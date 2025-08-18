Bạn gái cũ B Ray theo mốt khoe chân ngực

#3. Tammy Phạm - 7,5/10 điểm: Hot girl Tammy Phạm, bạn gái cũ của rapper B Ray, gây chú ý với trang phục đi biển. Cô kết hợp áo bơi đính hoa 3D cỡ lớn với chân váy đuôi cá chấm bi. Chi tiết bông hoa tương đối nổi bật, khiến tổng thể trở nên lãng mạn, phù hợp với những chuyến du lịch biển mùa hè nên thơ. Đáng chú ý, Tammy Phạm theo mốt khoe đường chân ngực với thiết kế này, hướng sự chú ý vào vòng một lấp ló, đồng thời để lộ những hình xăm nhỏ trên vòng 2. Cô cũng phô diễn hình thể đồng hồ cát ấn tượng với trang phục đi biển. Tín đồ thời trang này buông xõa mái tóc xoăn bồng bềnh, không bổ sung nhiều phụ kiện cho tạo hình trên. Ảnh: @vitammyn.