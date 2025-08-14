Thấy gì từ sơ mi hoa của Shark Bình?

|
Những chiếc áo hoạ tiết hoa lá, muông thú vốn gắn liền với thời trang nghỉ dưỡng, là item được yêu thích mỗi mùa mốt hè. Đối với nam giới, những mẫu sơ mi in hoạ tiết này thường được sử dụng trong các chuyến du lịch, tạo cảm giác thoải mái, sống động. Phần lớn thiết kế trên đều mang màu sắc sặc sỡ, gợi liên tưởng đến xu hướng dopamine dressing (diện trang phục rực rỡ để cảm thấy phấn chấn, vui vẻ hơn). Không chỉ các tín đồ thời trang, nhiều doanh nhân cũng cho thấy sự yêu thích đặc biệt với những mẫu áo gắn liền với các kỳ nghỉ này. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình/FB.
|
Gần đây, Shark Bình gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện chiếc sơ mi sặc sỡ, in hoạ tiết sống động. Thiết kế mang hình ảnh rồng, mây thường được thấy trên các công trình kiến trúc, đồ gốm hoặc cổ vật. Chất liệu lụa đặc biệt phù hợp với hoạ tiết uốn lượn, mềm mại, mang tinh thần truyền thống, dân gian. Shark Bình cũng bổ sung khăn cổ đồng hoạ tiết trong một số khung hình. So với những set suit, sơ mi chỉn chu, lịch lãm hàng ngày, đây là hình ảnh tương đối khác biệt, mới lạ của doanh nhân này. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình/FB.
|
Khi đi làm, tham dự sự kiện, Shark Bình thường lựa chọn trang phục tương đối trang nhã. Sự kết hợp được doanh nhân này yêu thích là blazer và sơ mi. Các item mang màu sắc trung tính như trắng, đen hay xám cũng phù hợp với các sự kiện mang tính chất trang trọng, lịch sự. Shark Bình cũng thường diện những item chỉn chu như vậy khi xuất hiện bên cạnh vợ Phương Oanh. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình/FB.
|
Giống với Shark Bình, Shark Hưng cũng thỉnh thoảng xuất hiện với những chiếc áo sơ mi hoa lá, gây chú ý với hình ảnh khác lạ này. Theo hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Shark Hưng thường ứng dụng item sặc sỡ này trong các chuyến nghỉ dưỡng, du lịch, tạo cảm giác thoải mái. Những thiết kế có chất liệu mỏng, đem lại cảm giác mát mẻ, in hoạ tiết hoa lá, cây cỏ vùng nhiệt đới được doanh nhân này đặc biệt yêu thích. Hoạ tiết và màu sắc của những chiếc sơ mi này thường tạo cảm giác dễ chịu, hưng phấn, phù hợp với những kỳ nghỉ mùa hè. Ảnh: Phạm Thanh Hưng/FB.
|
Đây cũng là những hình ảnh lạ mắt của Shark Hưng. Doanh nhân này thường xuất hiện với set suit chỉn chu trước công chúng. Có thể thấy, những item quen thuộc bao gồm là sơ mi, blazer đơn sắc hoặc bổ sung hoạ tiết kẻ đơn giản. Shark Hưng cũng cho thấy sự yêu thích đặc biệt với những chiếc blazer màu xanh dương nhiều sắc độ. Hình ảnh chỉn chu, thanh lịch thường ngày càng làm nổi bật sự khác biệt hiếm hoi khi doanh nhân này diện những chiếc sơ mi sặc sỡ. Ảnh: Phạm Thanh Hưng/FB.
|
Bên cạnh Shark Bình hay Shark Hưng, đại gia Minh Nhựa cũng hưởng ứng những mẫu sơ mi hoạ tiết hoa lá, muông thú, mang màu sắc rực rỡ trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Minh Nhựa thường chọn các thiết kế ngắn tay, sử dụng tông màu nóng, sặc sỡ, gợi liên tưởng đến mùa hè tại một miền biển nhiệt đới. Doanh nhân này thường kết hợp món đồ trên với những mẫu đồng hồ sang trọng, đắt đỏ, tạo điểm nhấn cho outfit. Ảnh: @phamtrannhatminh.minhnhua.
|
Trong đời sống hàng ngày, Minh Nhựa có gu ăn mặc đa dạng hơn Shark Bình hay Shark Hưng. Doanh nhân trên diện set suit chỉn chu trong các sự kiện trang trọng, chọn đồ thoải mái hơn khi đi chơi hoặc dành thời gian bên gia đình. Để đem đến outfit vừa lịch thiệp vừa thoải mái, Minh Nhựa thường phối blazer với áo phông, vẫn không quên đeo những cỗ máy thời gian xa xỉ trên cổ tay. Ngoài ra, đại gia này cũng sở hữu niềm đam mê đặc biệt với những mẫu sneakers độc đáo, lạ mắt và sặc sỡ. Ảnh: @phamtrannhatminh.minhnhua.
