Á hậu Thảo Nhi Lê bị chỉ trích ngược

Á hậu Thảo Nhi Lê nhận làn sóng chỉ trích khi tố cáo một nhãn hàng thời trang đạo nhái sản phẩm của cô. Công chúng cho rằng thương hiệu do cô sáng lập cũng từng sao chép thiết kế.

Thảo Nhi Lê lên tiếng chỉ trích nhãn hàng sao chép sản phẩm của mình. Ảnh: @thaonhile.

Ngày 17/7, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê gây chú ý khi đăng tải story thể hiện sự phẫn nộ vì thiết kế của thương hiệu mình bị đạo nhái. Theo chia sẻ của Thảo Nhi, một chiếc váy có tên Liliana của local brand DAPHALE STUDIOS do cô sáng lập bị nhãn hàng Poppy Babi sao chép.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm, ủng hộ từ phía công chúng, á hậu lại nhận về những ý kiến trái chiều. Cộng đồng mạng cho rằng nhãn hàng của cô nhiều lần vướng nghi vấn đạo nhái, không đủ uy tín để chỉ trích đơn vị khác.

Chuyện gì đang xảy ra?

Theo thông tin được Thảo Nhi Lê chia sẻ trên trang cá nhân, cô đã nhắn tin cho Poppy Babi sau khi phát hiện sản phẩm của thương hiệu có nhiều điểm tương đồng với thiết kế Liliana.

“Tôi nhận thấy sản phẩm mới của các bạn giống với mặt hàng của chúng tôi, dựa trên màu sắc và chi tiết. Chúng tôi đã tốn nhiều thời gian cho quá trình thiết kế, phát triển và tinh chỉnh chiếc váy này. Vì thế, việc nhìn thấy nó bị sao chép rất đáng thất vọng”, trích đoạn tin nhắn (đã tạm dịch) của Thảo Nhi cho nhãn hàng trên.

Chiếc váy thương hiệu Poppy Babi (bên phải) được cho là có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm của DAPHALE STUDIOS. Ảnh: @daphalestudios, @caolybabi.

Theo á hậu, sau khi trao đổi, chủ local brand này cho biết sẽ gỡ hình trên trang doanh nghiệp, song tiếp tục đăng tải lên tài khoản cá nhân. Điều này khiến cô phải lên tiếng để đòi lại công bằng cho DAPHALE STUDIOS.

Bên cạnh việc cáo buộc thương hiệu trên đạo nhái, Thảo Nhi còn bàn luận về chủ đề sáng tạo trong lĩnh vực thời trang. Theo cô, thời trang luôn dựa trên những nguồn cảm hứng nhất định. Điểm khác biệt nằm ở nỗ lực thay đổi chi tiết, màu sắc, làm mới phong cách thay vì sao chép y nguyên.

Á hậu này cũng cho biết các thiết kế của thương hiệu cô từng bị đạo nhái nhiều lần. Song, Thảo Nhi Lê chưa từng lên tiếng. Cô chỉ đăng tải thông tin này lên mạng xã hội khi nhãn hàng trên không thiện chí giải quyết.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Cộng đồng mạng nhanh chóng đào lại các thiết kế bị nghi ngờ đạo nhái của DAPHALE STUDIOS trước đó, đồng thời kết luận Thảo Nhi chưa đủ tư cách để chỉ trích thương hiệu khác.

Local brand của Thảo Nhi Lê cũng bị nghi sao chép

Phía dưới phần bình luận, người dùng mạng xã hội nhanh chóng dẫn chứng bằng hình ảnh sản phẩm đồ bơi liền thân màu đen của thương hiệu gắn với tên tuổi Thảo Nhi Lê, đặt trong sự so sánh với thiết kế tương tự của nhãn hàng Monday Swimwear. Khi đặt 2 hình ảnh cạnh nhau, công chúng dễ dàng nhận ra mức độ tương đồng lớn.

Hai năm trước, nhãn hàng Việt cũng vướng tranh cãi đạo nhái. Nhiều sản phẩm mà hãng bày bán bị tố copy ý tưởng từ các nhà mốt hàng đầu thế giới như Valentino hay Versace.

Cụ thể, một chiếc váy của thương hiệu này được Hoa hậu Ngọc Châu diện bị tố đạo nhái ý tưởng thiết kế Valentino được Hailey Bieber mặc trước đó.

Chiếc váy được Hoa hậu Ngọc Châu diện của thương hiệu DAPHALE bị tố đạo nhái ý tưởng thiết kế Valentino được Hailey Bieber diện trước đó. Ảnh: @daphalestudios, @haileybieber.

Không những vậy, một số thiết kế của người đẹp sinh năm 1994 cũng bị cho là “sao y bản chính” trang phục trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc. Một số mẫu nội y, đồ ngủ của thương hiệu được tìm thấy với mức giá rẻ hơn nhiều trên website nước ngoài.

Ở thời điểm đó, Thảo Nhi Lê hoàn toàn im lặng, không đưa ra phản hồi chính thức nào. Chính động thái trái ngược liên quan đến vấn đề đạo nhái trong lĩnh vực thời trang của cô trở thành “ngòi nổ” cho làn sóng chỉ trích hiện nay.