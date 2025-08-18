Bạn gái cũ B Ray theo mốt khoe chân ngực

|
#1. Lan Thy - 8,5/10 điểm: Người mẫu ảnh, diễn viên Lan Thy ghi điểm với tạo hình bí ẩn, ma mị. Cô diện chiếc váy đỏ cao cổ, trùm tấm khăn đồng màu lên đầu. Tín đồ thời trang này buông xõa mái tóc đen dài, gia tăng dấu ấn Á Đông cho tạo hình. Cô bổ sung những món phụ kiện như vương miện, vòng cổ ngọc trai dáng dài, tạo điểm nhấn cho tổng thể. Hình tượng nữ hoàng ma mị, thướt tha, đặc biệt phù hợp với nét đẹp “nàng thơ” của Lan Thy. Tông đỏ chủ đạo tượng trưng cho sự nhiệt huyết, đam mê, bí ẩn và quyến rũ. Ảnh: Phạm Nguyễn Lan Thy/FB
#2. Khánh Linh - 8/10 điểm: Fashionista Khánh Linh gây ấn tượng với bộ đồ vàng bơ bay bổng, lãng mạn. Cụ thể, cô lựa chọn chiếc váy bất đối xứng, bổ sung chi tiết xẻ tà cao tinh tế, giúp người mặc khoe khéo những đường nét quyến rũ trên cơ thể, bao gồm xương quai xanh và đôi chân dài lý tưởng. Đôi chân cũng được xem là biểu tượng địa vị trong thời trang thời gian gần đây. Chi tiết lông vũ tua rua nối dài từ vai xuống hông, trở thành điểm nhấn của thiết kế này. Chiếc khăn cột tóc, túi đan móc và giày ballet trở thành những món phụ kiện phù hợp với tinh thần lãng mạn, gợi liên tưởng đến mùa hè châu Âu tràn ngập nắng vàng. Ảnh: @klinhnd.
#3. Tammy Phạm - 7,5/10 điểm: Hot girl Tammy Phạm, bạn gái cũ của rapper B Ray, gây chú ý với trang phục đi biển. Cô kết hợp áo bơi đính hoa 3D cỡ lớn với chân váy đuôi cá chấm bi. Chi tiết bông hoa tương đối nổi bật, khiến tổng thể trở nên lãng mạn, phù hợp với những chuyến du lịch biển mùa hè nên thơ. Đáng chú ý, Tammy Phạm theo mốt khoe đường chân ngực với thiết kế này, hướng sự chú ý vào vòng một lấp ló, đồng thời để lộ những hình xăm nhỏ trên vòng 2. Cô cũng phô diễn hình thể đồng hồ cát ấn tượng với trang phục đi biển. Tín đồ thời trang này buông xõa mái tóc xoăn bồng bềnh, không bổ sung nhiều phụ kiện cho tạo hình trên. Ảnh: @vitammyn.
#4. Nguyễn Lâm Thảo Tâm - 6,5/10 điểm: Hot girl, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chưa ghi điểm với trang phục đi biển. Cụ thể, cô kết hợp bikini liền thân màu xanh lá cùng chiếc áo khoác linen tông xám thiếu ăn nhập. Điểm trừ của outfit này nằm ở chiếc áo khoác không phù hợp với hoạt động tắm biển. Món đồ này tương đối dày dặn, bổ sung các chi tiết xếp ly nhẹ ở eo và tay áo phồng tương đối lạc quẻ. Sự thiếu liên kết giữa 2 item cũng khiến tổng thể trở nên rời rạc. Nhìn chung, Nguyễn Lâm Thảo Tâm khó để lại ấn tượng tốt với sự lựa chọn trang phục và phương án phối đồ này. Ảnh: @mia.soya.
#5. Nàng Mơ - 5/10 điểm: Người mẫu Nàng Mơ gây thất vọng khi diện outfit tham chi tiết trong một chương trình thực tế. Bộ đồ tái hiện hình ảnh cowgirl có thể do stylist chương trình phối cho thí sinh. Trong khi phần trên là chiếc áo cúp ngực được tạo thành từ loạt thắt lưng da bổ sung nắp khoá kim loại, phần dưới lại là chiếc quần mang hoạ tiết bò sữa, cut-out khó hiểu, thêm thắt chi tiết tua rua rối mắt. Chiếc mũ đính tua rua kim loại cũng khiến tổng thể trở nên rườm rà, thừa thãi. Nhìn chung, outfit này dường như "nuốt trọn" người mặc thay vì tôn vinh vóc dáng hay khuôn mặt. Ảnh: @nangmothantho.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
