nắng cũng được xem là một phần của thời trang đường phố. Những chiếc áo, khẩu trang và bịt mặt chống nắng đặc biệt quen thuộc với phụ nữ tại các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Đây là trang phục giúp bảo vệ làn da của người mặc khi hoạt động ngoài trời. Đặc điểm của món đồ này là khả năng che chắn, chất vải và màu sắc không hấp thụ nhiệt. Là sản phẩm may mặc có công dụng ấn tượng, áo và phụ kiện chống nắng cũng được một số tín đồ thời trang nâng tầm nhờ cách phối đồ, mang đến các sự kiện đặc biệt, thậm chí đưa vào tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: @ngolamphuong2102, @thuthuynguyen.2810.