Thấy gì từ sơ mi hoa của Shark Bình?

Những chiếc áo hoạ tiết hoa lá, muông thú vốn gắn liền với thời trang nghỉ dưỡng, là item được yêu thích mỗi mùa mốt hè. Đối với nam giới, những mẫu sơ mi in hoạ tiết này thường được sử dụng trong các chuyến du lịch, tạo cảm giác thoải mái, sống động. Phần lớn thiết kế trên đều mang màu sắc sặc sỡ, gợi liên tưởng đến xu hướng dopamine dressing (diện trang phục rực rỡ để cảm thấy phấn chấn, vui vẻ hơn). Không chỉ các tín đồ thời trang, nhiều doanh nhân cũng cho thấy sự yêu thích đặc biệt với những mẫu áo gắn liền với các kỳ nghỉ này. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình/FB.